Với 7 lần được đề cử giải Mâm xôi vàng, nữ ca sĩ 62 tuổi giật giải Nữ diễn viên tệ nhất thập kỷ.

browser not support iframe.

Madonna và Pierce Brosnan trong phim James Bond 'Die Another Day' năm 2002

Là một trong những ca sĩ thành công trên toàn thế giới nhưng Madonna lại liên tiếp nếm mùi thất bại khi lấn sân điện ảnh. Dựa trên số lần được đề cử Mâm xôi vàng - giải thưởng đối lập Oscar, giọng ca sinh năm 1958 đã nghiễm nhiên trở thành diễn viên tệ nhất thập kỷ với 7 lần được gọi tên nhờ các vai diễn tệ hại trong Shanghai Surprise, Body of Evidence, Die Another Day.

Madonna trong phim 'Die Another Day'.

Đứng ngay sau Madonna là ngôi sao Rambo Sylvester Stallone với kỷ lục 20 lần bị đề cử giải Mâm xôi vàng. Adam Sandler cũng góp mặt trong danh sách khi thắng 4 trong 12 lần được đề cử. Kevin Costner thì 4 lần muối mặt nhận Mâm xôi vàng trên tổng số 8 lần bị réo tên.

Cảnh trong phim '50 sắc thái'.

Cùng với danh sách những diễn viên tệ nhất thập kỷ, 10 phim lọt top những tác phẩm điện ảnh tệ nhất thập kỷ cũng được công bố dựa trên danh sách các phim nhận giải Mâm xôi thập kỷ qua. Đó là:

2020: phim Cats (9 đề cử, thắng 6 giải)

2019: Holmes & Watson (6 đề cử, thắng 4 giải)

2018: Transformers: The Last Knight (10 đề cử)

2017: Batman v Superman: Dawn of Justice (8 đề cử, thắng 5 giải)

2016: Fifty Shades of Grey - 50 sắc thái (6 đề cử, thắng 5 giải)

2015: Transformers: Age of Extinction (7 đề cử, thắng 2 giải)

2014: Grown Ups 2: (9 đề cử)

2013: The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 2 (11 đề cử, thắng 7 giải)

2012: Jack and Jill (12 đề cử, thắng 10 giải)

2011: Sex and the City 2 (10 đề cử, thắng 6 giải)

Quỳnh An