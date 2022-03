Chia sẻ với VietNamNet, Destiny Wagner cho biết yêu phở từ nhỏ và sẽ đến một vài địa điểm ở Việt Nam để tuyên truyền về các vấn đề môi trường.

Hoa hậu Trái đất 2021 Destiny Evelyn Wagner mới tham dự họp báo và giữ vai trò giám khảo cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022. Đây là cuộc thi nhan sắc tôn vinh vẻ đẹp hình thể, tâm hồn, trí tuệ và tài năng đặc biệt của các thiếu nữ thuộc 54 dân tộc anh em sinh sống tại Việt Nam.

Sinh ra từ một ngôi làng nhỏ ở vùng quê xa xôi của Belize, Destiny luôn tự hào về ngôi làng nhỏ của mình. Destiny Evelyn Wagner thích đọc sách và đam mê khám phá các vùng đất trên khắp thế giới. Cô từng xuất bản tập thơ và sách với chủ đề kêu gọi bảo vệ phụ nữ, trẻ em.

VietNamNet đã có cuộc trò chuyện ngắn với Destiny Evelyn Wagner.

Cuộc sống của Destiny Wagner thay đổi thế nào khi chị đăng quang Hoa hậu Trái đất 2021?

Cuộc sống của tôi thay đổi 180 độ. Tôi rất hạnh phúc vì có cơ hội được đến nhiều nơi trên thế giới hơn trước đây. Trong thời kỳ đại dịch vừa qua, tôi không có cơ hội làm điều đó mặc dù tôi là một người đam mê du lịch, di chuyển. Bên cạnh đó, tôi cũng có cơ hội gặp gỡ những con người thú vị và xây dựng các mối quan hệ phát triển lâu dài.

Hoa hậu Trái đất 2021 Destiny Wagner và H'Hen Niê là giám khảo Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022.

Ấn tượng đầu tiên của chị về Việt Nam? Chị đã từng thử món ăn Việt Nam nào chưa?

Trước khi đến Việt Nam, tôi đã yêu phở ngay từ khi còn nhỏ. Tôi có những người bạn Việt Nam ở California. Họ thường làm món phở cho tôi ăn. Hôm nay, tôi rất vui khi được ăn một bát phở vào bữa trưa.

Chị là một thợ lặn bình dưỡng khí và đã thực hiện một nghiên cứu trên loài lợn biển. Vì sao chị tham gia bộ môn này và học được điều gì khi là thợ lặn bình dưỡng khí?

Tôi tham gia môn lặn biển bởi vì nơi an toàn nhất trong thời kỳ đại dịch chính là dưới đáy biển, ở đó không có Covid. Mặc dù đó chỉ là một sở thích nhưng nó đã khiến tôi trở nên say mê và quan tâm hơn đến môi trường.

Khi bạn là một người thợ lặn, bạn sẽ trực tiếp nhìn thấy tác động của con người đến những rặng san hô. Do đó, tôi nghĩ rằng bạn có thể học được nhiều điều từ việc lặn biển nói riêng và việc gần gũi với đại dương nói chung. Trên thế giới có rất nhiều sinh vật ngoại lai và nhiều sinh vật đang bị đe dọa. Việc nâng cao nhận thức của con người về những vấn đề môi trường vô cùng quan trọng, bởi nếu một loài sinh vật biến mất thì nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ hệ sinh thái.

Chị đã tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau: bạn sinh ra và lớn lên ở Belize, tốt nghiệp đại học ở Mỹ và đã đến nhiều quốc gia trên thế giới. Những trải nghiệm này đã hình thành tính cách và quan điểm sống của chị thế nào?

Những trải nghiệm đó đã khiến tôi trở nên bao dung hơn. Tôi cũng nghĩ rằng bài học mà tất cả chúng ta có thể học tập một cách chủ động chính là hãy trở nên bao dung và cởi mở hơn. Mỗi người trong chúng ta đều khác biệt, mỗi nền văn hóa đều có những nét đặc sắc riêng. Có cơ hội tiếp xúc với nhiều nền văn hóa từ khi còn nhỏ, tôi đã học được rằng việc hiểu biết sâu rộng về văn hóa, về sự muôn màu muôn vẻ của thế giới và trở nên hòa nhập, tôn trọng sự khác biệt là điều vô cùng quan trọng.

Chị là tác giả của cuốn sách 'So you need advice'. Trong quá trình viết sách, chị thấy giai đoạn nào là khó khăn nhất?

Giai đoạn khó khăn nhất là khi tôi bị bí ý tưởng. Thỉnh thoảng, tôi không có bất kỳ niềm cảm hứng nào và điều đó khiến tôi nhụt chí. Khi đó, tôi phải ‘lặn sâu’ vào tâm hồn mình và tìm ra điều gì có thể tạo ra động lực và truyền cảm hứng cho tôi. Những lúc như vậy, tôi sẽ tạm dừng để dành thời gian thư giãn, tách biệt khỏi thế giới bên ngoài và chỉ tập trung vào việc viết lách.

Có sự thật thú vị nào về chị mà không nhiều người biết tới?

Tôi nghĩ mình là người cởi mở. Tuy nhiên, vẫn có một sự thật thú vị mà tôi muốn chia sẻ chính là việc tôi không được sinh ra trong bệnh viện. Tôi được sinh ra trong một ngôi nhà nhỏ không xa bệnh viện.

Chị sẽ sử dụng nền tảng đang có thế nào để tuyên truyền những vấn đề mà bạn quan tâm?

Tôi cảm thấy vô cùng may mắn khi được làm việc trực tiếp với chính phủ Belize. Tôi nghĩ các chính sách về môi trường rất phức tạp. Tôi cũng đang tập trung vào vấn đề du lịch bền vững. Do đó, tôi sẽ sử dụng các nền tảng của mình để cho mọi người ở nhiều nơi trên thế giới thấy rằng tôi đang thay mặt họ tiến hành những hoạt động để bảo vệ trái đất của chúng ta. Trong ngày mai, tôi cũng sẽ đến một vài địa điểm ở Việt Nam để tuyên truyền về các vấn đề môi trường.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời chị là gì?

Tôi có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ, nhưng thời khắc đăng quang Hoa hậu Trái đất 2021 chắc chắn là kỷ niệm đáng nhớ nhất. Khi đó, tôi vô cùng bất ngờ, đó chính là niềm may mắn và hạnh phúc vô bờ của tôi. Tôi cảm thấy may mắn khi hiện tại đang là đương kim hoa hậu.

Hoa hậu Trái đất 2021 Destiny Wagner.

Theo chị, điều thú vị nhất khi tham gia các cuộc thi sắc đẹp?

Theo tôi, đó chính là cơ hội được tiếp xúc với những nền văn hóa và hoàn cảnh sống khác nhau. Mỗi cô gái lại có những điều khác biệt về văn hóa mà họ mang đến cuộc thi. Gần đây, Lyndsey (Hoa hậu Trái đất 2020 - PV) và Marisa (Miss Earth - Air 2021 - PV) đã đến thăm Belize. Họ đã có cơ hội tiếp xúc nền văn hóa và môi trường sống của tôi. Chúng tôi không ngừng so sánh về nền văn hóa của nhau, chúng tôi cười vui vì những điều khác biệt. Cuối cùng tôi cũng hiểu ra rằng điều khiến mỗi chúng ta trở nên độc đáo chính là tình yêu thương và việc tôn trọng sự khác biệt của nhau.

browser not support iframe.

Mai Trang