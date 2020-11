Thủy Tiên, Công Vinh được người dân phản ánh rằng nhiều hộ nghèo có mức nước lụt dưới 1m không nằm trong danh sách nhận hỗ trợ do nhưng nhiều gia đình có điều kiện có mức nước lụt trên 1m lại được nhận hỗ trợ.

Thủy Tiên và Công Vinh trao đổi với người dân địa phương:

Sáng 5/11, Thủy Tiên cùng đoàn từ thiện trao cứu trợ tại các địa điểm gặp khó khăn, thiệt hại do mưa lũ tại Quảng Trị. Thủy Tiên trở lại hai xã Hải Chánh và Hải Phong để hoàn thành công tác phát tiền cho người dân

Ở xã Hải Chánh, người dân có mặt từ rất sớm. Tại đây, mỗi gia đình nhận hỗ trợ 3 triệu với tổng số 605 hộ. Với một số hoàn cảnh gặp khó khăn nhiều, đoàn sẽ được hỗ trợ thêm kinh phí. Trong quá trình trao quà, Thủy Tiên và đoàn được các cán bộ, công an địa phương hỗ trợ công tác an ninh. Người đến nhận tiền đa phần là các người cao tuổi, phải chống gậy đến hay nhờ người thân, các cán bộ công an dìu.

Sau khi đã phát xong tại xã Hải Chánh, đoàn Thủy Tiên tiếp tục phát tiền tại xã Hải Phong. Một người dân khi biết Thủy Tiên trở lại cứu trợ đã phản ánh nhiều hộ dân bị lụt không có trong danh sách nhận tiền do mức nước quy định để nhận hỗ trợ là trên 1m.

Công Vinh đưa người dân phản ánh sự việc.

Trước tình huống này, Thuỷ Tiên và Công Vinh bày tỏ mong muốn phần tiền cứu trợ sẽ được phát đều cho tất cả mọi người để có sự công bằng.

Sau khi được 2 cán bộ chính quyền chia sẻ thông tin về mức hỗ trợ dành cho các hộ dân phải trên 1m nước, Thủy Tiên xác nhận rằng cô không đưa ra tiêu chuẩn chỉ cứu trợ cho những hộ dân bị lụt trên 1m, mà đây là việc cứu trợ cho người dân bị thiệt hại, khó khăn bởi lũ lụt.

"Đoàn mong muốn hỗ trợ cho người dân cần nhận hỗ trợ, không giới hạn số lượng, nếu đưa ra mức nước danh sách người dân nhận sẽ ít lại. Tiên nghĩ rằng những người dân bị ngập đều sẽ được nhận tiền hỗ trợ'' - Thuỷ Tiên nói.

Thủy Tiên, Công Vinh trao đổi với người dân địa phương.

Sau đó, Thủy Tiên và Công Vinh trực tiếp trao đổi với người dân tại địa phương. Trước khi trao tiền, Thủy Tiên gửi lời xin lỗi đến người dân do trục trặc về danh sách lần trước, cần rà soát lại để tất cả người dân khó khăn đều được nhận hỗ trợ, nên nhiều người dân khó khăn đã phải chờ đợi. Sau đó, cô trình bày sự việc vừa được người dân phản ánh và mong bà con ở đây đồng cảm và chia sẻ cho nhau.

Trong khi Thuỷ Tiên đột ngột đưa ra giải pháp là chờ trưởng thôn báo lại cho đủ các hộ nhà bị ngập lụt đến bổ sung cho đủ 2.300 hộ dân và chiều quay lại phát ủng hộ thì Công Vinh đã nhanh trí ứng phó tình huống bằng cách chia sẻ và những người đang có mặt có giấy xác nhận được ủng hộ nhận ngay mà không phải về nhà và chiều quay lại.

Anh nói: ''Thưa bà con, chúng con mong muốn những người dân đã nhận được phiếu và tiền hỗ trợ sáng nay rồi thì chiều sẽ không đến nhận hỗ trợ tiếp nữa vì rất khó kiểm soát được toàn bộ người dân nên mong mọi người ý thức và chia sẻ. Đoàn sẽ phát tiền cho các hộ dân có phiếu trước và sau đó thôn sẽ tổng hợp những hộ dân còn sót chưa có phiếu trong 2.300 hộ dân để nhận sau".

Công Vinh nhấn mạnh: "Hy vọng những người đã nhận tiền rồi sẽ tự giác không nhận thêm lần nữa, sau đó đoàn sẽ cố gắng rà soát lại để đảm bảo công bằng. Mong bà con tự giác chia sẻ và yêu thương lẫn nhau”.

