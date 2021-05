Châu Đông Vũ được nhận xét là 'hiện tượng' của làng phim Hoa ngữ. Nữ diễn viên đạt hào quang ở tuổi đôi mươi nhưng cũng vướng không ít ồn ào đời tư.

Tam kim Ảnh hậu của điện ảnh hoa ngữ

Châu Đông Vũ sinh năm 1992 trong một gia đình làm lao động tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Năm 8 tuổi, cha cô qua đời vì tai nạn xe hơi và mẹ cũng tái hôn không lâu sau đó. Chính tuổi thơ đơn độc, thiếu vắng tình thân khiến nữ diễn viên sống khép kín.

Mỗi ngày, nữ diễn viên vùi đầu vào sách vở với mong muốn thi đậu để chuyển lên thành phố làm việc. Năm 18 tuổi, cô tình cờ lọt vào mắt xanh của đạo diễn Trương Nghệ Mưu, được ông mời đóng bộ phim Chuyện tình cây táo gai. Thành công từ tác phẩm giúp cô giành nhiều giải thưởng danh giá, trong đó có giải Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất trong Hoa Biểu lần thứ 14 và Liên hoan phim quốc tế Valladolid lần thứ 56.

Dù đạt thành tích cao ở tuổi còn rất trẻ, Châu Đông Vũ vẫn không được nhiều khán giả công nhận. Đôi mắt một mí, gương mắt kém nổi bật của cô bị coi là “kém sắc” và “thiếu khí chất” hơn hẳn so với những "Mưu nữ lang" (diễn viên thành công nhờ Trương Nghệ Mưu - PV) đời đầu như Củng Lợi, Chương Tử Di, Đổng Khiết… Người ta cho rằng thành công này của cô là do may mắn vì điện ảnh Hoa ngữ đang thiếu những nữ diễn viên trẻ.

Tuy nhiên, thời gian đã chứng minh cho thực lực và tài năng của nữ diễn viên họ Châu. Mười năm kể từ lần đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh, cô đã trở thành Tam kim Ảnh hậu của điện ảnh Hoa ngữ (ba giải thưởng lớn của điện ảnh, gồm Kim Kê, Kim Mã và Kim Tượng). Những bộ phim của nữ diễn viên đều thoả mãn cả giới chuyên môn lẫn khán giả: Thất Nguyệt và An Sinh, Chúng ta của sau này, Em của thời niên thiếu...

"Châu Đông Vũ không đủ sức “ngồi chung mâm” với 2 đàn chị là Châu Tấn và Chương Tử Di. Các giải thưởng của cô thậm chí còn bị cho là “mua giải". Ngoại hình kém nổi bật cũng là lý do khiến nữ diễn viên thường xuyên bị mang ra bàn tán trong mắt những người soi mói", tờ On nhận xét.

Đáp lại những lời chê bai, Châu Đông Vũ không lên tiếng. Cô cần mẫn lao động, khắt khe với các tác phẩm và vai diễn mình tham gia. Theo nữ diễn viên, cô muốn dùng thực tài đáp trả những ý kiến cho rằng mình "ăn may" hay có bệ đỡ. "Ai đó có thể nói tôi xấu nhưng tôi là diễn viên và không ai có quyền nói tôi diễn dở", cô thẳng thắn nêu quan điểm.

10 năm theo đuổi ngành diễn xuất, Châu Đông Vũ khẳng định cô đi lên từ thực lực chứ không phải nhan sắc hay scandal. Ở tuổi 29, bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ, Châu Đông Vũ đã gặt hái được những thành công nhất định và đang trên con đường trở thành đại Hoa đán của điện ảnh Hoa ngữ.

Hoa đán vướng nhiều lùm xùm đời tư

Ngoài sự nghiệp với những thành tích đáng nể, đời tư và những mối tình của Châu Đông Vũ cũng khiến giới báo chí tốn nhiều giấy mực. Không chỉ vướng scandal tình ái với các đồng nghiệp, nữ diễn viên còn dính lời đồn yêu các đại thiếu gia.

Châu Đông Vũ vướng ồn ào tình ái với bạn diễn sau mỗi lần hợp tác.

Nữ diễn viên và tài tử Dư Văn Lạc được cho là có một mối quan hệ phức tạp. Họ bị bắt gặp hẹn hò với những cử chỉ khá thân mật. Tuy nhiên, mối tình thoáng qua này chỉ được công khai từ một phía.

Châu Đông Vũ sau đó bị bắt gặp “hẹn hò” trong khách sạn cùng Điền Minh Hàm - một thiếu gia giàu có. Nữ diễn viên ngay lập tức bị tố dùng chiêu trò với đàn anh hơn 11 tuổi để được nổi tiếng.

Bên cạnh đó, cô cũng liên tiếp dính tin đồn hẹn hò với các đồng nghiệp, bạn diễn như Dịch Dương Thiên Tỉ - thành viên TFBoys, thiếu gia Đường Bồi Ngạn hay đạo diễn Tăng Quốc Cường... Trước những ồn ào tình ái, nữ diễn viên như thường lệ không một lời phản hồi với truyền thông.

Mặt khác, Châu Đông Vũ còn vướng phải không ít những lùm xùm xoay quanh bê bối “thiếu tôn trọng đàn anh”. Mưu Nữ Lang từng bị nam diễn viên gạo cội Tôn Hồng Lôi phê bình vì gọi thẳng tên anh thay vì sử dụng kính ngữ.

Châu Đông Vũ từng bị đánh giá thấp về EQ bởi khả năng giao tiếp kém. Cô không giỏi trong việc kết giao quan hệ hay gây thiện cảm với những người mình từng tiếp xúc. Tuy nhiên, nữ diễn viên cho rằng cô chấp nhận bởi đó mới chính là con người thật của mình. "Có ai đó nói tôi xấc láo, một vài người bạn cho rằng tôi nên bỏ cá tính nói thẳng còn tôi nói nếu điều đó xảy ra tôi đã không là Châu Đông Vũ", Hoa đán thẳng thắn nói.

Clip Châu Đông Vũ thắng giải Kim Kê

Thúy Ngọc