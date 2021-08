Mấy ngày qua ca sĩ Jack vướng vào ồn ào chuyện tình cảm. Theo đó, một cô gái đăng bài trên Facebook, tố cáo nam ca sĩ lăng nhăng, có con với hot girl Thiên An. Về phía Thiên An cũng xác nhận cô quen Jack từ hai năm trước, được gia đình ủng hộ yêu anh. Con gái của hai người sinh ngày 1/4, tên là Yên Đan. Mỗi tháng, mẹ Jack nhờ người gửi cho Thiên An 5 triệu đồng để nuôi dưỡng con. Tối 10/8, Jack viết thư trên trang cá nhân công khai chuyện riêng. Anh nói quen Thiên An năm 2019 sau đó nảy sinh tình cảm. Hai người có con với nhau nhưng chia tay sau khi Thiên An sinh em bé hồi tháng 4, do bất đồng quan điểm. Ca sĩ gửi lời xin lỗi fan, công ty và đối tác vì chuyện đời tư ồn ào.