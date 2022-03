Là thí sinh sáng giá của Miss World Vietnam 2022, Nguyễn Thuỳ Linh sở hữu loạt thành tích đáng nể cùng khát khao lan tỏa yêu thương tới cộng đồng.

Trong số thí sinh bước vào chung khảo toàn quốc của Miss World Vietnam 2022, Nguyễn Thuỳ Linh sinh năm 2000, đến từ Hà Nội gây ấn tượng bởi nhan sắc dịu dàng và sở hữu loạt thành tích nổi bật. Cô cao 1,74 m, nặng 54 kg, hiện là sinh viên năm 4 Khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại, Học viện Ngoại giao.

Nguyễn Thuỳ Linh được đánh giá là thí sinh tiềm năng của Miss World Vietnam 2022.

Được cả lớp giục đi thi hoa hậu

Chia sẻ với VietNamNet, Thuỳ Linh cho biết ấp ủ đến với một đấu trường nhan sắc từ lâu nhưng giờ đây mới dám thực hiện. 10x nhận thấy các cuộc thi sắc đẹp không chỉ đề cao vẻ đẹp ngoại hình mà quan trọng hơn là tôn vinh giá trị nhân văn, tìm kiếm những người có khả năng kết nối và sẻ chia với cộng đồng.

"Thực ra, tôi từng có ý định dự thi Miss DAV - Hoa khôi Ngoại giao của trường nhưng có lẽ do tình hình dịch bệnh phức tạp nên cuộc thi không tổ chức trong những năm gần đây. Tôi cảm thấy được là chính mình khi đứng trên sân khấu. Đến với Miss World Vietnam 2022, tôi tạm gác lại dự định du học thạc sĩ ở nước ngoài, dám cháy với ngọn lửa đam mê một lần và thử thách bản thân", nữ sinh bộc bạch.

Động lực của Thuỳ Linh còn đến từ các bạn cùng lớp luôn ủng hộ và giục cô đăng ký nhiều năm qua. Ban đầu, Linh chỉ định nộp hồ sơ bằng ảnh thường ngày để thử sức. Nhưng nhờ cuộc gọi khuyên nhủ của cô bạn thân đến 1 giờ sáng, người đẹp quyết tâm đầu tư nghiêm túc cho cuộc thi. 10x nhớ mãi câu nói của bạn trong đêm đó: "Hôm nay mày không điền xong đơn, tao không cho mày đi ngủ" đã thôi thúc cô rất nhiều.

Thuỳ Linh gác lại dự định du học, quyết tâm dự thi hoa hậu khi bước sang tuổi 22.

Tuổi trẻ khao khát khẳng định tri thức và tài năng

Được tiếp xúc với ngoại ngữ từ nhỏ, Thuỳ Linh thông thạo tiếng Anh và giao tiếp tốt tiếng Pháp, sở hữu chứng chỉ IELTS 7.0 cùng bằng tiếng Pháp DELF A2. Cô tâm sự, khó khăn của việc học song ngữ này là dễ nhầm từ vựng với nhau bởi không phải từ tiếng Pháp nào viết giống tiếng Anh cũng cùng một nghĩa. Trong quá trình học tập, các thầy cô trong trường cũng giới thiệu cho Linh nhiều cuộc thi để thử sức.

Cô gái 22 tuổi sở hữu bảng vàng thành tích ấn tượng: Top 8 “DAV Debate Open 2019”, lọt vào chung kết cuộc thi hùng biện Speak Out! 2017; Top 4 cuộc thi Nhà truyền thông tài ba do Khoa Truyền thông và Văn hoá đối ngoại tổ chức cùng nhiều giải thưởng khác.

Đặc biệt, Thuỳ Linh từng là thực tập sinh ở Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam trong năm 2 và năm 3 đại học. Đây là một vinh dự và may mắn của 10x khi mới chập chững bước vào con đường sự nghiệp. Tại đây, người đẹp được lắng nghe những suy nghĩ, góc nhìn mới mẻ từ các Đại sứ, nhân viên và cùng nhóm thực tập sinh tổ chức thành công các sự kiện văn hóa lớn.

"Kỷ niệm đáng nhớ nhất tại Đại sứ quán của tôi là được tin tưởng giao dẫn dắt buổi tiệc chào mừng các thực tập sinh mới. Lúc đó, một sự cố nhỏ xảy ra là bạn dẫn của tôi bị kẹt lịch học nên không tới kịp phần đầu chương trình. Nhưng tôi nhanh chóng khuấy động không khí và góp phần tạo nên một buổi liên hoan vui vẻ", nữ sinh kể lại.

Bên cạnh đó, Thuỳ Linh từng làm cộng tác viên của tổ chức Live & Learn Vietnam; đồng sáng lập và chạy một dự án mang tên Than ôi! nhằm khuyến khích loại bỏ và thay thế than tổ ong tại Hà Nội. Cô cùng 3 bạn nữ đã lan tỏa những câu chuyện nghề than tới cộng đồng; giúp đỡ hàng trăm người sản xuất, buôn bán sử dụng than tổ ong chuyển đổi nghề và thay thế bếp than một cách hiệu quả, bền vững.

Ngoài công việc truyền thông, Thuỳ Linh còn được thầy cô tin tưởng giao vị trí gia sư tiếng Anh trong chương trình kèm tiếng Anh tình nguyện tại Học viện Ngoại giao, dạy tiếng Việt cho người nước ngoài tại ĐH Michigan (Mỹ). Trải nghiệm giảng dạy đem đến cho cô nhiều người bạn mới, “tranh thủ” ôn tập kiến thức cũng như học hỏi, giao lưu văn hóa với nước bạn.

Mong muốn lan tỏa yêu thương tới cộng đồng

Làm nhiều công việc và am hiểu kiến thức của nhiều lĩnh vực, song Thuỳ Linh hứng thú hơn cả với ngành Truyền thông phát triển xã hội. Cô ước mơ du học để hiểu rõ hơn bản chất của chuyên ngành này và những tác động tới xã hội mà người trẻ có thể thực hiện. Cũng vì sáng lập và thực hiện nhiều dự án truyền thông xã hội, người đẹp ý thức sâu sắc về trách nhiệm của bản thân trong việc lan tỏa những giá trị tích cực tới cộng đồng.

Việc dự thi hoa hậu là sự "lột xác" và bước ra vùng an toàn bấy lâu nay để đón nhận những điều mới mẻ của Thuỳ Linh. Cô muốn thể hiện hình ảnh một sinh viên Ngoại giao năng động - sáng tạo - tầm nhìn, tiếp nối truyền thống của Học viện; đồng thời thực hiện những dự án cộng đồng và truyền cảm hứng tới giới trẻ.

Với thế mạnh ngoại ngữ, học thức cùng sự đầu tư nghiêm túc, người đẹp tự tin sẽ thể hiện bản thân một cách tốt nhất tại cuộc thi. Cô đặt mục tiêu lọt Top 10 Miss World Vietnam 2022 nhưng hơn cả, đó là sự quyết tâm và chiến đấu hết mình để cống hiến cho xã hội và khẳng định bản thân.

Hiện tại, Thuỳ Linh đang rèn các kỹ năng trình diễn, thuyết trình và nỗ lực tập luyện hình thể để bước vào vòng chung khảo. Nữ sinh luôn giữ tinh thần thoải mái, chia sẻ nhiều hơn và lắng nghe lời khuyên từ gia đình, bạn bè để tỏa sáng ở Miss World Vietnam 2022.

