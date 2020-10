"Để thành công như ngày hôm nay, tôi không phải là diễn viên ăn may từ phim mỳ ăn liền mà đó là do sự nghiêm túc của ba rèn luyện anh em chúng tôi bài bản. Tất nhiên cũng do cả sự cố gắng của chính bản thân mình nữa", diễn viên Lý Hùng tâm sự.