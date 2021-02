Diễn viên Anh Dũng cho hay anh không quan tâm tin đồn yêu Trương Ngọc Ánh. Trong cuộc sống, cô chia sẻ khó khăn, còn về công việc, nữ diễn viên chưa giúp anh được điều gì.

Anh Dũng (sinh năm 1990) là diễn viên quen mặt của màn ảnh phía Bắc. Ngoại hình điển trai, diễn xuất đa dạng, anh lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn có tiếng. Nam diễn viên từng gây chú ý qua các phim truyền hình: Khi người đàn ông góa vợ bật khóc, Tuổi thanh xuân 2, Sống chung với mẹ chồng...

3 năm qua, anh Nam tiến để phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, khán giả không thấy nam diễn viên thể hiện mình trên điện ảnh lẫn truyền hình. Thay vào đó, tên tuổi Anh Dũng thường gắn liền với hình ảnh "người tình tin đồn" của Trương Ngọc Ánh.

Nói về điều này, diễn viên sinh năm 1990 chia sẻ với Zing: "Tôi biết mọi người đồn đoán gì về mình song không bận tâm hay suy nghĩ. Tôi quan niệm mình không sống chỉ để nghe tin đồn. Thay vào đó, tôi dành thời gian tập trung vào công việc và các dự án riêng".

"Tôi không gặp khủng hoảng ở tuổi 30"

- Tuổi 30 của anh trôi qua như thế nào?

- Vẫn là Anh Dũng từ trước đến nay, không có gì thay đổi (cười). Năm qua, tôi có nhiều khởi sắc trong công việc, tham gia hai dự án phim điện ảnh của anh Victor Vũ và Bảo Nhân - Nam Cito.

- Không ít người rơi vào trạng thái "khủng hoảng tuổi 30". Anh nằm ngoài quy luật ấy?

- Khủng hoảng hay không khủng hoảng đều tùy thuộc vào bản thân mỗi người. Ai cũng gặp khó khăn trong cuộc sống. Khi đối diện với những thách thức, buộc ta phải mạnh mẽ hơn thôi.

Khái niệm khủng hoảng tuổi 30 chỉ dành cho những bạn trẻ không biết đi đâu, về đâu, hay không biết bắt đầu như thế nào. Đối với những người sống có mục đích, lý tưởng và kiên quyết với con đường của mình thì không bao giờ rơi vào trạng thái ấy.

Anh Dũng chia sẻ bản thân muốn thay đổi trong nghệ thuật. Ảnh: NVCC.

Tuổi 30, tôi không bị khủng hoảng vì bản thân đã trải qua quá nhiều thăng trầm. Tôi bước vào giai đoạn khủng hoảng ở tuổi đôi mươi. Khi ấy, tôi tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh, ra trường chưa có việc làm, đối diện với nỗi lo cơm áo gạo tiền.

Tôi hoang mang không biết đi về đâu. Có lúc, tôi hối hận vì lựa chọn con đường nghệ thuật. Nhiều lần tôi tự vấn chính mình tại sao không đi theo những công việc có khả năng kiếm được nhiều tiền hơn để đỡ khổ.

Thế rồi, tôi được diễn kịch, tham gia casting phim. Từ những vai nhỏ lẻ, vai phụ đến vai chính trong các phim truyền hình, điện ảnh... tôi dần khẳng định được mình.

Một lời khuyên tôi dành cho các bạn trẻ là hãy bớt thời gian nhậu nhẹt, ăn chơi vô bổ, dành thời gian để đọc sách. Tôi thấy nhờ sách mà bản thân thay đổi nhiều, trưởng thành hơn và có cách nhìn sâu sắc hơn về công việc, con người và xã hội.

- Cụ thể, anh đã trải qua những gì?

- Tôi quyết định vào TP.HCM lập nghiệp sau thành công của Sống chung với mẹ chồng. Ba năm qua, tôi phải thay đổi mọi thứ để từ từ thích nghi với cuộc sống, con người và công việc ở đây.

Một số người bạn hay nói với tôi: "Tại sao lại dại dột đi vào một con đường mới, lắm chông gai". Trong khi tôi đang được chú ý với nhiều vai diễn ở các phim truyền hình và nổi tiếng ở ngoài Bắc.

Nguyên nhân đến từ tôi. Tôi muốn thay đổi, đột phá trong công việc. Mọi thứ mới mẻ dù khó khăn đều là thứ hấp lực khó cưỡng đối với tôi.

