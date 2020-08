Ý nghĩa hình xăm của 9 thần tượng Hàn Quốc nổi tiếng

HyunA nổi tiếng với nhiều hình xăm ấn tượng. Mặc dù có tính cách vô tư và phóng khoáng, cô rất chu đáo với gia đình, bạn bè và người hâm mộ. HyunA đã xăm dòng chữ "My mother is the heart that keeps me alive" (Mẹ là trái tim giữ cho tôi sự sống) ở lưng để thể hiện tình yêu với mẹ. Đại diện công ty cũ của nữ ca sĩ cho biết cô xăm dòng chữ do luôn nghĩ nhiều về gia đình, đặc biệt là mẹ vì thường phải xa họ.