Suýt bị chị gái lừa bán vào nhà thổ hay những câu chuyện tình trường gây sốc được Mariah Carey kể hết trong cuốn ký vừa phát hành.

Mariah Carey sinh năm 1970, là ca sĩ nổi tiếng của Mỹ.

Cuốn sách The Meaning of Mariah Carey vừa được phát hành của Diva làng nhạc thế giới đang gây sốt bởi kể những tình tiết chấn động về đời tư của Mariah Carey chưa từng được biết đến.

Có một sự nghiệp lẫy lừng nhưng ít ai biết giọng ca sinh năm 1970 từng có một tuổi thơ bất hạnh. Sinh ra trong một gian đình có mẹ là người da trắng, bố là người da màu, Mariah Carey nói cô từng lớn lên trong cảm giác mình không tồn tại, không đáng sống.

Mariah Carey và chị gái ở thời điểm năm 1993.

Anh trai của nữ ca sĩ là một kẻ bạo lực. Năm 6 tuổi Mariah Carey đã phải gọi cảnh sát đến vì anh trai đánh mẹ mình trong khi cô gái nhỏ không thể làm gì mà chỉ biết khóc. Nữ ca sĩ kể cô từng bị một trong những người tình của mẹ dọa giết cả hai mẹ con với hai khẩu súng hai tay vì mẹ Mariah Carey dọa bỏ hắn. Tuy nhiên rất may hai mẹ con cô đã kịp chạy ra ô tô để tháo chạy

Chi tiết gây sốc nhất chính là việc Mariah Carey từng bị người chị gái nghiện ngập từng làm gái mại dâm suýt lừa bán cô vào nhà thổ. Nữ ca sĩ còn nhớ năm cô mới 12 tuổi đã bị chị gái Alison bỏ lại để mua vui cho bạn trai.

Mariah Carey và Tommy Mottola chụp ảnh ở thời điểm năm 1995.

Không chỉ là nạn nhân trong chính gia đình mình, Mariah Carey cũng từng sống trong ngục tù với chính cuộc hôn nhân của mình. Năm 18 tuổi, Mariah Carey gặp Tommy Mottola, lúc đó đã 39 tuổi và là Giám đốc hãng thu âm Columbia.

Người chồng đầu tiên Tommy Mottola luôn muốn kiểm soát cô. Mariah Carey trở thành nạn nhân của người chồng bạo hành và luôn chuẩn bị tâm lý chạy trốn khỏi Tommy Mottola. Sau một lần bị chồng dí dao vào cổ và má, nữ ca sĩ đã quyết tâm ly hôn.

Mariah Carey nói từ khi mới 3 tuổi cô đã biết sau này mình sẽ trở thành ca sĩ.

Mariah Carey hát 'All I Want for Christmas Is You'



browser not support iframe.

Quỳnh An