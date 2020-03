Sau Quốc Trường, chàng trai này là người được ghép cặp nhiều nhất cùng Midu

Nếu là người yêu mến hẳn ai cũng biết Midu đang "tôn thờ" chủ nghĩa độc thân vui vẻ. Ở tuổi 31, ngoài có trong tay vô số hàng hiệu, bất động sản cùng sự nghiệp kinh doanh thành đat, thời gian rảnh, cô nàng thường chọn cách chụp ảnh, livestream với người yêu mến.

Mới đây trên trang cá nhân, tình cũ Phan Thành bất ngờ nổi hứng "thả thính" fans: "Những ngày nắng nhẹ mây trôi bồng bềnh. Có cô em nhỏ ngồi đọc sách bên thềm, quên luôn thế sự trần gian". Kèm theo đó, chủ nhân bài đăng không quên khoe hình "sống ảo" của bản thân.

Ngay lập tức bài đăng nhận về hơn 7.000 lượt cảm xúc, chia sẻ và bình luận. Đa phần ngợi khen ngoại hình xinh đẹp của Midu.

Nổi bật trong số bình luận, MC Trần Anh Huy bày tỏ: "Hỡi nàng công chúa kia ơi/ Nàng ngồi đọc sách và chờ đợi ai?". Bất ngờ trước động thái của nam MC, chủ nhân bài đăng lập tức đáp trả: "Trần Anh Huy, dạo này không tập trung vào sự nghiệp buôn bán lại hành nghề thả thính hả?".

Ở những comment tiếp theo, không ít người hâm mộ vào đẩy thuyền cho cặp đôi.

Bước ra từ cuộc thi nhảy So you think you can dance 2012, Anh Huy được biết đến trong vai trò là vũ công/diễn viên. Ngoài ra, anh còn "cầm trịch" nhiều chương trình như Bữa trưa vui vẻ, Thời trang và cuộc sống,...

Ngoài dành thời gian cho "nghiệp cầm mic", mỗi khi có thời gian rảnh, nam MC điển trai thường tham gia các game show. Một trong số các chương trình Anh Huy tham gia là Nhanh như chớp.

Tại đây, anh được phong "bậc thầy thả thính" khi liên tục nói lời đường mật với Midu (hot girl này có mặt với tư cách người chơi).

Và nếu để ý kĩ sẽ thấy, Midu là người được Anh Huy "thả thính" nhiều nhất. Thời gian qua, Midu - Anh Huy cũng thường xuyên được bắt gặp xuất hiện cùng nhau ở đời thường. Nam MC cũng không ngần ngại tán tỉnh nữ diễn viên trên mạng xã hội. Chính vì vậy mà fans lại có cơ hội "ship" cặp đôi lại với nhau.

Dù được ủng hộ nhiệt tình đến với Anh Huy song trong một chia sẻ cách đây không lâu Midu khẳng định giữa cô và nam MC chỉ là bạn bè.

