Kim Kardashian ăn mừng việc có tên trong danh sách những tỷ phú USD của thế giới bằng bức ảnh nóng bỏng nhận 4 triệu lượt thích sau vài giờ đăng tải.

Kim Kardashian.

Kim Kardashian chính thức có tên trong sách những tỷ phú USD của thế giới do tạp chí Forbes vừa công bố. Ngôi sao truyền hình thực tế ăn mừng tin vui này bằng bức ảnh diện bikini nóng bỏng trên bờ biển nhanh chóng nhận triệu lượt thích trên Instagram chỉ sau ít giờ.

Theo chân Kanye - người chồng Kim đang làm thủ tục ly hôn, người đẹp 41 tuổi được xếp thứ 2674 trong danh sách tỷ phú của Forbes. Kể từ tháng 10/2020, tài sản của ngôi sao tai tiếng này đã tăng vọt từ 780 triệu USD lên 1 tỷ USD, theo Forbes.

Kim Kardashian giàu lên chủ yếu nhờ việc kinh doanh phát đạt, đặc biệt là dòng sản phẩm Skims cũng như nguồn thu từ show truyền hình Keeping Up with the Kardashians, các chiến dịch quảng cáo, bài đăng trên mạng xã hội, game app mang tên Kim Kardashian: Hollywood và cổ phiếu tại Amazon, Disney...

Kim Kardashian còn đang lên kế hoạch mở rộng đế chế kinh doanh của mình bằng cách theo chân Kylie Jenner tấn công vào lĩnh vực làm đẹp với dòng sản phẩm chăm sóc ra riêng, mỹ phẩm, nước hoa...



Quỳnh An