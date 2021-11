Trong số những nữ diễn viên đóng cặp với Việt Anh trên màn ảnh tất nhiên không thể thiếu tình tin đồn Quỳnh Nga.

Việt Anh và Quỳnh Nga từng vào vai tình nhân trong phim Sinh tử và có khá nhiều cảnh nóng bỏng. Cũng từ đây hai diễn viên vướng tin đồn phim giả tình thật nhưng Việt Anh và Quỳnh Nga đều phủ nhận và khẳng định chỉ là bạn bè, anh em thân thiết. Chính Việt Anh từng chia sẻ trong chương trình Gặp gỡ diễn viên truyền hình 2021 rằng chỉ đến Sinh tử anh mới hết ngại đóng cảnh hôn, đơn giản vì "đối tác" là Quỳnh Nga.

"Đúng là đến phim Sinh tử không có phim nào tôi có cảnh tình cảm yêu đương như Hồng Đăng - Hồng Diễm. Bất cứ vai nào có cảnh tình cảm thì người bạn diễn rất quan trọng, gần như là xúc tác mang đến cảm xúc, cảm hứng. Với Sinh tử, Việt Anh nghĩ bạn diễn của mình khá ok".

Tuy vậy hiện tạikhông phải Quỳnh Nga mà Lã Thanh Huyền mới là người đóng cùng Việt Anh nhiều nhất. Sau khi vào vai yêu nhau trong Tình yêu không hẹn trước năm 2013, họ từng đóng vai anh em thân thiết trong Zippo, Mù tạt và em (2015) và sắp tới cặp đôi sẽ trở lại màn ảnh với vai vợ chồng trong phim Về chung một nhà của đạo diễn Vũ Trường Khoa lên sóng vào năm tới. Đóng cặp nhiều lần trên phim nhưng ngoài đời Việt Anh và Lã Thanh Huyền là anh em thân thiết hơn 10 năm qua.

Bộ phim gần đây nhất Việt Anh tham gia là Hướng dương ngược nắng. Đây là bộ phim đánh dấu sự kết hợp đầu tiên trên màn ảnh của nam diễn viên sinh năm 1981 với Lương Thu Trang. Hướng dương ngược nắng cũng là phim có tần suất cảnh hôn nhiều nhất của Việt Anh.

"Kinh nghiệm hôn 17 năm của anh Việt Anh phát huy tác dụng, còn Trang là người mới. Tuy chúng tôi không phải thực hiện nhiều phương án nhưng trước khi quay đã phải bàn bạc kỹ để diễn 1 đúp nhưng phải ngon", Lương Thu Trang chia sẻ về cảnh hôn Việt Anh. Còn nam diễn viên xác nhận, tất cả các cảnh hôn Lương Thu Trang trong Hướng dương ngược nắng đều quay một đúp là ăn luôn, không bao giờ sang 2-3 cảnh.

Riêng năm 2017, Việt Anh góp mặt trong 3 phim. Nếu như trong Sống chung với mẹ chồng, Việt Anh vào vai anh chàng theo đuổi Minh Vân (Bảo Thanh) sau khi cô chia tay chồng thì với Người phán xử, ngoài người vợ màn ảnh do MC Đan Lê đóng thì Phan Hải còn có hai người tình nóng bỏng khác là hai gái làng chơi do Thanh Bi và Thúy An đóng.

Còn trong Mát-xcơ-va mùa thay lá, bộ phim Tết 2017 mới phát sóng trở lại, Việt Anh đóng cặp với Hồng Diễm. Tuy vậy cặp đôi Hồng Đăng - Hồng Diễm vì kết hợp quá nổi bật nên vai trò của Việt Anh bị lu mờ trong phim này. Tương tự với phim Chỉ có thể là yêu, Việt Anh từng đóng cặp với Linh Phương tuy nhiên sự kết hợp này không mấy nổi bật.

Dĩ nhiên không thể không kể tới bộ phim đầu tiên ghi dấu ấn trên màn ảnh của Việt Anh đó là series Chạy án, khi nam diễn viên đóng cặp với Phan Hòa trong vai hoa hậu Minh Phương. Có thể thấy sự biến hóa của Việt Anh trong từng vai diễn ở nhiều thể loại khác nhau cùng việc kết hợp với các bạn diễn nữ xinh đẹp đã tạo nên những cặp đôi khó quên trên màn ảnh Việt.