Hơn ai hết, tôi là người không thích đi con đường cũ, phải lập trình theo một lối có sẵn. Khi vào TP.HCM, đích đến của tôi là tham gia phim điện ảnh và mở công ty chuyên về sản xuất phim.

Nam diễn viên có vẻ ngoài điển trai, thu hút. Ảnh: NVCC.

- Trong khoảng thời gian khá dài, anh không xuất hiện trong bất kỳ dự án phim. Vì anh không được mời hay lý do nào khác?

- Thời gian qua, nhiều đạo diễn ngoài Bắc có gửi lời mời tôi góp mặt trong một số phim truyền hình. Song, tôi không thể sắp xếp tham gia.

Tôi cũng là người kén chọn kịch bản. Không phải ai mời tham gia phim gì, tôi cũng gật đầu. Như đã nói ở trên, tôi đang muốn tự làm mới chính mình và với cả khán giả. Họ xứng đáng nhận được những hình ảnh đột phá từ một diễn viên như tôi.

- Thế nhưng, khi nhìn đồng nghiệp lần lượt khẳng định tên tuổi của họ trong các dự án phim truyền hình, anh có sốt sắng?

- Nếu cứ cả ngày ngồi so đo với sự thành công của đồng nghiệp, chắc tôi không thể làm gì. Đến tận lúc này, tôi không hối hận vì quyết định vào TP.HCM của mình. Không vì một phút chồn chân, mỏi gối mà tôi tiếc nuối, nghĩ về chốn cũ.

Ai là diễn viên cũng mong muốn sự thay đổi. Có thể khán giả thấy tôi im ắng trong thời gian qua mà lo lắng, còn bản thân tôi thực sự cảm thấy bình thường.

Tôi xem 3 năm qua như bước khởi đầu trong hành trình khởi nghiệp. Tất nhiên, đó không phải là sự liều lĩnh, bất chấp. Mọi thứ đều được tôi tính toán sẵn trong đầu từ ngày mới vào TP.HCM.

Ở nhà thuê, tiết kiệm chi tiêu khi sống ở TP.HCM

- Trong bước đầu khởi nghiệp, đâu là khó khăn lớn nhất đối với anh?

- Tôi không hay chia sẻ về khó khăn của mình cho người khác. Tôi sợ mọi người hiểu nhầm là mình đang mong cầu lòng cảm thương từ đồng nghiệp, khán giả.

Tất nhiên, đối với những ai mới vào Nam lập nghiệp, ắt hẳn không tránh khỏi những khó khăn ban đầu như không có nhiều mối quan hệ, ít dự án phim, áp lực về kinh tế...

- Anh nói áp lực kinh tế nhưng khán giả thường xuyên thấy anh xuất hiện bên xế hộp sang chảnh, thời trang hàng hiệu?

- Tất nhiên, khi vào TP.HCM tôi có khoản tiết kiệm dành dụm được từ trước đó, chứ không hẳn là tay không bắt giặc (cười).

Hàng tháng, tôi cũng tính toán về sự chi tiêu của mình, hạn chế những khoản không đáng có. Nếu không có việc làm, tôi cũng sống ổn. Thực ra, việc sống chậm, ở nhà nhiều lại mang cho tôi những giá trị khác.

Hiện, tôi vẫn ở nhà thuê. Ở TP.HCM, chi phí đầu tư cho một căn nhà quá lớn. Tôi tự hỏi, tại sao mình phải bỏ một số tiền lớn để sở hữu bất động sản. Thay vào đó, tôi sẽ dùng tiền vào đầu tư. Khi nào cảm thấy phù hợp, không áp lực về tiền thì tôi mới mua nhà.

Thế hệ trước thường có suy nghĩ an cư lạc nghiệp. Nhưng ở thế hệ tôi, an cư xong chắc hết hơi để lập nghiệp.

Anh Dũng chuộng mặc những bộ vest lịch lãm. Ảnh: NVCC.

- Lần đầu đóng phim điện ảnh sau nhiều năm, anh có áp lực?

- Tôi tham gia Thiên thần hộ mệnh của đạo diễn Victor Vũ trước Gái già lắm chiêu (Bảo Nhân - Nam Cito). Họ đều là những nhà sản xuất khó tính và cầu toàn. Khi bước vào thực hiện một thước phim nào đó, họ yêu cầu ê-kíp, diễn viên và mọi thứ phải chỉn chu.

