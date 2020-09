Ngôi sao 007 Pierce Brosnan khiến nhiều người choáng ngợp khi rao bán dinh thự ở Malibu với giá 100 triệu USD (2400 tỷ).

Pierce Brosnan sinh năm 1953, từng nổi đình đám với vai điệp viên 007.

Ngôi sao James Bond Pierce Brosnan vừa rao bán dinh thự ở Malibu không khác gì resort 5 sao có view hướng ra biển với giá 100 triệu USD (2400 tỷ). Nhà của cựu điệp viên 007 trên màn ảnh một thời được thiết kế theo phong cách Thái.

Nhiều người đã đồn đại về nơi ở xa hoa của Pierce Brosnan nhưng đây là lần hiếm hoi các fan được mục sở thị nơi ở của tài tử nổi tiếng khi nó được rao bán trên thị trường bất động sản.

Cận cảnh nơi ở hoành tráng ven biển của Pierce Brosnan như resort.

Pierce Brosnan đã mua nơi này với giá 5,1 triệu USD từ năm 2000 sau đó mở rộng thêm khu đất với giá 2,25 triệu USD và biến nó thành nơi ở mơ ước suốt hàng chục năm qua. Sau 20 năm, tài tử 67 tuổi rao bán dinh thự của mình với giá gấp hơn 10 lần số tiền đầu tư.

Dinh thự có view biển gồm 5 phòng ngủ, 14 phòng tắm với đầy đủ công năng, hai phòng xông hơi, phòng khách lớn, khu bếp hoành tráng, thư viện, bar, không gian trong nhà và ngoài trời cực kỳ sang chảnh... không khác gì khu nghỉ dưỡng 5 sao.

Không gian ngoài trời, phòng khách lớn, bếp của dinh thự.

Năm 2004, Pierce Brosnan và vợ ông là nhà báo Keely Brosnan đã từng cho thuê dinh thự nghỉ dưỡng này với giá 120 nghìn USD (gần 2,9 tỷ đồng một tháng) vì không sử dụng đến. Năm ngoái cặp đôi đã bỏ ra gần 3 triệu USD (khoảng 72 tỷ) để mua một căn nhà ở Santa Monica. Có lẽ đây là lý do họ quyết định bán dinh thự ở Malibu.

Pierce Brosnan từng tham gia 4 phần phim James Bond từ năm 1995 đến 2002: GoldenEye, Tomorrow Never Dies, The World Is Not Enough và Die Another Day với cát sê tổng cộng hơn 40 triệu USD. Ông hiện sở hữu nhiều bất động sản ở Santa Monica, Hawaii và Malibu.

Pierce Brosnan trong trích đoạn phim 'The World Is Not Enough'

Quỳnh An - Theo LA Times