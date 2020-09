“Be - con trai tôi cũng rất mến anh ấy. Anh ấy cũng có một con gái hơn 5 tuổi rồi. Cả hai bé chơi với nhau rất hợp và rất quấn quýt nhau”, Thu Quỳnh chia sẻ.

Trong “Lửa ấm” - phim sắp lên sóng VTV1 có cảnh nhân vật của Thu Quỳnh bị chết đuối. Bạn có gặp nhiều khó khăn khi diễn cảnh này?

Cảnh này chúng tôi thực hiện ở một hồ rất lớn của tỉnh Bắc Ninh. Khi thực hiện cảnh này tôi không gặp nhiều khó khăn bởi có cascadeur (người đóng thế) hỗ trợ. Những cảnh quay cận thì tôi đóng nhưng cảnh quay toàn cảnh thì cascadeur đóng. Tôi không biết bơi nên chỉ đứng một chỗ nhô lên nhô xuống nhưng bạn đóng thế thì mệt lả đi. Cảnh quay đó thực hiện từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều mới xong.

Tạo hình của nhân vật Ngọc do Thu Quỳnh đảm vai trong "Lửa ấm".

Vậy nhân vật Ngọc trong phim có bao nhiêu phần trăm là con người bạn ngoài đời?

Ngọc không có nhiều nét giống tôi ngoài đời cho lắm. Tất cả các nhân vật trong “Lửa ấm” đều đứng chấp chới giữa sai và đúng, phải và chưa phải. Nhân vật Ngọc mặc dù mang tiếng là “người thứ ba” chen chân vào hôn nhân của Minh và Thuỷ nhưng cô ấy lại không hẳn là “người thứ ba”.

Vì trước đó, giữa Ngọc và Minh đã từng yêu nhau sâu đậm, từng đính hôn và đã có chung với nhau một đứa con. Mặc dù sau này không đến được với nhau nhưng tình yêu của hai người vẫn chưa còn khá sâu đậm. Đó là những tình tiết xem ra rất phức tạp nhưng lại là điểm hấp dẫn nhất của kịch bản phim.

Tôi đã cố gắng để làm sao lột tả được sự mong manh giữa đúng và sai trong nhân vật này. Để khi xem phim người xem sẽ có được sự cảm thông và chia sẻ với nhân vật. Những phân cảnh thể hiện nội tâm sâu sắc nhất là khi cô ấy một mình. Cuối phim, bài học nhân văn thể hiện ở sự “tỉnh ngộ” của nhân vật.

Thời gian gần đây có rất nhiều vụ đánh ghen ầm ĩ vì liên quan đến “người thứ ba”. Thu Quỳnh nghĩ gì về “người thứ ba” chen chân vào hôn nhân của người khác?

Tôi không cổ suý việc một người chen chân vào hôn nhân của một ai đó hoặc cam phận làm “người thứ ba”. Tuy nhiên, tôi thấy rằng, “người thứ ba” không hẳn ai cũng xấu xa và đáng trách.

Có những người cam phận làm “người thứ ba”, không danh, không phận, chỉ đứng trong bóng tối, chịu đủ đường thiệt thòi… chỉ đơn giản vì họ quá yêu người đàn ông/người đàn bà của đời mình. Những “người thứ ba” như thế theo cá nhân tôi không đáng bị lên án.

Cũng có những “người thứ ba” đơn giản chỉ yêu đơn phương người đàn ông/người phụ nữ nào đó. Họ không đòi hỏi bất cứ điều gì ngoài việc chỉ cần được thấy người đó mỗi ngày. Và họ cũng chưa bao giờ làm gì ảnh hưởng đến hôn nhân của đối phương cả.

Nhưng cũng có những người rõ ràng là “người thứ ba” nhưng luôn tìm mọi cách phá vỡ hôn nhân của người ta chỉ vì mục đích tiền bạc hoặc danh phận. Thậm chí, có người còn muốn soán ngôi “chính thất” để thể hiện mình là thế này thế kia. Với kiểu người đó thì không những đáng lên án mà còn đáng bị trừng trị.

