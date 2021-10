Xuất hiện trong mini game của chương trình Cuộc hẹn cuối tuần, MC Long Vũ - người có kinh nghiệm dẫn thể thao có cơ hội chặt chém MC Anh Tuấn - người được học và rất hiểu về âm nhạc của VTV.

MC Long Vũ, Anh Tuấn xuất hiện trong Cuộc hẹn cuối tuần vừa phát sóng trên VTV3 cùng với những người bạn thân thiết trong cộng đồng yêu nhạc The Beatles trong vai trò khách mời. Những chàng thanh niên trẻ trung của 30 năm trước đến từ ban nhạc Desire, Beatles Xây dựng, Đại bàng trắng khuấy động sân khấu của chương trình với chùm ca khúc nổi tiếng trên các sân khấu âm nhạc sinh viên thời đó.

Nhớ lại cuộc sống sinh viên Hà Nội cách đây 30 năm, BTV Long Vũ chia sẻ lúc đó sinh viên nghèo nhưng rất rảnh. Chỉ có một chiếc quần jeans và luôn kết thân với thuốc D.E.P nhưng cuối tuần cũng thích tới 16 Lý Thái Tổ vì ở đó như là nơi để sinh viên đàn hát.

Cứ la cà ở 16 Lý Thái Tổ và ao ước có ngày được đứng trên sân khấu biểu diễn và cuối cùng nhóm của BTV Long Vũ cũng có cơ hội. Đó là năm 1993, lần đầu tiên cả nhóm được biểu diễn nhưng cũng là lần cuối cùng Trung tâm ở 16 Lý Thái Tổ đó được mở cửa. "Tối đó, khán giả đông quá, người ta còn cắt điện vì sợ, nhưng nhóm quyết định đánh chay và khán giả thì quẩy nhiệt tình", BTV Long Vũ nhớ lại.

BTV Long Vũ, Anh Tuấn nhớ lại quãng thời gian tuổi trẻ cách đây 30 năm.

BTV Anh Tuấn chia sẻ, bố muốn con trai đi theo con đường âm nhạc cổ điển nhưng anh lại thích dòng nhạc của The Beatles. Còn bây giờ, anh không hướng các con đi theo dòng nhạc nào cả, tự các con lựa chọn. "Tuy nhiên, một ngày rất lạ gửi các con lại gửi cho bố đoạn video tự học chơi đàn và hát bài của The Beatles", BTV Anh Tuấn chia sẻ.

BTV Long Vũ lại xoáy BTV Anh Tuấn hài hước: "Đây là anh Tuấn con nhà bác Hướng. Bố anh ấy là tiến sĩ Vũ Hướng, từng là Phó Giám đốc Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam). Bác Hướng hướng anh Tuấn đi theo một hướng nhưng anh Tuấn lại hướng đi hướng khác".

Liên tục "đá xoáy" nhau khi trò chuyện và đến phần mini game của chương trình BTV Long Vũ tiếp tục "chặt chép" BTV Anh Tuấn. Hai đội của BTV Long Vũ – BTV Anh Tuấn đã mang đến một không khí sôi động, gợi nhớ lại các ca khúc đã làm nên tên tuổi của nhiều ban nhạc nổi tiếng trong và ngoài nước các thập kỷ trước.

BTV Long Vũ hài hước "đá" BTV Anh Tuấn khi anh không nhớ hết tên các thành viên trong nhóm nhạc Backstreet Boys: "Tôi nói với anh Tuấn thế này nhé, anh rất giỏi về âm nhạc lẽ ra chỗ này anh phải thuộc nhé, như tôi là BTV về Thể thao tôi đọc được hết tên đội hình Manchester, Liverpool". Bị chặt chém, BTV Anh Tuấn chỉ biết cười trừ.

BTV Long Vũ 'chặt chém' BTV Anh Tuấn về âm nhạc:

BTV Long Vũ, Anh Tuấn hát "Nothing gonna change my love for you":

Ngân An