Nếu là tôi của 10 năm trước đây, khi ngày mới bước chân vào nghề, bắt đầu ra trường quay để đóng phim thì có chút run sợ. Bây giờ, tôi không có chút lo lắng nào. Vì được tham gia vào dự án điện ảnh lớn là mục đích của tôi khi vào TP.HCM. Nếu như bạn đam mê công việc, lại được đào tạo bài bản thì bạn sẽ làm chúng với tất cả sự hồ hởi và nhiệt huyết nhất.

Không quan tâm tin hẹn hò Trương Ngọc Ánh

- Từ thời điểm vào TP.HCM đến nay, khán giả chủ yếu nhớ đến anh dưới cái tên "người tình tin đồn" của Trương Ngọc Ánh. Tuy nhiên, anh lại liên tục phủ nhận?

- Tin đồn mãi chỉ là tin đồn. Tôi tập trung vào công việc và chứng minh bằng dự án điện ảnh. Tôi biết người ta đồn đoán gì về mình nhưng không quan tâm. Mình cũng đâu thể ép người ta suy nghĩ khác được.

Nếu bản thân mình tập trung vào những tin đồn, công việc sẽ không tiến triển, suy nghĩ tiêu cực bám víu. Vậy thì tại sao phải để ý làm gì?

Tôi nghĩ tốt nhất là mình nên sống tử tế thì miễn nhiễm với tin đồn.

Anh Dũng và Trương Ngọc Ánh vướng tin hẹn hò thời gian qua. Ảnh: NVCC.

- "Không có lửa làm sao có khói", khi hai người cũng thường xuyên xuất hiện bên cạnh nhau trong các sự kiện, tiệc chung với nhóm bạn thân, tương tác thân thiết trên mạng xã hội?

- Khi tôi có mặt ở một sự kiện nào vì nhận được thư mời từ ban tổ chức. Điều này ai làm trong lĩnh vực giải trí đều hiểu.

Bạn không thể tự dưng xuất hiện trong một sự kiện mà không có thư mời. Hoặc bạn là khách mời mà tùy ý dẫn theo đứa em, người thân. Điều đó trái với quy định mà.

- Trương Ngọc Anh hỗ trợ anh trong công việc ra sao?

- Đến thời điểm này, nếu tính trong công việc, tôi chưa thấy chị Ánh giúp đỡ mình điều gì. Có lẽ sự giúp đỡ lớn nhất mà chị dành cho tôi là chia sẻ lúc khó khăn. Chị Ánh cũng cho tôi những cách nhìn tích cực, thái độ lạc quan trong cuộc sống. Đôi khi, những lúc mình chật vật nhất, có một người bạn ở bên để động viên cũng đáng trân trọng.

Còn tôi vẫn theo đuổi những dự án của riêng mình. Hai phim gần nhất tôi tham gia là của Victor Vũ và Bảo Nhân - Nam Cito, không liên quan gì đến chị Ánh.

- Nhiều người nói anh may mắn khi được Trương Ngọc Ánh đỡ đầu?

- May mắn hay không là cách suy nghĩ của mỗi người. Việc đầu tiên của mình là phải sống tốt, lương thiện, tích cực thì tự nhiên những điều may mắn sẽ tới với mình. Trong nghệ thuật nói riêng hay các ngành nghề khác nói chung, may mắn chỉ là yếu tố nhỏ, còn năng lực, sự cố gắng chiếm phần lớn.

Tôi ví dụ thế này. Nếu bạn may mắn có số tiền A. Người giỏi là người biết phát triển số tiền đó. Còn có những người lại tiêu hết nó đi trong thời gian ngắn, lúc đó thì muốn may mắn cũng không được nữa.

- Cha mẹ anh có ý kiến gì không nếu con trai lấy vợ hơn nhiều tuổi?

- Cha mẹ tôi giờ lớn tuổi cả rồi nhưng lại có cái nhìn rất khác. Họ không giục giã tôi lấy vợ. Anh trai cả của tôi giờ bước sang tuổi 40 vẫn chưa lập gia đình.

Thực ra chuyện lấy vợ, lấy chồng là quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời. Nếu mình quyết định sai, người đầu tiên chịu ảnh hưởng là bản thân, chứ không phải cha mẹ hay ai khác. Chuyện phụ huynh ép buộc, thúc giục chưa chắc đã tốt.

Vì thế, tôi phải suy nghĩ kỹ nếu quyết định đến với ai đó. Thời điểm này thì vạn sự tùy duyên thôi.

