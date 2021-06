Trương Học Hữu có sự nghiệp ổn định sau hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật. Anh sở hữu chuỗi bất động sản giá trị bậc nhất trong số các nghệ sĩ tại Hong Kong.

Theo Sina, Trương Học Hữu vừa rao bán thành công bất động sản ở Vịnh Repulse trị giá 430 triệu HKD (khoảng 55,6 triệu USD). Tài sản này được vợ chồng tài tử mua vào năm 1993. Đến năm 2004, họ mua thêm căn hộ liền kề và sửa chữa thành tòa nhà thông tầng với mức giá 46,3 triệu HKD (5,96 triệu USD).

Một số nguồn tin tiết lộ đây cũng là nơi sinh sống của gia đình nam ca sĩ nhiều năm qua. Khi quyết định chuyển nhượng bất động sản trên, anh lãi gấp hơn 8 lần so với số vốn mua ban đầu.

Tài tử được ngưỡng mộ vì có sự nghiệp ổn định, giàu có nhờ kinh doanh bất động sản.

Trương Học Hữu cùng gia đình hiện chuyển về sống ở biệt thự khác cách đó không xa. Không gian sống của gia đình tại tử rộng hơn 4000 mét vuông, có bốn bãi đậu xe và nằm trong khu đất đắt đỏ ở phía nam Hong Kong.

Trương Học Hữu vốn kín tiếng nhưng được mệnh danh là "bàn tay vàng" trong làng bất động sản. Bên cạnh lĩnh vực âm nhạc, anh đặc biệt có năng khiếu về đầu tư.

Một chuyên trang tài chính thống kê anh hiện nắm giữ không dưới 10 bất động sản có giá trị ước tính gần 1 tỷ HKD. Tài tử cũng sở hữu loạt cổ phiếu, siêu xe và cổ phần hợp tác với bạn bè tại các công ty Đại lục... Bên cạnh đó, anh kiếm bộn tiền nhờ chuỗi liveshow từ Hong Kong đến Trung Quốc và bản quyền âm nhạc.

Trương Học Hữu sinh năm 1961 tại Hong Kong. Thập niên 80-90, anh là thần tượng của giới trẻ châu Á qua những bản tình ca ngọt ngào. Anh cũng là một trong "Tứ đại Thiên Vương" của làng giải trí Hoa ngữ bên cạnh Lưu Đức Hoa, Quách Phú Thành, Lê Minh. Trương Học Hữu được công chúng ưu ái gọi là "Ca thần" nhờ khả năng ca hát vượt trội. Một số ca khúc tiêu biểu của anh như: Loving You A Little More Each Day, Đợi em đến hoa cũng tàn, Nụ hôn ly biệt...

Trương Học Hữu có cuộc hôn nhân kín tiếng với bà xã diễn viên.

Ngoài sự nghiệp đỉnh cao, Trương Học Hữu còn được ngưỡng mộ bởi lối sống chuẩn mực, ít điều tiếng. Không giống những đồng nghiệp vướng lùm xùm tình ái, anh chọn cho mình cuộc sống yên bề gia thất ngay khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao.

Nam ca sĩ kết hôn với nữ diễn viên La Mỹ Vy năm 1996 và họ có 2 con gái. Bà xã nam diễn viên từng là minh tinh có tiếng của điện ảnh Hong Kong nhưng giải nghệ vì chồng. Đổi lại, tài tử cũng giữ lời hứa với cô sẽ trở thành người chồng, người cha tốt của gia đình.

Chính với nhân cách tốt đẹp, cuộc sống kín đáo, bình yên mà cho đến nay, Trương Học Hữu vẫn nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả.

Trương Học Hữu hát 'Đợi em đợi đến hoa cũng tàn'

browser not support iframe.

Thúy Ngọc