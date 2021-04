Ngôi sao võ thuật đón sinh nhật đơn giản cùng đồng nghiệp tại phim trường. Trên trang cá nhân, ông bày tỏ sự biết ơn khi nhận được tình cảm của người hâm mộ.

Sina đưa tin Thành Long bước sang tuổi 67 vào ngày 7/4. Năm nay cũng tròn 60 năm ngôi sao võ thuật cống hiến cho ngành điện ảnh Hoa ngữ.

Trên mạng xã hội, nam diễn viên đăng tải hình ảnh đón sinh nhật trên phim trường cùng đồng nghiệp. Ông chia sẻ về tình trạng sức khỏe từng gây lo lắng cho khán giả thời gian qua.

"Chấn thương lưng tái phát cách đây không lâu của tôi đã đỡ hơn rồi, mọi người cứ an tâm. Năm nay, tôi tổ chức sinh nhật đơn giản bên đồng nghiệp. Làm việc vào ngày sinh nhật là sự tôn trọng lớn nhất đối với công việc. Chúc các bạn sức khỏe, an toàn và khỏe mạnh. Cảm ơn người hâm mộ đã luôn yêu quý, ủng hộ Thành Long", ngôi sao Giờ cao điểm viết.

Thành Long đón sinh nhật và kỷ niệm 60 năm làm nghệ thuật trên phim trường. Ảnh: Sina.

Theo Sohu, dù chấn thương lưng vẫn chưa hoàn toàn bình phục, Thành Long vẫn miệt mài làm việc. Không chỉ vậy, ông còn tham gia các buổi rèn luyện thể lực, võ thuật cường độ cao để chuẩn bị cho dự án mới.

Hồi tháng 1/2021, tham gia sự kiện họp báo bộ phim hoạt hình Wish Dragon, Thành Long di chuyển khó khăn, vẻ mặt đau đớn, phải có người dìu do tái phát chấn thương ở vùng thắt lưng.

Thành Long là ngôi sao võ thuật nổi tiếng của Hong Kong (Trung Quốc). Ông ghi dấu ấn trên màn ảnh với loạt phim Túy quyền, Tiểu quyền quái chiêu, Xà hình điêu thủ… Năm 1995, tên tuổi của ngôi sao tỏa sáng ở thị trường Hollywood nhờ bộ phim Đại náo phố Bronx. Sau đó, ông bám trụ tại Hollywood với một số thương hiệu hài - hành động như Giờ cao điểm, Trưa Thượng Hải...

Ngày 13/11/2016, Thành Long nhận giải Thành tựu trọn đời tại lễ trao giải Oscar. Đến nay, ông là nam diễn viên Trung Quốc duy nhất có được vinh dự này. Theo Sohu, ngôi sao sinh năm 1954 đã thực hiện hơn 200 bộ phim, gặp vô số tai nạn nguy hiểm trên phim trường.

Thành Long vẫn miệt mài làm việc dù đã sắp bước sang tuổi 67. Ảnh: Sohu.

Từng là tên tuổi ăn khách với những bộ phim hành động pha chút hài hước, song, vài năm trở lại đây, ông liên tiếp "ngã ngựa" tại phòng vé. Cấp tiên phong, Kẻ ngoại tộc, Quả tim thép, Đại chiến âm dương, Long ấn cơ mật đều có doanh thu không như mong đợi.

Chính Thành Long những năm qua cũng đau đáu về người kế nghiệp. Các diễn viên võ thuật trẻ do ông đào tạo không theo đuổi con đường đóng phim hành động do lo sợ chấn thương. Con trai của nam diễn viên lại bị tẩy chay khỏi giới giải trí do từng bị bắt giữ vì sử dụng ma túy.

(Theo Zing)