Không cần nhịn ăn hay dùng các biện pháp ép cân gây ảnh hưởng đến sức khoẻ, cách giữ vóc dáng thon gọn của Kỳ Duyên tưởng khó nhưng lại vô cùng đơn giản và khoa học.

Trên kênh cá nhân, Kỳ Duyên đã chia sẻ về hành trình giảm cân sau khi người đẹp gặp nhiều ý kiến trái chiều vì thân hình kém thon gọn. Thậm chí, bố mẹ Kỳ Duyên cũng nói với con gái rằng cô đã béo lên.

Cụ thể, hơn 4 tháng giãn cách xã hội vì dịch bệnh, thay vì tăng cân do ở nhà quá lâu, Hoa hậu Kỳ Duyên lại giữ được thân hình thon gọn, khoẻ khoắn đáng mơ ước. Theo Kỳ Duyên, cô đã giảm được 5 kg chỉ trong vòng 1 tháng mà không áp dụng bất kỳ phương pháp giảm cân detox nào.

"Lý do giảm cân trong thời điểm này là vì lúc giãn cách ở nhà Duyên xem lại những hình ảnh cũ rất nhiều, từ năm 2017 đến nay. Và Duyên thấy lúc đó so với bây giờ Duyên có da có thịt hơn, có sức sống hơn. Nhưng bản thân Duyên đến thời điểm bây giờ lại muốn lấy lại vóc dáng mảnh mai so với trước đây nên Duyên quyết tâm giảm cân. Cách Duyên giảm cân ở nhà đều tự nhiên hết, không nhờ phương pháp detox nào mà chỉ thay đổi chế độ ăn uống và tập luyện", Kỳ Duyên chia sẻ.

Kỳ Duyên giảm 5 kg chỉ trong vòng 1 tháng.

Hoa hậu Việt Nam 2014 cho biết trước kia cô có thói quen ăn uống thích ăn vặt, ăn những món có gia vị đậm nên dễ tăng cân. Khi sử dụng phương pháp giảm cân này đã khiến thói quen ăn uống trước đây thay đổi hoàn toàn. Các món ăn cũng nhạt đi, bớt ăn vặt lại. Bên cạnh đó da dẻ cũng hồng hào, căng bóng hơn.

Về chế độ ăn uống không tinh bột, không gia vị mặn - ngọt, thì thực đơn mỗi ngày cũng được lựa chọn kỹ càng, vì chỉ cần một thực phẩm có nhiều calo cũng sẽ khiến quá trình giảm cân bị ảnh hưởng.

"Những sản phẩm thịt mà Duyên có thể sử dụng trong lúc ăn kiêng là thịt trắng. 2 tuần đầu tiên Duyên chỉ ăn cá và ức gà, còn những hải sản khác như mực, tôm, cua sẽ dành cho những tuần tiếp theo.

Tất cả các loại thịt đỏ không được ăn trong quá trình giảm cân vì trong những loại thịt này không có quá nhiều chất béo nhưng vẫn sẽ tiêu thụ 1 lượng calo đáng kể cho cơ thể nên sẽ không giảm cân được nhiều. Ngoài ra, đậu hũ và rau là hai món có thể ăn trong thực đơn giảm cân. Đặc biệt là rau có thể ăn thoả thích bao nhiêu cũng được. Riêng trứng thì 1 ngày chỉ có thể ăn 2 quả, không nhiều hơn.

Trong suốt quá trình giảm cân chúng ta cũng nên chọn những trái cây ít ngọt, ít lượng đường như: Bơ, Kiwi, Thanh long, táo xanh…Tôi hạn chế ăn trái cây sau bữa chính, chỉ nên ăn một ít trước bữa chính. Bên cạnh đó Duyên cũng sử dụng 1 vài loại hạt khô cho thực đơn của mình", Kỳ Duyên chia sẻ.

Song song với thực đơn ăn uống đảm bảo nghiêm ngặt, Kỳ Duyên còn áp dụng những phương pháp tập luyện giảm cân hiệu quả và nhanh nhất như cardio, chạy.

"Bình thường Duyên chạy ở tốc độ 8.0, mỗi lần chạy từ 10-12 phút. Sau đó sẽ đi bộ từ 3-5 phút và bắt đầu chạy tiếp. Và mình cứ làm liên tục như thế để ra mồ hôi. Sau khoảng 45 phút thì Duyên sẽ ngừng quá trình Cardio của mình. Và trong suốt quá trình chạy sẽ không chạy dốc, độ dốc luôn để ở mức 0.0, chủ yếu là chạy nhanh và chạy bền. Thì khi chạy như vậy, tất cả những phần trên cơ thể như bắp tay, bụng, đùi, chân sẽ nhỏ đi. Bên cạnh chạy Duyên còn tập thêm những bài tập khác như Squat mông, đạp co gối, tập bụng, tập bụng dưới, kéo dây gập người với tạ tuỳ theo sức", Kỳ Duyên chia sẻ.

Theo Kỳ Duyên, toàn bộ quy trình này đều phải được thực hiện đều đặn mỗi ngày, trong vòng 1 tháng để đạt hiệu quả tối đa. Vì sau khi đăng hình giảm cân lên trang cá nhân, nhiều người hỏi bí quyết giảm cân nên nàng hậu bật mí sẽ có riêng một Vlog để chia sẻ cụ thể hơn các bài tập, món ăn ngon không gây tăng cân cho khán giả.

Ngoài 1 tháng giảm 5 kg nhờ phương pháp tự nhiên, trong suốt thời gian giãn cách xã hội, Kỳ Duyên cũng áp dụng nghiêm ngặt chế độ ăn uống và tập luyện tại nhà riêng. Cô cũng kết hợp đạp xe khi thành phố hết giãn cách để đa dạng hơn trong phương pháp tập luyện, giúp cơ thể dẻo dai nhất có thể.

Ngân An