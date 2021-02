Chiếc váy cúp ngực của Angelina: Đầu phim, nữ sát thủ do Angelina Jolie thủ vai đã mặc chiếc áo da màu đen bó sát với phần cúp ngực táo bạo khi thực hiện nhiệm vụ hạ sát một trong những mục tiêu. Chiếc áo được phối với chân váy ngắn, tất chân cao tới bắp đùi và tay áo giả hoa văn lưới mắt cá. Ngày 7/10/2019, khoảng 14 năm sau thời điểm Mr. & Mrs. Smith ra đời, Angelina Jolie đã diện chiếc váy dạ hội cúp ngực, không tay, may bằng chất liệu vải bóng màu đen khi xuất hiện trên thảm đỏ sự kiện ra mắt Maleficent: Mistress Of Evil tại Italy.