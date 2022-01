"Đấy là mọi người nghĩ vậy thôi chứ tôi lấy đâu tiền mà mua nhà suốt như thế”, diễn viên Hồng Đăng chia sẻ với VietNamNet khi được hỏi về việc hay tậu nhà và xe mới.

Hồng Đăng

Ngoài đời kiếm một anh chồng như Đức xoăn khó lắm!

- Từ soái ca màn ảnh vạn người mê, Hồng Đăng thay đổi hết Kiên thủ đoạn, toan tính trong 'Hướng dương ngược nắng' đến Đức xoăn hài hước, mãi không chịu lớn ở 'Thương ngày nắng về'. Anh đang muốn tạo một hình ảnh đột phá trong mắt khán giả thay vì cứ bảnh bao, tử tế?

Lần thay đổi này có thể nói là một bước ngoặt khá lớn trong sự nghiệp của tôi. Tôi đã dám bước ra khỏi vùng an toàn hay có thể nói là thế mạnh của mình để rẽ sang một hướng khác là thế yếu của mình. Dù là vai thứ trong bộ phim nhưng tôi luôn muốn mang đến khán giả những phân đoạn hay nhất và gần gũi nhất. Chị em ức chế về nhân vật thôi chứ về diễn xuất tôi nghĩ mình cũng khá thành công với vai Đức xoăn này. Đó là sự đền đáp với những khán giả đã luôn đồng hành và yêu quý tôi trên con đường sự nghiệp.

- Anh chia sẻ vai diễn lần này thực sự làm khó mình nhưng đạo diễn cho tới bạn diễn như Lan Phương, Đình Tú lại nói anh đóng vai này thật sự rất nhàn, chỉ cần bê nguyên Hồng Đăng ngoài đời vào là xong?

(Cười) Đấy là anh em trêu nhau thế thôi, ngoài đời kiếm được một anh chồng hồn nhiên vô tư như thế khó lắm. Trong nghề diễn này nhìn tưởng nhẹ nhàng vậy thôi nhưng thực ra nó là một nghề không đơn giản chút nào. Diễn cho xong ai cũng làm được nhưng diễn để đồng nghiệp cũng như khán giả có thể ngồi xem mình hàng tháng trời thì không đơn giản đâu. Việc nhớ thoại, nuôi cảm xúc và ngấm nhân vật... rất nhiều thứ tạo áp lực. Chính vì thế khi ra đoàn tôi luôn muốn tạo không khí vui vẻ, thoải mái với bạn diễn để làm sao tôi cũng như họ có thể thăng hoa và diễn cùng nhau một cách nhẹ nhàng nhất. Tôi cũng luôn nỗ lực qua từng vai diễn để mang đến khán giả những vai diễn thật và đời nhất.

Hồng Đăng trong 'Thương ngày nắng về'.

- Anh có phải đầu tư nhiều cho tạo hình của nhân vật Đức xoăn?

Với tôi, nhân vật nào tôi cũng ý thức đầu tư cả. Tôi nghĩ, ngoài kỹ năng và kinh nghiệm diễn xuất, muốn khán giả tin được nhân vật phải có bước tạo hình nhân vật cũng không phải mặc bộ quần áo là ra mà còn cả dáng đi, vận động, kiểu nói, biểu cảm đến tác phong… Có như vậy mới ra được hình hài của nhân vật mà mình đảm nhận được.

- Bà xã và hai cô con gái của anh phản ứng thế nào khi xem phim mới anh đóng với hình ảnh hài hước như vậy?

Cả nhà đều rất thích thú với vai diễn này của tôi. Đặc biệt là cô út bảo bao giờ Ba đi làm cho con đi với để con hỏi tội cô kia sao đánh ba nhiều thế (cười).

Điều tôi luôn đau đáu suốt mấy năm qua...

- Lần thứ 2 đóng vợ chồng với Lan Phương, cảm xúc của anh có gì đặc biệt?

Với tôi cứ kết thúc bộ phim nào là gần như tôi quên hết những gì liên quan đến bộ phim đấy. Không biết đây là ưu điểm hay nhược điểm của tôi nữa. Nhiều khi báo chí hỏi tôi về những quá trình, tên nhân vật đôi khi tôi cũng không nhớ. Chính vì điều đó nên khi làm việc với bất cứ bạn diễn nào dù là lặp lại với tôi vẫn luôn như mới và đầy cảm xúc.

- Từ trước đến nay Hồng Đăng toàn đóng yêu đương bằng cách nhìn nhau với Hồng Diễm điều đó có làm khó anh khi diễn cảnh tình cảm vợ chồng với Lan Phương trong 'Thương ngày nắng về'?

