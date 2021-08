Triệu Vy từng là ngôi sao quốc dân được nhiều người ngưỡng mộ nhưng cũng tự đánh mất đi hào quang vì những thị phi, tai tiếng nghiêm trọng.

Tối 26/8, từ khóa Triệu Vy cùng các tác phẩm của cô lần lượt bị gỡ bỏ khỏi các nền tảng internet. Đây được cho là động thái đầu tiên của cơ quan quản lý với việc xóa sổ sự nghiệp nghệ thuật của nữ diễn viên.

Triệu Vy đánh mất sự nghiệp chỉ trong một đêm.

Đại diện các giới chức chưa đưa ra phản hồi chính thức, trong khi Triệu Vy vẫn giữ im lặng. Một nguồn tin tiết lộ nữ diễn viên đã biến mất trong 2 tuần qua, mạng xã hội và công ty quản lý của cô không có dấu hiệu hoạt động.

Theo On, Triệu Vy bị ảnh hưởng lớn từ vụ scandal của diễn viên Trương Triết Hạn - người do cô trực tiếp quản lý. Khi tài tử bị 'đóng băng' hoạt động, quá khứ tai tiếng của cô cũng bị đào lại và gây phẫn nộ với công chúng. "Scandal Triệu Vy nhiều đến mức mà để tìm ra một lý do phong sát cô người ta cũng không biết cụ thể là gì", trang tin nhận xét.

Lu Media Netease đã phân tích ba lý do chính khiến nữ diễn viên từ sao hạng A cấp quốc gia bị sụp đổ hoàn toàn chỉ trong thời gian ngắn ngủi.

Dính bê bối chính trị

Triệu Vy mặc váy in hình Quốc kỳ Nhật Bản khiến cô bị tẩy chay trong nhiều năm.

Năm 2001, Triệu Vy thời điểm này đang là tên tuổi được săn đón bất ngờ bị dính vào vụ ồn ào liên quan đến chính trị. Cô diện bộ trang phục có họa tiết cách điệu từ quốc kỳ Nhật Bản - điều tuyệt đối cấm kỵ với người Trung Quốc. Nhiều người gán cho cô những từ ngữ tiêu cực như "bán nước", 'phản quốc",... cùng sự tẩy chay từ khán giả truyền thông đến các đồng nghiệp.

'Én nhỏ' nhiều lần lên tiếng xin tha thứ, mong muốn được tham gia các buổi biểu diễn, đóng phim không cát-xê để chuộc lỗi lầm. Đỉnh điểm cô bị một người đàn ông lạ mặt lao lên sân khấu đẩy ngã, túm tóc và hất chất thải vào người. Khi sự việc tương tự của đàn em Trương Triết Hạn lặp lại sau 20 năm, nữ diễn viên một lần nữa bị dư luận đặt dấu chấm hỏi về lòng yêu nước.

Gian lận kinh tế

Nữ diễn viên cùng chồng dính dáng đến nhiều vụ kinh doanh phi pháp.

Triệu Vy cùng ông xã - doanh nhân Huỳnh Hữu Long nhiều năm qua được biết đến là đôi vợ chồng tỷ phú nổi tiếng của Trung Quốc. Họ sở hữu khối tài sản ròng trên một tỷ USD, điều hành nhiều công ty lớn nhỏ rải rác khắp Đại lục.

Năm 2016, dư luận Trung Quốc chấn động với vụ việc Triệu Vy và chồng - doanh nhân Huỳnh Hữu Long bị cơ quan chức năng kết tội có nhiều sai phạm trong việc đầu tư như: chuyển nhượng cổ phần bất hợp pháp, thành lập "công ty ma", trốn thuế... khiến nhiều người thua lỗ, phá sản, có người còn tự tử.

Những năm qua, Triệu Vy liên tiếp vướng ồn ào kiện tụng liên quan đến các vấn đề giao dịch. Vợ chồng cô đối mặt với hơn 500 án kiện lớn nhỏ nhiều năm qua, trong đó đã thua 102 vụ, phải bồi thường số tiền gần trăm triệu NDT. Từ hình ảnh một nữ nghệ sĩ tỷ phú, nữ diễn viên bị xem là kẻ lừa đảo, lợi dụng sự tin cậy của công chúng nhằm trục lợi bản thân.

Lũng đoạn showbiz

"Én nhỏ" nổi tiếng bền vững nhờ có thế lực chống lưng.

Triệu Vy cũng nằm trong Kinh Khuyên - nhóm văn nghệ sĩ, doanh nhân, chính trị gia Bắc Kinh, có quyền lực lớn nhất showbiz Hoa ngữ hiện nay. Họ thiết lập nên một hệ mạng lưới chính trị, giải trí, kinh tế nhằm trao đổi lợi ích, quyền lợi lẫn nhau. Diễn viên Hoàn châu cách cách nhờ nhóm này để xây dựng vị trí vững chắc cho mình. Cô cũng ra sức nâng đỡ các diễn viên trẻ để từ đó khai thác tài nguyên từ các ngôi sao với tiêu chí 'đôi bên cùng có lợi'.

Việc lũng đoạn showbiz Hoa ngữ bằng hình thức trên khiến nữ diễn viên bị chỉ trích nặng nề. Trong bối cảnh giới chức Trung Quốc hiện xây dựng môi trường nghệ thuật lành mạnh, Triệu Vy vì thế cũng trở thành "điểm nóng" để họ càn quét.

Một nguồn tin tiết lộ Ngô Diệc Phàm trong tù vừa khai 47 đồng phạm dính líu và tiếp tay cho hành vi phạm pháp của anh. Trong số đó, Triệu Vy được nhắc đến đầu tiên. Nếu sự việc có thật, nữ diễn viên sẽ đối diện với án hình sự và khả năng cao bị hầu tòa trong thời gian tới.

Giới quản lý Trung Quốc có động thái mạnh tay, quyết liệt nhất từ trước tới nay để sàng lọc showbiz.

Tờ 163 nhận xét trong gần 30 năm làm nghề, Triệu Vy vươn lên hàng sao hạng A nhưng cũng là nghệ sĩ dính đầy tai tiếng. Dẫu vậy, nữ diễn viên bằng cách này hay cách khác luôn có thể "trở mình" và vững vàng ở vị trí nhiều người mơ ước. Sự việc mới đây cho thấy cơ quan quản lý đã không thỏa hiệp hay nhân nhượng trước những nghệ sĩ thực lực, nổi tiếng nhưng có vết nhơ về đạo đức.

Tháng 3, Tổng cục Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc đưa ra văn bản yêu cầu "cấm sóng" đối với những nghệ sĩ có hành vi vi phạm pháp luật, trái đạo đức, gây ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội. Cùng với đó, sự tẩy chay kịch liệt từ công chúng cũng đồng nghĩa đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp mỗi người. Vụ việc của những ngôi sao thần tượng như: Trịnh Sảng, Ngô Diệc Phàm, Trương Triết Hạn, Hoắc Tôn... thời gian qua là một ví dụ điển hình.

Triệu Vy hát 'Bến tàu biệt ly'

Thúy Ngọc