Từ những điều tôi thấy cho nên dù trong kịch bản có những đoạn thoại rất thô, cả những ánh mắt và âm mưu lộ ra ngoài… nhưng tôi đã xin phép đạo diễn cho tôi thể hiện theo cách của mình. Bởi nhân vật này quay trở về tìm gặp người yêu cũ khi anh đã có gia đình nhưng không phải để phá vỡ hạnh phúc mà chỉ đơn giản là muốn anh ta biết mình đã có một đứa con. Tức là cô ấy có những cái sai mà không biết đó là sai.

Nếu ngoài đời, gặp phải tình huống như trong phim “Lửa ấm”, Thu Quỳnh có giải quyết như thế không?

Nếu một khi tôi đã chọn từ bỏ một người đàn ông thì tôi sẽ từ bỏ luôn, không níu kéo, không vấn vương và không nhùng nhằng. Tôi sẽ bước đến một chân trời mới và rũ bỏ hết những gì thuộc về quá khứ.

Thu Quỳnh và con trai.

Thu Quỳnh đang viên mãn trong tình yêu?

Ở thời điểm hiện tại mọi thứ đang rất ổn đối với tôi. Tôi có nhiều việc để làm, một người đàn ông để yêu và một ngôi nhà vững chãi. Nói chung cuộc sống cứ bình bình vậy thôi chứ không thăng hoa tột đỉnh nhưng tôi chỉ cần thế là đủ.

Người đàn ông của tôi là một người rất giản dị, chăm sóc và chiều chuộng tôi. Từ khi quen nhau, chúng tôi có vài lần xung độ, có cả sự ghen tuông… nhưng chưa tới mức căng thẳng. Quan trọng là chúng tôi biết lắng nghe nhau và anh ấy hiểu công việc của tôi nên không ghen tuông vô cớ.

Mối quan hệ của bạn trai hiện tại với con trai riêng của Thu Quỳnh ra sao?

Be - con trai tôi cũng rất mến anh ấy. Anh ấy cũng đang sống cùng một con gái hơn 5 tuổi. Cả hai bé chơi với nhau rất hợp và rất quấn quýt nhau. Bấy lâu cu Be toàn chơi một mình nên nay có thêm chị, Be rất thích.

Thỉnh thoảng chúng tôi cũng tạo điều kiện để hai con được chơi với nhau. Có một giai đoạn, cứ cuối tuần, cả hai đứa đều không muốn về với ông bà nội ngoại để được đến chơi với nhau. Bạn Be thậm chí còn còn nhiều lần đề cập: “Hôm nào gia đình mình tổ chức đi chơi đi”. Gia đình trong cách nói của bạn ấy là gồm ông bà ngoại, mẹ, bạn trai của mẹ cùng con gái. Cách yêu của Thu Quỳnh có khác so với trước đây?

Dĩ nhiên, một người đã từng đi qua đổ vỡ họ sẽ yêu đương thận trọng và dè chừng hơn. Nhưng như vậy không có nghĩa là không hết lòng khi yêu. Có điều anh ấy luôn khiến tôi có cảm giác yên tâm, được chăm sóc và được chia sẻ. Cứ mỗi lần về nhà tôi không phải làm gì vì anh ấy đã làm hộ tôi hết mọi việc. Và cũng có lẽ vì cả hai từng một lần đổ vỡ nên dễ có sự chia sẻ với nhau hơn.

Cả hai đã tính tới chuyện tổ chức đám cưới?

Chúng tôi thấy cuộc sống hiện tại đang rất ổn nên chưa nghĩ đến chuyện sẽ tổ chức đám cưới. Cả hai cũng đã đưa hai con về nhà bố mẹ hai bên chơi và ăn cơm. Có lẽ hai đứa con là sợi dây khiến chúng tôi xích lại gần nhau và xích lại gần gia đình dễ dàng hơn. Vấn đề của chúng tôi đôi khi không phải là cảm xúc của người lớn mà là cảm xúc của hai đứa trẻ dành cho nhau. Tôi cảm thấy rất yên tâm khi hai đứa yêu thương nhau nhiều như thế.

(Theo Dân trí)