Diễn với ai cũng vậy thôi, đôi mắt sẽ nói lên hết bạn đang diễn thế nào. Khán giả giờ tinh lắm, nếu diễn hời hợt đôi mắt sẽ tố cáo tất cả. Tôi và Lan Phương cùng hiểu và ngấm nhân vật khá kỹ nên cứ đến phim trường là gần như không phải bàn tính nhiều về các phân đoạn. Có thể nói nhìn là biết bạn diễn mình định diễn thế nào rồi và chúng tôi tung hứng khá nhịp nhàng trong các phân đoạn của gia đình Đức - Khánh.

Hồng Đăng cùng với Lan Phương tạo nên một gia đình nhiều tiếng cười, lúc nào cũng rối như canh hẹ.

- Dù đóng với nhiều nữ diễn viên nhưng khán giả vẫn chỉ quen Hồng Đăng kết đôi với Hồng Diễm. Anh có cảm thấy áp lực vì điều đó?

Tình yêu của khán giả đã cho tôi và Hồng Diễm trở thành cặp đôi ăn ý trên màn ảnh. Đó là điều mà tôi luôn đau đáu suốt mấy năm qua khi nghĩ đến việc phải thay đổi một hình ảnh khác, bước ra khỏi vùng an toàn. Trong các loại hình nghệ thuật nói chung điều may mắn nhất của người nghệ sĩ chính là có một đồng nghiệp ăn ý với mình. Sự ăn ý sẽ làm cho họ thăng hoa hơn, nhiều cảm xúc hơn nhưng nó chỉ luôn an toàn trong một khuôn khổ nhất định. Cả tôi và Diễm cũng vậy, đều có chung định hướng là luôn muốn mang đến khán giả những sản phẩm hay nhất, mới mẻ nhất. Nên tôi sẽ cố gắng để khán giả có những cái nhìn đa chiều hơn, mới mẻ hơn về các nhân vật mà Hồng Đăng đảm nhận.

Tổ ấm hạnh phúc của Hồng Đăng và bà xã cùng hai cô con gái

Tôi lấy đâu tiền mà mua nhà suốt như thế?

- Nếu nhân vật Đức giống Hồng Đăng ngoài đời chắc bà xã của anh chắc cũng phải nhiều phen đau đầu?

Tôi nghĩ hạnh phúc gia đình muốn lâu dài và hạnh phúc việc đầu tiên chúng ta phải nhìn thấy được những mặt tốt của nhau để cùng nhau vun đắp. Và nhân vật Đức đâu có xấu nếu như mọi người nhìn vào những điểm tốt của Đức xoăn. Nên việc đau đầu kia tôi nghĩ chưa chắc.

- Trong phim, vợ chồng Đức xoăn kết hôn 10 năm rồi nhưng vẫn rối như canh hẹ còn hôn nhân ngoài đời của Hồng Đăng đã 13 năm. Để nói 3 từ về cuộc hôn nhân của mình ngoài đời, anh sẽ nói gì?

3 từ nói về gia đình tôi đó là: Bình an, vui vẻ và hòa thuận.

Hồng Đăng trang trí cây thông cho hai cô con gái dịp Giáng sinh vừa qua.

- Anh thường xuyên viết những lời có cánh cho bà xã trên trang cá nhân. Phải chăng đó là cách anh bù đắp cho những hy sinh của chị ấy khi làm vợ của một người nổi tiếng?

Khi về nhà tôi cũng như bao người chồng khác và cô ấy cũng vậy. Chúng tôi cũng cần những lời có cánh dành cho nhau để động viên nhau sau một ngày làm việc căng thẳng. Cũng giống như việc chúng tôi hay nhâm nhi buổi tối với nhau để chia sẻ công việc, cuộc sống, gia đình… Những điều nhỏ nhặt đó sẽ luôn hâm nóng tình cảm, hạnh phúc gia đình.

- Bà xã của anh từng chia sẻ Hồng Đăng không phải là người lãng mạn, vậy anh có phải là người chồng tâm lý. Có khi nào anh làm những việc chưa từng làm vì vợ. Chẳng hạn vào bếp nấu ăn hay việc gì đó rất đặc biệt?

Tôi không lãng mạn nhưng tôi cũng là người khá tâm lý. Trong nhà chưa có việc gì mà tôi chưa từng làm cả. Chúng tôi cũng có sở thích hứng lên là kê dọn đồ trong nhà để không gian nhà lại như căn phòng mới, tạo một cảm giác mới.

- Người hâm mộ thấy anh là một trong những nghệ sĩ miền Bắc giàu có bậc nhất, khi hay tậu nhà và xe mới. Thu nhập và cát xê của anh cho mỗi dự án phim và hợp đồng quảng cáo hẳn không nhỏ?

Đấy là mọi người nghĩ vậy thôi chứ tôi lấy đâu tiền mà mua nhà suốt như thế.

Hồng Đăng trong trích đoạn phim "Thương ngày nắng về"

Hương Hồ