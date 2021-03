Con gái của Ngô Diệu Hán bị bắt giữ vì liên quan đường dây trồng, vận chuyển và buôn bán ma túy. Tài tử gạo cội hiện chưa lên tiếng về vụ việc.

Theo On, con gái nam diễn viên Ngô Diệu Hán vừa bị cảnh sát bắt giữ vì liên quan đến đường dây buôn ma túy. Cô được xác nhận là người trực tiếp trồng, tàng trữ và buôn bán chất cấm.

Hiện trường con gái Ngô Diệu Hán bị bắt giữ.

Trước đó, phía hải quan Hong Kong thu giữ một số lượng ma túy được giấu trong kiện hàng. Vụ việc được bàn giao cho Tổng cục điều tra ma túy. Sau quá trình theo dõi điều tra, họ phát hiện một ngôi nhà ở khu Nam Wai - Sai Kung chứa 13 cây cần sa, một lượng ma túy cùng các thiết bị trồng và chiết chất cấm... tổng trị giá một triệu đô la Hong Kong (khoảng 3 tỷ đồng).

Người bị bắt là một phụ nữ trung niên - cũng chính là con gái ruột của tài tử gạo cội Ngô Diệu Hán. Theo lời khai bước đầu, cô Ngô sống tại đây hơn 10 năm qua và bắt đầu đường dây phạm pháp sau khi được bạn bè rủ rê. Hiện vụ việc đang được cơ quan lấy lời khai, làm rõ. Nhiều nguồn tin cho rằng ái nữ nhà Ngô Diệu Hán đối mặt mức phạt nặng lên đến 15 năm tù.

Ngô Diệu Hán giải nghệ nhiều năm vì sức khỏe kém.

Vụ việc được đăng tải hiện gây ồn ào mạng xã hội lẫn truyền thông Hong Kong. Nhiều tờ báo đã liên hệ Ngô Diệu Hán phỏng vấn song hiện ông không đưa ra phản hồi.

Theo HK01, Ngô Diệu Hán có tổng cộng 4 người con. Con trai nối bước ông theo nghệ thuật, trong khi 3 cô con gái sau đều định hướng sang các công việc khác.

Ngô Diệu Hán sinh năm 1939, là một trong những tên tuổi lớn của mảng sân khấu - kịch Hong Kong. Ông bắt đầu sự nghiệp từ đầu thập niên 1970 và gặt hái nhiều thành tựu nghề nghiệp. Ngô Diệu Hán từng được bình chọn là Biểu tượng của làng hài nhờ phong cách diễn xuất trào phúng, tự nhiên. Bên cạnh đó, tài tử còn góp mặt trong hơn 100 phim cả điện ảnh lẫn truyền hình. Một số tác phẩm tiêu biểu của ông như: series Ngũ Phúc Tinh, Cương thi tiên sinh 3, Chung cư quỷ ám, Trường học bá vương, Hoàng Phi Hồng: Tây vực hùng sư (1997), Wheels on Meals, The Cradle of Life,...

Năm 2015, ông tuyên bố giải nghệ vì sức khỏe yếu kém. Tài tử có cuộc sống sung túc bên người vợ nhờ số tài sản tích góp được suốt hơn 40 năm làm nghề.

Clip con gái Ngô Diệu Hán bị cảnh sát bắt

Thúy Ngọc