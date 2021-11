Đúng 0h ngày 12/11, Sơn Tùng M-TP bất ngờ đăng tải hình ảnh Hải Tú lên trang cá nhân kèm lời nhắn chúc mừng sinh nhật gửi tới cô.

Trên trang cá nhân của Sơn Tùng, nam ca sĩ cũng lấy tư cách là chủ tịch công ty để gửi lời chúc mừng sinh nhật tới Hải Tú: "Happy birthday to Hải Tú from MTP Talent. Today is yours... Just enjoy ít and keep it up!". (Tạm dịch: Chúc mừng sinh nhật Hải Tú từ MTP Talent. Hôm nay là ngày của em... Hãy tận hưởng nó và tiếp tục cố gắng!).

Sau một thời gian dài "ở ẩn", Hải Tú cũng đăng loạt hình ảnh lên trang cá nhân kèm lời nhắn nhủ: "Xin cảm ơn tất cả mọi người vì đã luôn yêu thương và ủng hộ cho Tú cùng đại gia đình M-TP Entertainment ạ! Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày mà Tú bước sang tuổi 24.

Thực sự vào lúc này Tú cũng không biết nói gì cả. Chỉ biết nói rằng mình đang cảm thấy vô cùng may mắn và hạnh phúc, Tú tự nhủ với lòng mình rằng sẽ cố gắng, cố gắng thật nhiều hơn nữa để cống hiến những điều tuyệt vời nhất dành đến cho những ai đã và luôn đặt sự kỳ vọng cùng tình yêu thương to lớn vào cô bé này!! Sẽ mãi mãi như ngày hôm qua, chỉ có tình yêu thương là nhiều hơn mỗi ngày nhé những tâm hồn xinh tươi ngoài kia ơi".

Trước đó, đầu tháng 2, Hải Tú từng bị đồn là 'trà xanh' (người thứ ba), xen vào mối quan hệ của Sơn Tùng - Thiều Bảo Trâm, dù thực tế cặp sao này chưa từng xác nhận yêu nhau. Các nhóm anti-fan chia sẻ những hình ảnh nóng bỏng trong quá khứ của Hải Tú và tấn công nữ diễn viên bằng từ ngữ khiếm nhã, nhạy cảm. Nhiều người còn vào các fanpage chương trình, nhãn hàng có sự xuất hiện của Hải Tú để công kích, yêu cầu thay thế bằng một ngôi sao khác nếu không muốn bị tẩy chay. Sau lùm xùm tình cảm, chín tháng qua Hải Tú khóa toàn bộ tài khoản Facebook, Instagram cá nhân.



Lê Quang Hải Tú, sinh năm 1997 tại TP.HCM. Cô từng sang Pháp du học ngành Sinh học - Sinh thái học và là gương mặt nữ đầu tiên do công ty Sơn Tùng M-TP quản lý, được đào tạo theo hướng diễn viên. Hải Tú là mỹ nhân Việt duy nhất được Sơn Tùng theo dõi trên Instagram. Hải Tú nói tiếng Pháp thành thạo, từng làm gia sư ngôn ngữ này. MV Chúng ta của hiện tại là sản phẩm đầu tiên Hải Tú góp mặt sau khi trở thành 'gà cưng' của Sơn Tùng.



Hải Tú từng gọi Sơn Tùng là 'anh cả', bày tỏ mong muốn được đồng hành lâu dài cùng nam ca sĩ. Cô nói việc gia nhập công ty của Sơn Tùng là 'điều bất ngờ không thể tuyệt vời hơn'. Hai ngày trước, cô góp mặt trong tiệc kỷ niệm 5 năm thành lập công ty giải trí của Sơn Tùng.

Hải Tú đóng trong MV 'Chúng ta của hiện tại' của Sơn Tùng M-TP

Ngân An