Mẹ Lê Dương Bảo Lâm nhớ mãi, ngày con trai dứt sữa cũng là ngày nhà bị cháy không rõ lý do.

Thoát chết vụ hỏa hoạn

Tập 21 chương trình Con tôi vô số tội sắp lên sóng, Lê Dương Bảo Lâm từ host chương trình bất ngờ trở thành nhân vật khách mời cùng mẹ ruột là bà Bích Phượng (52 tuổi) kể về tuổi thơ của mình.

Bà Phượng mang thai Bảo Lâm khi mới 20 tuổi và rất nghén. Thời gian đó, bà chỉ ăn đầu vịt dù trước đó chưa ăn bao giờ. Ngày “vượt cạn”, bà Phượng được mẹ chở đến trạm xá bằng xe đạp vì gia đình nghèo, chồng bà phải đi làm từ sáng sớm. Vì thời gian mang thai, bà không đi khám thai nên mãi đến lúc diễn viên ra đời, bà mới biết là mình sinh con trai.

Bà Bích Phượng, mẹ Lê Dương Bảo Lâm.

Sinh Bảo Lâm được 3 tháng, bà phải trở lại với việc đồng áng như cắt, đập lúa... để trang trải cuộc sống.

Bà Phượng không giấu được sự xúc động khi nhớ lại ngày 21/7/1990 khi Lê Dương Bảo Lâm tròn một tuổi. Đó là cột mốc con trai dứt sữa mẹ và cũng là ngày nhà bị cháy không rõ lý do.

Đồ đạc trong nhà cháy thành than, những thứ thuộc về kỷ niệm đều mất sạch. May mắn là tờ mờ sáng hôm đó, bà Phượng đã gửi con trai sang nhà ngoại nên khi xảy ra sự cố, cậu bé Bảo Lâm vẫn an toàn. Đến tận bây giờ, bà vẫn không biết lý do chính xác của trận hỏa hoạn.

Chưa kể, vì người xưa quan niệm 3 chuyện xui xẻo là "Thứ nhất cháy nhà / Thứ nhì chìm ghe / Thứ ba vợ dại" nên sau sự cố hỏa hoạn, gia đình Bảo Lâm không nơi nương tựa, phải tự mình dựng lại mọi thứ. Nghe mẹ kể đến đây, mắt diễn viên đỏ hoe.

Mẹ Lê Dương Bảo Lâm "kể xấu" con trai trên sóng truyền hình.

Sở thích của Lê Dương Bảo Lâm

Bà Phượng cũng tiết lộ rằng ngày bé, Lê Dương Bảo Lâm đã có năng khiếu lắc vòng dù không được ai hướng dẫn. Lên mẫu giáo, anh tự tin đứng múa cùng các bạn nữ.

"Lâm chỉ toàn chơi với con gái, chơi búp bê, chơi nhà chòi và không bao giờ đánh nhau. Năm Lâm học cấp 3, tôi bị mắng vốn vì con trai nói chuyện nhiều", bà nhớ lại.

Thời đi học, Bảo Lâm cũng rất điệu, đồ dùng cá nhân luôn có gương để nặn mụn, thường xuyên đắp mặt nạ dưa chuột dưỡng da.

Tuy nhiên, vì gia đình nghèo nên Bảo Lâm không có điều kiện làm đẹp. Tin rằng việc chặt cây trúc, đập dẹp đầu rồi chà lên răng sẽ giúp răng trắng đẹp, Bảo Lâm miệt mài làm theo dù nhiều lần bị tróc nướu, tóe máu. Đến tuổi sinh viên, anh đi làm phục vụ, có tháng lương đầu tiên trong đời vỏn vẹn 1 - 2 triệu đồng liền mang đi tẩy trắng răng.

"Thế nhưng khi đi tẩy trắng răng xong, tôi thấy cũng không đẹp nên cứ đi kéo mũi, kéo cằm sao cho gương mặt của mình đẹp. Trong đầu lúc đó, tôi chỉ nghĩ có đẹp, đẹp và đẹp" , anh kể.

Thậm chí, để có tiền sửa mũi, Bảo Lâm đã lén bán sợi dây chuyền của mẹ trong khi bà Phượng cứ tưởng con trai đi làm tích cóp được.

Lê Dương Bảo Lâm từng trộm và bán dây chuyền của mẹ để sửa mũi.

"Đến khi không thấy sợi dây chuyền đâu, tôi hỏi Lâm và nhận được câu trả lời: "Con 'gắn' lên lỗ mũi rồi". Và lần đầu gặp con trai sau khi "dao kéo", mẹ Bảo Lâm khóc vì thấy anh khác hẳn ngày xưa.

Bên cạnh đó, bà Phượng cũng tiết lộ chuyện từng bán đàn bò hay cả sào đất để mua xe cho con trai Bảo Lâm.

Tập 21 chương trình Con tôi vô số tội sẽ lên sóng tối 25/4 trên kênh HTV7.

Gia Bảo