Lần quay trở lại tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Nam Em không đặt nặng vấn đề vương miện chỉ muốn tìm lại bản thân và ‘chiều’ lòng người hâm mộ.

Xuất hiện tại họp báo Vietnam Why Not, Nam Em gây chú ý với vẻ ngoài tươi tắn, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng. Cô cho biết góp mặt trong chương trình để giao lưu và quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam.

Tại sự kiện, người đẹp xác nhận quay trở lại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Tuy nhiên, cô cho biết cần thời gian ổn định sức khỏe để chuẩn bị cho một đấu trường nhan sắc lớn. Bên cạnh đó, chân dài khẳng định không đặt nặng vấn đề vương miện hay danh hiệu mà muốn tìm lại chính mình.

Nam Em xác nhận thông tin tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021.

“Tôi nghĩ để bước vào cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, tôi phải chuẩn bị nhiều thứ, sức khỏe, tinh thần và cả kiến thức. Đối với tôi, đây là cuộc thi lớn, có thể truyền cảm hứng đến cộng đồng và tôi nghĩ câu chuyện của tôi đủ sức ảnh hưởng”, Nam Em chia sẻ.

Ngoài ra, tình cảm của người hâm mộ là động lực thúc đẩy cô quay lại đấu trường nhan sắc. Người đẹp mong muốn những người yêu thương chứng kiến hình ảnh cô đứng trên sân khấu và tỏa sáng. Nếu không được vào sâu top trong hoặc không đoạt giải, Nam Em vẫn vui vì đã dám thử thách bản thân. Sau tất cả, cô mong mang đến những điều tích cực, không phải là những câu chuyện tình cảm tốn giấy mực của báo chí.

Chia sẻ về mối quan hệ hiện tại với Lãnh Thanh, Nam Em cho biết, chuyện tình cảm của cả 2 vẫn chưa chắc chắn và có chút trẻ con, thậm chí có lần giận hờn đến mức hủy kết bạn.

“Cho đến hiện tại, tôi chỉ có thể khẳng định, chúng tôi vẫn đang trong quá trình tìm hiểu, tạo cơ hội và dành thời gian bên nhau nhiều hơn. Còn chuyện có đi xa được không, tôi không dám hứa trước, chỉ biết chúng tôi vẫn vui vẻ và hạnh phúc”, người đẹp chia sẻ.

Nam Em sánh vai bên Lãnh Thanh.

Nam Em cho biết Lãnh Thanh là người đang ở thời điểm bắt đầu của sự nghiệp và cô cũng đang ở giai đoạn lấy cân bằng trong công việc. Chính vì thế cả 2 tâm niệm rằng, để chuyện tình cảm được bền vững thì công việc phải tốt và vững vàng hơn.

Chung kết “Đi Việt Nam đi – Vietnam Why Not” lên sóng tối 30/01/2021 diễn ra tại vịnh Lan Hạ - Hải Phòng. Với thời gian thực hiện thử thách 1 tiếng 3 phút nhanh hơn Nón Lá 3 phút, đội Khăn Rằn (Võ Hoàng Yến, Kim Duyên, Hoàng My) chiến thắng thử thách Đấu và là quán quân mùa đầu tiên của Vietnam Why Not, giành phần thưởng 200 triệu đồng. Vì một chút sơ suất nhỏ, đội Khăn Rằn vượt Nón Lá (Khánh Vân, Hương Ly, Mâu Thủy) để có tổng thời gian thực hiện ngắn nhất.

Võ Hoàng Yến trong chương trình Vietnam Why Not.

Võ Hoàng Yến chia sẻ: “Qua chương trình này, Yến mới thấy Việt Nam còn nhiều cảnh đẹp mà hầu như mọi người đều chưa biết đến. Trong đó Bình Liêu là địa điểm để lại nhiều kỷ niệm nhất và Yến chắc chắn sẽ quay trở lại trong một ngày không xa”.

Kết thúc chương trình, các thí sinh cho biết điều đọng lại chính là tình cảm chị em, những trải nghiệm thú vị và khám phá cảnh đẹp đất nước, quảng bá văn hoá du lịch qua 11 điểm đến. Từ thành công của Vietnam Why Not mùa đầu tiên, hứa hẹn mùa 2 sẽ có thêm những chuyến hành trình hấp dẫn hơn nữa đang chờ đón các đội chơi và khán giả.

Đội Khăn Rằn giành chiến thắng ở Vietnam Why Not:

browser not support iframe.

Huỳnh Quyên - Hào Phạm