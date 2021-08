Bài học về đạo đức và lòng chung thủy trong tình yêu là điều mà không chỉ người nổi tiếng mà bất kỳ cá nhân nào trong xã hội cũng cần nhận thức được.

Những ngày gần đây, cư dân mạng thật sự xôn xao khi theo dõi toàn bộ diễn biến vụ việc của Jack và Thiên An. Vốn khá ấn tượng với chàng ca sĩ có lối hát mộc mạc nhưng đầy cảm xúc, tôi đã rất phẫn nộ trước hành động xin lỗi công chúng sau hàng loạt bài báo phơi bày những lùm xùm cá nhân của Jack.

Băn khoăn lớn nhất với tôi trong thời điểm hiện tại là nếu không có những lời tố cáo trước cộng đồng ấy, liệu Jack có đứng ra can đảm nhận lỗi trước hai mẹ con Thiên An không? Hay đơn thuần hành động “vụng chèo khéo chống” ấy chỉ là một thao tác để lấy lại niềm tin từ công chúng?

Bắt nguồn từ vụ việc ngày 7/8/2021, khi một cô gái lên mạng tố cáo Jack đang trong mối quan hệ tình cảm với cô nhưng vẫn đi hẹn hò với nhiều bạn nữ khác, thậm chí có cả con riêng với Thiên An - một cô gái xinh xắn từng đóng chung MV với anh. Dư luận xã hội, đặc biệt là các fan trẻ tuổi từng thần tượng Jack, đều nhất loạt ngỡ ngàng vì vụ việc bê bối tình cảm của nam ca sĩ.

Bản thân Thiên An sau đó cũng lên tiếng bày tỏ sự đau lòng vì bị Jack phớt lờ, thậm chí có những mối quan hệ ngoài luồng khác trong thời gian cô đang mang thai. Bức tâm thư chia sẻ với công chúng về nỗi niềm của cô gái trẻ bị tình nhân bỏ rơi sau khi mang thai, đành phải trở thành mẹ đơn thân, phải một mình nuôi con, chỉ nhận được khoản trợ cấp rất nhỏ dù cha đứa trẻ vốn là một người nổi tiếng, khiến dư luận hết sức đồng cảm.

Thiên An và Jack khi còn gắn kết vui vẻ bên nhau.

Tôi có những người bạn vì hoàn cảnh không cho phép, phải chấp nhận làm mẹ đơn thân, đã bày tỏ sự phẫn nộ rất lớn với câu chuyện của Jack và Thiên An. Cũng bởi họ cho rằng hành động vô trách nhiệm, bỏ rơi người bạn gái của mình khi đang mang thai, là điều khó có thể chấp nhận. Mặc cho những ý kiến bênh vực của fan hâm mộ dành cho Jack, đại đa số người trưởng thành, đã lập gia đình, thấu hiểu việc nuôi nấng một đứa trẻ là thiêng liêng như thế nào, đều nhất loạt phản ứng với Jack.

Nếu Jack cho rằng mối quan hệ giữa anh và Thiên An không thể tiếp tục được do bất đồng thì anh nên là người chủ động giữ gìn cho cô gái ấy. Hoặc giả do bất cẩn mang thai, thiết nghĩ nếu là người đàn ông chân chính, Jack nên có sự quan tâm và cách đối đãi phù hợp với hai mẹ con cô ấy, thay vì bỏ mặc và tự buông thả bản thân trong mối quan hệ với nhiều cô gái khác. Bài học về đạo đức và lòng chung thủy trong tình yêu là điều mà không chỉ người nổi tiếng mà bất kỳ cá nhân nào trong xã hội cũng cần nhận thức được.

Tệ hơn, Jack không chỉ thiếu chung thủy mà còn vô tâm với chính con ruột của bản thân mình. Từ khi đứa bé được sinh ra đến nay, anh vẫn luôn viện cớ bản thân là người nổi tiếng, cần giữ gìn hình tượng mà chưa một lần quan tâm, thậm chí là hỏi han đứa trẻ. Và nếu có những vụ việc tai tiếng tràn lan khắp mặt báo, liệu rằng Jack có dám can đảm đứng trước công chúng để thừa nhận đứa bé và mối quan hệ với Thiên An?

Hành động xin lỗi khán giả, xét ở một khía cạnh nào đó, quả thực rất vô nghĩa. Nhưng Jack vẫn làm, như cái cách nhiều người vẫn thường làm, để khôi phục lại danh dự và hình tượng đẹp của họ trong lòng công chúng. Dĩ nhiên, tùy theo mức độ của sự việc mà khán giả có thể lựa chọn tha thứ hoặc không. Tuy nhiên, công chúng là một lẽ, còn những người thân thương thật sự trong cuộc đời, liệu rằng họ có thật sự tha thứ cho anh.

Dù có biện minh cho lỗi lầm ra sao thì hình ảnh của Jack - chàng ca sĩ trẻ chưa thật sự chín muồi về tài năng nhưng sở hữu quá nhiều lùm xùm trong đời tư đã thật sự vỡ vụn trong lòng khán giả. Rất mong từ câu chuyện của Jack, những bạn trẻ đang độ tuổi yêu đương nên cẩn trọng nhìn nhận và nghiêm túc hơn trong mối quan hệ cá nhân của mình, tránh xảy ra những hệ lụy đáng tiếc. Đây cũng là bài học về tu dưỡng đạo đức và phẩm chất cần có cho những ngôi sao trẻ tuổi ở showbiz Việt.

