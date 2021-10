Sở hữu những đường nét xinh đẹp, cuốn hút và vóc dáng gợi cảm, Han So-hee dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn dù trong tạo hình nào.

Han So-hee sinh năm 1994, bắt đầu bước chân vào showbiz Hàn với vai trò người mẫu chuyên nghiệp. Dù lấn sâng sang diễn xuất không lâu nhưng Han So-hee đã sở hữu loạt vai diễn ấn tượng trong các phim như Lang quân 100 ngày, Thế giới hôn nhân, Nevertheless (Dẫu biết) và My name.

Hoạt động nghệ thuật với vai trò người mẫu và diễn viên trong các MV ca nhạc nhưng phải đến vai diễn tiểu tam trong Thế giới hôn nhân mới đưa tên tuổi của Han So-hee tới gần hơn với công chúng.

Tuy nhiên từ đó, những vụ tai tiếng của cô như hút thuốc, xăm trổ bị đào lại, khiến khán giả không khỏi bất ngờ bởi hình ảnh nổi loạn trái ngược với vẻ trong sáng của nữ diễn viên. Ngoài ra, khán giả cũng biết nhiều hơn về hoàn cảnh của Han So-hee khi cô phải trải qua những năm tháng tuổi thơ vất vả, khổ cực. Nữ diễn viên 27 tuổi phải gồng gánh, bươn chải để có thể chăm lo cho ông bà và những khoản nợ của mẹ.

Sở hữu vẻ đẹp được liên tưởng tới nhiều ngôi sao thần tượng của Hàn Quốc như Nancy nhóm Momoland, Ryujin nhóm ITZY,... Người hâm mộ còn nhận ra nhan sắc của cô có nhiều nét tương đồng với nữ diễn viên Song Hye Kyo.

Nhờ nhan sắc ấn tượng, Han So-hee liên tục được 'chọn mặt gửi vàng' cho những nhãn hàng nổi tiếng như Iope, L'Oreal, Banilacon... Ngoài ra, nữ diễn viên - người mẫu cũng nhanh chóng 'vượt mặt' hai đàn chị tên tuổi là Song Hye Kyo và Jun Ji Hyun để trở thành 'Nữ hoàng quảng cáo' mới của xứ sở kim chi.

Han So-hee gợi cảm trên bìa tạp chí ELLE.

Mới đây, Han So-hee vừa trở lại với phim mới My name với hình tượng hoàn toàn khác. Hóa thân thành một đặc vụ ngầm lén điều tra về cái chết của cha, tạo hình gai góc với đầy rẫy vết thương của Han So-hee đã khiến người hâm mộ trầm trồ không ngớt. Đặc biệt trong hai tập đầu mới lên sóng, người hâm mộ đã vô cùng sốc khi xem cảnh nóng táo bạo, nude 100% của nữ diễn viên.

Han So-hee với tạo hình mạnh mẽ trong phim mới 'My name'.

Han So-hee trong 'My name'

Phương Linh