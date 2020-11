Tài tử 57 tuổi mặc quần jeans rách đeo khẩu trang vác đồ ăn cho người nghèo trên phố.

Brad Pitt trông vẫn rất phong độ ở tuổi 57. Anh diện đồ bụi phủi thoăn thoắt chuyển đồ để phát cho các gia đình thu nhập thấp đang gặp khó khăn ở Los Angeles, Mỹ. Đây là lần đầu tiên nam diễn viên lộ diện sau chia tay siêu mẫu kém 30 tuổi người Đức Nicole Poturalski. Brad Pitt vẫn có vẻ tràn đầy năng lượng dù gương mặt đã lộ rõ dấu vết tuổi tác.

Nam diễn viên The Once Upon a Time in Hollywood tự lái xe tải chở đầy đồ ăn đến điểm tập kết và cùng một số tình nguyện viên phân phát đồ cho những người gặp khó khăn.

Năm nay do dịch bệnh nên Brad Pitt chưa tham gia bất cứ dự án nào. Năm ngoái anh góp mặt trong 2 bộ phim đình đám là Ad Astra và Upon a Time in Hollywood, tác phẩm mang về cho Brad Pitt tượng vàng Oscar cho Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Dù thăng hoa trong sự nghiệp nhưng đời sống riêng của tài tử sinh năm 1963 có nhiều biến động. Anh mới chia tay bạn gái siêu mẫu sau thời gian ngắn hẹn hò. Trong khi đó thủ tục ly dị với Angelina Jolie vẫn chưa xong sau 4 năm tranh chấp giành quyền nuôi con.

Brad Pitt và Angelina Jolie có 6 người con, 3 con nuôi và 3 con đẻ, đứa lớn nhất 19 tuổi còn 2 bé út sinh đôi 12 tuổi. Cuộc hôn nhân đầu với nữ diễn viên Jennifer Aniston cũng kết thúc vào năm 2005 sau khi Brad Pitt rơi vào lưới tình của Angelina Jolie khi đóng chung phim Mr & Mrs Smith.

Brad Pitt trong 'Upon a Time in Hollywood'

Quỳnh An