Chiếc váy Mai Phương đã mặc trình diễn trên sân khấu "Tuần lễ Thời trang quốc tế Việt Nam 2019" sẽ được đấu giá công khai.

Mai Phương trình diễn chiếc váy của NTK Đức Vincie:

NTK Đức Vincie cho biết đã trằn trọc cả đêm và cảm thấy đau lòng khi những hình ảnh của diễn viên Mai Phương lúc cuối đời cứ quẩn quanh trong đầu mình. Anh nghĩ cần phải làm gì đó để tri ân Mai Phương vì đã nhận lời góp mặt diễn BST Endless Summer 2019 của anh.

Mai Phương xinh đẹp trong chiếc váy màu hồng của NTK Đức Vincie.

"Mặt khác tôi cũng mong muốn Mai Phương ở trên cao có thể nhẹ nhàng, an ủi hơn vì con gái Lavie của bạn ấy. Nên tôi quyết định sẽ bán đấu giá chiếc váy mà Mai Phương đã mặc và dành toàn bộ số tiền ấy vào quỹ của diễn viên Ốc Thanh Vân dành tặng cho bé Lavie - con gái Mai Phương. Tôi rất mong mọi người ủng hộ", NTK Đức Vincie chia sẻ.

NTK Đức Vincie cho hay, bộ váy được may bằng chất liệu ren nhập khẩu.

Nam NTK cho hay, bộ váy được may bằng chất liệu ren nhập khẩu. Hoạ tiết là những bông hoa nổi 3D li ti tựa như tình cảm của hàng triệu khán giả dành tặng cho Mai Phương giúp cô có động lực vượt qua bệnh tật. Trên những bông hoa ấy được đính thêm đá pha lê, vảy kim sa và kết hoa bằng thủ công. "Chiếc váy được may và hoàn thành trong thời gian 30 ngày với 1 thợ cắt, 1 thợ may, 3 thợ kết. Số lượng hoa 3D khoảng 5.000 bông" - NTK Đức Vincie nói.

Giá khởi điểm mà NTK Đức Vincie đưa ra là 5,5 triệu đồng và thời gian đấu giá bắt đầu 1:00 am ngày 1/04/2020- đến 20h ngày 08/04/2020 tại trang cá nhân của NTK.

Ngân An