Dinh thự trị giá 750 tỷ ở French Riviera, Pháp từng thuộc sở hữu của điệp viên 007 Sean Connery đang được rao bán sau khi ông qua đời.

Sean Connery, huyền thoại màn bạc thế kỷ 20, James Bond lịch lãm của 7 phim đầu tiên về điệp viên người Anh 007 đã qua đời ngày 31/10/2020, hưởng thọ 90 tuổi. Chính vì vậy sau khi ông qua đời, dinh thự đẹp như mơ từng thuộc sở hữu của ngôi sao huyền thoại này tại Pháp đã được gia đình ông rao bán với giá 25 triệu Bảng Anh (khoảng 750 tỷ).

Lúc còn sống, Sean Connery từng sở hữu rất nhiều ngôi nhà sang trọng để ông có thể nghỉ ngơi tại Anh, Tây Ban Nha, Pháp và Bahamas - nơi tài tử trút hơi thở cuối cùng. Tuy nhiên dinh thự đẹp như mơ của ông tại French Riviera vẫn được xếp vào hàng xa xỉ và đẹp bậc nhất trong giới sao Hollywood.

Dinh thự có view ra biển Đại Trung Hải xanh thẳm được xây theo phong cách kiến trúc Pháp trên một quả đồi từ năm 1920. Sean Connery đã cải tạo và biến nó thành chốn thiên đường và an hưởng tuổi già ở đó suốt những năm 1980 và 1990.

Khung cảnh lộng lẫy của dinh thự này từng xuất hiện trong vài cảnh quay trong phim về điệp viên 007 Never Say Never Again. Ngôi nhà có 5 phòng ngủ, 5 phòng tắm, phòng khách chính, villa rộng hơn 300m2, hai bể bơi, phòng tập gym, cùng sân vườn theo phong cách Địa Trung Hải đẹp như trong cổ tích.

Sean Connery trong trích đoạn phim 'Dr. No' (1962)

Quỳnh An