Người phụ nữ quyến rũ nhất thế giới trải qua một năm biến động về đời sống cá nhân. Vụ tranh chấp giành quyền nuôi con giữa cô và Brad Pitt vẫn chưa đến hồi kết.

Năm 2020 cho Angelina Jolie nhiều cơ hội nghề nghiệp, nhưng cũng mang đến cho cô cảm xúc tiêu cực trong vụ tranh chấp giành quyền nuôi con với chồng cũ.

Một mình chu toàn cho 6 con được phát triển theo cách tốt nhất, minh tinh Hollywood đủ mạnh mẽ và kiên nhẫn trong tất cả quyết định của mình. Giờ đây, cô khát khao dành trọn sự quan tâm cho các con hơn bất kỳ điều gì khác.

Những bước tiến mạnh mẽ trong sự nghiệp phim ảnh

Angelina Jolie trở lại điện ảnh với bom tấn Maleficent 2 (2019) sau thời gian dài nghỉ ngơi.

Năm 2020, cô tiếp tục lao động hăng say với các dự án phim bài bản về kỹ xảo lẫn bối cảnh hiện đại. Ra rạp từ tháng 8, phim giả tưởng The One and Only Ivan do Jolie đóng chính có nội dung dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Michael Koryta.

Chia sẻ với truyền thông, Jolie nói phim không dễ xem vì "đặt ra những vấn đề nặng nề nhưng vẫn cuốn hút, hài hước và đầy sức sống. Vẻ bề ngoài của bộ phim có thể khiến nhiều người hiểu lầm".

Sở dĩ cô tham gia phim vì cảm thấy thích thông điệp mà nó truyền tải: Cách thế giới vận hành, tác động lên môi trường tự nhiên và các loài động vật.

Đầu tháng 11, Jolie có phim khác được chiếu là Come Away - tác phẩm chính kịch do Brenda Chapman đạo diễn. Phim thu về hơn 108.000 USD từ 475 rạp trong tuần đầu ra mắt, doanh thu đến nay đã tăng lên 372.010 USD .

Chuyên trang Rotten Tomatoes báo cáo khoảng 32% trong số 50 bài viết đánh giá tích cực về tác phẩm, và màn thể hiện của Jolie với vai Rose Littleton được khen "xuất thần và ấn tượng".

Tạo hình của Angelina Jolie trong phim Come Away. Ảnh: Twitter.

Dịch Covid-19 không khiến kế hoạch của cô bị ảnh hưởng nhiều. Tờ Deadline cho hay Jolie và Christoph Waltz sắp đặt bút ký hợp đồng đóng phim chuyển thể thuộc dòng tâm lý lãng mạn Every Note Played. Trong phim, Jolie dự kiến đảm nhận vai Karina, người vợ cũ của nghệ sĩ dương cầm tài ba Richard (Waltz).

Cùng với sự bận rộn đó, vợ cũ Brad Pitt sẽ ngồi ghế đạo diễn phim Unreasonable Behaviour kể về nhiếp ảnh gia chiến trường Don McCullin. Minh tinh bày tỏ: "Tôi vinh dự trước cơ hội đưa cuộc đời Don McCullin lên màn bạc. Tôi bị thu hút bởi sự kết hợp giữa lòng gan dạ và tính nhân văn trong ông".

Sắp tới, một tác phẩm khác của Angelina Jolie dự kiến oanh tạc phòng vé cũng được ấn định ngày ra rạp. Phim mang tựa đề Those Who Wish Me Dead.

Angelina Jolie không gây bất ngờ khi là gương mặt trong top 10 ngôi sao thu nhập hoàn toàn từ phim điện ảnh thời gian qua. Thù lao lớn nhất của cô đến từ bom tấn siêu anh hùng TheEternals có kinh phí 200 triệu USD của Marvel Studios và Maleficent 2 của Disney.

Trở lại cuối năm 2019, fan vô cùng phấn khích trước tin Angelina Jolie xác nhận gia nhập Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Cô nhận đóng Eternals do tác động từ 6 con. Các con của minh tinh yêu thích bộ phim siêu anh hùng chuyển thể từ truyện tranh Marvel, và vì thế, cô tham gia The Eternals để mang lại niềm vui cho các con.

"Ly hôn Brad Pitt là đúng đắn"

Năm 2020 vẫn kéo dài cuộc tranh chấp quyền nuôi con giữa Angelina Jolie và Brad Pitt.

Trong khi Brad Pitt trải qua vô số tin đồn yêu đương dàn người đẹp có tiếng (riêng quan hệ cùng người mẫu Nicole Poturalski được xác nhận là thật), Angelina Jolie vẫn tuyên bố độc thân.

Cô nói thời điểm này thích hợp hơn cho nghệ thuật chứ không phải chuyện yêu đương hẹn hò.

