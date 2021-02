Tình cảnh lang thang, tâm trí không ổn định của nữ ca sĩ khiến nhiều khán giả xót xa.

Mới đây, ca sĩ Kim Tiểu Long chia sẻ hình ảnh mới nhất của ca sĩ Kim Ngân - giọng ca nổi tiếng làng hải ngoại những năm đầu thập niên 80. Hiện tại, nữ ca sĩ rơi vào tình trạng tâm trí không ổn định, lúc tỉnh lúc mê, sống lang thang không nhà cửa.

Ca sĩ Kim Tiểu Long chia sẻ tình trạng hiện tại của ca sĩ Kim Ngân.

Hiện tại, Kim Ngân đã 57 tuổi, gầy gò, đen đúa, tóc rối xù, da mặt sạm đen, vai đeo túi, hàng ngày bước đi lang thang trên lề phố. Thi thoảng cô chửi bới mọi người một cách vô cớ.

Nhiều nghệ sĩ từng muốn giúp đỡ đưa Kim Ngân đến một viện tâm thần, nhà tình thương nhưng nữ ca sĩ nhất quyết không chịu. Mới đây, trong livestream, ca sĩ Trizzie Phương Trinh (vợ cũ Bằng Kiều) đã chia sẻ về tình hình của Kim Ngân hiện tại.

"Mọi người cứ nói tôi sao không giúp chị Kim Ngân, rồi nghệ sĩ bên này không giúp chị ấy, nhưng họ không hiểu. Nhiều khi có những chuyện nghệ sĩ chúng tôi nói ra được. Chúng tôi không thể giúp được chị ấy. Tôi muốn nói rằng, rất nhiều người muốn giúp chị Kim Ngân nhưng chị ấy không chịu về nhà ai hết, chỉ thích đi lang thang ngoài đường thôi.

Nữ ca sĩ nổi danh một thời lâm vào tình cảnh khiến nhiều người xót thương.

Thậm chí, chính hai đứa con gái của chị ấy dù rất thương mẹ nhưng cũng không cách nào giúp được. Con gái chị ấy còn nhờ đến cảnh sát để giúp đỡ nhưng họ cũng không giúp.

Chính tôi cũng từng bị chị Kim Ngân chửi. Chị ấy không phải không nhận ra mọi người. Hồi trước, mỗi lần chị Kim Ngân vào quán cà phê của tôi, tôi đều cho chị ấy đồ ăn, nước uống, mời chị ấy ăn đàng hoàng.

Mới đầu, tôi cứ nghĩ chị ấy không nhận ra tôi, nhưng chị ấy vẫn nhận ra và còn kêu tên tôi. Sau khi đòi ăn món nọ món kia ở quán và đợi món, chị ấy bảo tôi: "Mày tưởng mày ngon lắm hả Trizzie". Chị ấy cứ chửi đổng như vậy, rồi nói những gì nữa tôi không hiểu. Tôi khá bất ngờ. Tôi cứ tưởng chị ấy mất trí nhớ nên không còn nhớ ai, ai dè vẫn nhớ hết, chỉ là lúc tỉnh lúc quên. Bây giờ chị ấy cứ cầm mền cầm chiếu đi lang thang khắp nơi, tối đến trải mền ra ngủ trước hiên nhà mọi người, tắm rửa, gội đầu bằng vòi nước công cộng.

Vì chồng cũ chị Kim Ngân là bạn trai cũ của tôi nên tôi vẫn giữ liên lạc với hai đứa con gái của chị ấy. Đứa con gái lớn của chị ấy bây giờ cũng ngoài 30 rồi", Trizzie Phương Trinh chia sẻ.

Cuộc đời tụt dốc không phanh của nữ ca sĩ tài danh.

Ca sĩ Kim Ngân sinh năm 1963, được biết đến là giọng ca ăn khách và nổi tiếng bậc nhất tại hải ngoại giai đoạn đầu những năm 80. Năm 1975, bà sang Mỹ cùng gia đình và gặp cha nuôi là nhạc sĩ Trường Hải. Kim Ngân được ông lăng-xê và nhanh chóng trở nên nổi tiếng.

Kim Ngân từng rất nổi tiếng ở hải ngoại.

Nữ ca sĩ từng có một gia đình hạnh phúc với 2 cô con gái xinh đẹp. Nhưng thành công và nổi tiếng lại vô tình trở thành con dao hai lưỡi khiến Kim Ngân sa ngã, lao vào cuộc sống buông thả, thường xuyên muộn giờ, không minh bạch về tiền bạc. Điều này khiến nữ ca sĩ dần bị xa lánh và bị loại khỏi giới nghệ sĩ tại hải ngoại.

Cuộc sống hôn nhân trục trặc, Kim Ngân ly hôn chồng năm 30 tuổi, đúng thời điểm sự nghiệp tụt dốc, chồng giành quyền nuôi con.

Những cú sốc liên tiếp khiến nữ ca sĩ rơi vào con đường nghiện ngập. Kim Ngân gặp phải nhiều sang chấn tâm lý, ảnh hưởng trầm trọng tới thần kinh và trí não. Lâu dần, Kim Ngân trở thành người khác, đi lang thang quanh các con phố của người Việt tại California để xin ăn.

Thanh Nhàn