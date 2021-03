"Nếu không phải cái hộp đựng đồng hồ bị hư, két mới chưa về, thì chắc tên trộm có thể bê nguyên cái hộp, lúc đó số lượng mất là 20 cái chứ không phải là 15 nữa", Ngọc Trinh kể lại.

Sáng 30/3, Ngọc Trinh trình báo vụ việc với Công an TP. Thủ Đức, TP HCM tại biệt thự nơi cô đang sinh sống. Tài sản mất có giá trị lớn nên Công an TP. Thủ Đức đã chuyển hồ sơ và phối hợp với Công an TP.HCM để xác minh. Kết quả khám nghiệm hiện trường và lời khai của Ngọc Trinh chưa được công bố.

Theo thông tin ban đầu, bọn trộm đã lấy đi bộ sưu tập đồng hồ hàng hiệu của Ngọc Trinh trị giá khoảng 13 tỷ đồng.

Biệt thự nơi Ngọc Trinh sống dành một không gian lớn để chứa hàng hiệu, trong đó có nhiều đồng hồ tiền tỷ. Cô sống cùng trợ lý Thúy Kiều và người giúp việc.

Tối 30/3, Ngọc Trinh kể lại vụ trộm vào nhà mình. Tuy nhiên, khác với tâm trạng buồn bã một người bị mất đồ, cô viết với tâm trạng vừa hài hước vừa tức tối.

Ngọc Trinh sở hữu nhiều đồng hồ bạc tỷ.

Ngọc Trinh cho biết đã nhận ra trộm vào nhà khi nghe tiếng sột soạt nhưng sợ manh động nên nằm im quan sát. Khi trộm khua đèn flash điện thoại quanh phòng, xuyên qua rèm khiến cô rất sợ, muốn la lên mà không thể, toàn thân cứng đờ. Cô nằm im giả vờ ngủ để trộm từ bồn tắm ngang qua giường, đi sang phòng để đồ hiệu, cô mới nhảy khỏi giường, lao ra và hô hoán.

Sau khi chạy được xuống nhà, cô gọi người 2 giúp việc mở cửa phòng. Nhưng vì quá sợ hãi, một người giúp việc mở cửa nghe báo có trộm đã đóng cửa lại ngay lập tức, để Ngọc Trinh vẫn ở bên ngoài. Sau đó, Ngọc Trinh và trợ lý phải trấn tĩnh người giúp việc mở cửa cho cô vào phòng để cả 3 cùng trốn. Sau khi vào phòng, trợ lý của cô run rẩy gọi điện nhờ bảo vệ đến cứu.

Ngọc Trinh hài hước viết: "Đây có lẽ là một câu chuyện ăn cướp buồn cười nhất quận 9".

Clip Ngọc Trinh hốt hoảng phát hiện trộm vào nhà:

H.N