Người hâm mộ không còn được nhìn thấy khoảnh khắc hạnh phúc, sánh đôi trên thảm đỏ của Angelina Jolie và Brad Pitt. Ảnh: Lifestyle.

Hồi tháng 6, đến buổi phỏng vấn của Vogue, Jolie mới hiếm hoi chia sẻ về chuyện ly hôn tài tử Once Upon a Time in Hollywood. Cô nói: "Quyết định chia tay rất đúng. Bây giờ, tôi chỉ tập trung vào sức khỏe các con".

Angelina Jolie thể hiện sự mạnh mẽ bước qua sóng gió để bắt đầu một cuộc sống mới bên các con. Minh tinh đối diện với sự tổn thương, nỗi đau khổ và học cách vượt qua.

Cô kể trên tạp chí Madame Figaro: "Tôi đánh mất bản thân một chút. Tôi từng không biết số phận của mình sẽ như thế nào khi chúng tôi chuẩn bị kết thúc".

Đến thời điểm này, Jolie trò chuyện lại với Brad Pitt cũng vì mục đích chăm sóc các con. Cặp vợ chồng cũ thay phiên nhau đến bệnh viện lo cho Zahara và Shiloh sau ca phẫu thuật. Tài tử Hollywood cũng được nhìn thấy rời nhà Jolie trên chiếc môtô phân khối lớn.

Từ nguồn tin People, người trong cuộc khẳng định Brad Pitt - Angelina Jolie có thân thiết đến đâu thì chuyện họ nối lại tình xưa là không thể. Bởi vì giữa cặp sao đã tồn tại nhiều mâu thuẫn khó hòa giải.

Hạnh phúc khi các con ngày càng trưởng thành

Từ năm 2016, các thủ tục phân chia tài sản, những điều khoản ly hôn của cặp sao Ông bà Smith lần lượt được giải quyết. Tuy nhiên, tranh chấp quyền nuôi con giữa họ vẫn còn diễn biến căng thẳng.

6 con, bao gồm Maddox, Pax Thiên, Zahara, Shiloh, cặp song sinh Knox - Vivienne đang sống cùng Jolie, nhưng nhiều khả năng sắp tới tình hình sẽ khác.

Giữa tháng 10, tờ Us Weekly đưa tin Jolie thất bại trong nỗ lực loại thẩm phán John W. Ouderkirk khỏi vụ tranh chấp giành quyền nuôi con với chồng cũ.

Cô bức xúc cho rằng John W. Ouderkirk quan hệ thân thiết với Pitt nên anh được thiên vị. Về phía Brad Pitt, đội ngũ của anh gọi đơn tố cáo của Jolie là "âm mưu trong nỗ lực tuyệt vọng" và khẳng định nữ diễn viên trì hoãn vụ kiện do mọi chuyện diễn ra có chiều hướng bất lợi cho cô.

Angelina Jolie cân bằng thời gian cho công việc và chăm sóc các con. Ảnh: Daily Mail.

Bỏ qua ồn ào trên truyền thông, Angelina Jolie đích thực là một người mẹ tuyệt vời. Dù con ruột hay con nuôi, cô vẫn đối xử bình đẳng với tất cả. Tình thương được chia đều cho 6 con.

Hình ảnh siêu sao Hollywood bật khóc nức nở khi đưa Maddox đến nhập học tại Hàn Quốc khiến người hâm mộ xúc động. Trong bài phỏng vấn, cô bày tỏ nỗi nhớ con trai và tự hào rằng cậu bé gốc Campuchia giờ đã rất trưởng thành, chín chắn.

Minh tinh cũng vui khi Pax Thiên duy trì học tiếng Việt và tìm hiểu ngôn ngữ mới. Cô tạo điều kiện hết sức có thể để bọn trẻ được khám phá tất cả nền văn hóa thế giới.

"Chúng ta hoàn toàn không biết con cái mình là người như thế nào cho tới khi chúng bộc lộ rõ chúng thích và muốn phát triển theo hướng nào. 6 con tôi có mối quan tâm đặc biệt tới các nền văn hóa. Đó là điều tôi từng mơ ước", cô chia sẻ với Woman’s Hour.

Do dịch, các con Angelina Jolie phải học online. Việc học tập của 6 con được cô trực tiếp giám sát, quản lý. Bên cạnh kiến thức nền, các em còn tham gia các lớp nhạc cụ, bóng đá, trượt ván và kỹ năng tự vệ với huấn luyện viên cá nhân.

Sau gần 4 năm rời xa Brad Pitt, Angelina Jolie một mình nắm tay 6 con bước đi trên phố và tại những sự kiện giải trí. Hình ảnh người mẹ độc lập, mạnh mẽ và yêu thương con cái hết mực của cô trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều phụ nữ trên thế giới.

Theo zingnews.vn