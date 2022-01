Jisoo (Blackpink) với vai diễn đầu tiên trong “Hoa tuyết điểm” (Snowdrop) đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả. Tuy vậy, cô còn là gương mặt nổi trội sở hữu nhiều tài lẻ trong nhóm Blackpink.

Jisoo là ca sĩ trong nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng tại Hàn Quốc - Blackpink. Không chỉ nổi tiếng với nhan sắc xinh đẹp, cuốn hút và tài năng nghệ thuật, Jisoo còn sở hữu tính cách đáng yêu dễ mến và khả năng diễn xuất ấn tượng.

Thần tượng tài năng

Jisoo ra mắt cùng nhóm nhạc 4 thành viên Blackpink trực thuộc công ty giải trí YG Entertainment vào 08/08/2016 với hai ca khúc BoomBayah và Whistle. Hai ca khúc ra mắt của nhóm nhanh chóng được chào đón trên khắp thế giới khiến Blackpink trở thành tân binh nổi bật thời điểm đó. Jisoo có thể nói được 4 ngôn ngữ – tiếng Hàn, tiếng Trung, tiếng Anh và tiếng Nhật. Ngoài tài năng ca hát và vũ đạo, Jisoo còn có thể chơi các nhạc cụ gồm trống và piano.

Các tác phẩm âm nhạc nào của Jisoo cùng Blackpink phát hành đều nhận được ủng hộ lớn từ người hâm mộ trên toàn thế giới. Hai ca khúc Playing with fire và Stay ra mắt vào 01/01/2016 đã giúp Blackpink trở thành nhạc Kpop nữ đầu tiên lọt vào bảng xếp hạng đĩa đơn do tạp chí Billboard phát hành hàng tuần.

Những tác phẩm mang lại tầm ảnh hưởng và tiếng vang lớn của Blackpink phải kể đến Ddu-ddu-ddu-ddu, How you like that hay Kill this love. Với giai điệu bắt tai cùng MV được đầu tư, các ca khúc của Blackpink được mong chờ bởi người hâm mộ trên khắp thế giới đã đưa tên tuổi của nhóm ra khỏi nền giải trí châu Á.

Ca khúc Kill this love từng đạt vị trí thứ 26 trên bảng xếp hạng UK Official Singles Chart. Trong đó MV How you like that phát hành vào ngày 26/6/2020 đã cán mốc 86,3 triệu lượt xem chỉ sau 1 ngày.

Ngày 12/04/2019, Blackpink trở thành nghệ sĩ K-Pop đầu tiên biểu diễn tại Coachella với sức ảnh hưởng lớn. Không chỉ để lại ấn tượng về nhan sắc xinh đẹp mỹ miều, Jisoo cùng các thành viên trong nhóm còn có cơ hội khẳng định thêm vị trí của Blackpink trong làng giải trí thế giới.

Không chỉ dừng lại ở đó, Blackpink và Jisoo từng có cơ hội hợp tác cùng các sao nữ đình đám trong làng giải trí US-UK. Ca khúc Sour Candy kết hợp cùng Lady Gaga với vị trí 33 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 hay Ice cream kết hợp với Selena Gomez ngày 2/10/2020 đã khẳng định thành công của Blackpink.

Ngoài ca hát và nhảy, Jisoo cũng để lại nhiều ấn tượng tính cách vui vẻ, tốt bụng khi tham gia các chương trình thực tế. Đồng thời, nữ ca sĩ cũng từng đảm nhiệm xuất sắc vai trò MC tại chương trình âm nhạc SBS Inkigayo. Ngoài các thành viên của nhóm Blackpink, Jisoo thân thiết với Seulgi (Red Velvet), Nayeon (TWICE) và Bona (WJSN).

Nàng thơ của Dior

Sở hữu thần thái thu hút, Jisoo từng là mẫu ảnh trên các tạp chí thời trang danh tiếng như Vogue, Elle, Harper's Bazaar hay Marie Claire.

Khi trở thành gương mặt đại diện của Dior, Jisoo mới thật sự tỏa sáng. Jisoo trở thành đại sứ khu vực Hàn Quốc của thương hiệu mỹ phẩm Dior Beauty tháng 12/2019. Tháng 3/2021, Jisoo đã chính thức trở thành Đại sứ toàn cầu cho nhà mốt Dior ở hai mảng thời trang và làm đẹp. Những lãnh đạo và giám đốc tại Dior cũng luôn bày tỏ sự yêu mến của mình với Jisoo mọi lúc, mọi nơi. Tại Tuần lễ thời trang Paris 2022, sức ảnh hưởng của Jisoo và Dior khiến giới báo chí phải tốn nhiều giấy mực.

Bén duyên với diễn xuất

Ngay từ khi còn là thực tập sinh tại YG Entertainment, Jisoo đã thu hút chú ý nhờ vẻ ngoài xinh xắn, yêu kiều. Nữ ca sĩ thường xuyên thử sức diễn xuất trong các MV âm nhạc của đàn anh. Không chỉ thế, Jisoo từng xuất hiện với vai trò là diễn viên khách mời trong tập 7 của bộ phim Biên niên sử Arthdal với thời gian lên hình vỏn vẹn 14 giây và duy nhất một lời thoại nhưng vẫn nhận được quan tâm lớn từ công chúng.

Jisoo yêu thích phim tài liệu điều tra và phim kinh dị. Snowdrop (Hoa tuyết điểm) là bộ phim truyền hình đầu tiên đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp của Jisoo. Trong Snowdrop, Jisoo vào vai cô sinh viên hiền lành Eun Young Cho theo học một trường đại học danh giá.

Ngay lần đầu gặp Im Soo Ho, Young Cho đã đem lòng thầm yêu chàng trai bí ẩn. Trái với hình ảnh sang trọng, thần thái ngoài đời, trong phim Jisoo hóa thân thành cô nữ sinh dễ thương, đáng yêu. Kết hợp ăn ý giữa Jisoo và nam chính Jung Hae In đã giúp bộ phim chinh phục được khán giả.

Ở những tập đầu tiên, Jisoo gây tranh cãi vì khả năng diễn xuất thiếu tự nhiên và chất giọng chưa ổn. Hiện tại, cô được khen nắm bắt tâm lý nhân vật và diễn xuất chân thực hơn.

Tuy vậy, Snowdrop đã liên tiếp đối mặt với những sóng gió, đặc biệt là bị lên án, chỉ trích có chi tiết xuyên tạc lịch sử khiến hai diễn viên chính Jisoo và Jung Hae In bị một bộ phận khán giả "khủng bố" tinh thần trên mạng xã hội.

Đài truyền hình JTBC - đơn vị sản xuất phim đã lên tiếng khẳng định Snowdrop không bóp méo lịch sử, các tình tiết gây tranh cãi sẽ được làm rõ ở phần sau bộ phim.

Clip hậu trường quay phim của Jisoo và Jung Hae In:

Vũ Hiền