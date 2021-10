Rap Việt mùa 2 tập đầu tiên kết thúc với bội thu dành cho đội Rhymastic và Karik; trong khi Binx và Wowy lại ra về tay trắng.

Tập 1 Rap Việt tối 16/10 gây bất ngờ với màn hoán đổi “ghế nóng” được giữ bí mật đến đêm phát sóng. Nam rapper LK tưởng chừng sẽ thay vị trí Suboi để tham chiến cùng Karik, Wowy và Binz, nam giám khảo (GK) Rhymastic bộc lộ ước muốn của mình: “Ngồi ở trên này, nhìn thấy các vị HLV ai cũng tận tay đồng hành cùng từng thí sinh, để đưa các bạn lên trên đỉnh cao. Điều đó khiến em ngồi trên này rất là nóng chân nóng tay, thèm muốn cái cảm giác đấy”. Một điểm mới đặc biệt trong mùa 2 năm nay là món quà tặng thí sinh chơi melodic - công nghệ auto-tune.

Giám khảo Rhymastic đề nghị thay đổi vai trò với LK.

Thí sinh nhận được sự chú ý lớn trên sân chơi Rap Việt mùa 2 chính là Mai Âm Nhạc. Sở hữu lượng follow "khủng" trên mạng xã hội, Mai Âm Nhạc được nhớ đến bởi tính cách hài hước và tài năng âm nhạc. Vừa bước lên sân khấu, cô nàng đã khoác lên ca khúc gốc Think of you lớp áo mới đầy phá cách. Tiết mục Vòng suy nghĩ của cô nàng đã nhận về 2 chọn từ Karik và Rhymastic.

Mai Âm Nhạc tạo ấn tượng lớn bởi sự phá cách và hài hước.

Tình huống trớ trêu khi HLV Karik đã đạp cần cho Mai Âm Nhạc nhưng không sáng đèn. Chia sẻ về tài năng của nữ thí sinh đầu tiên của chương trình, Karik cho biết: “Bài hát của bạn bỏ quá nhiều thứ vô không biết nên nghe cái gì trước cái gì sau, nhưng Karik nghĩ điều đó có thể tiết chế trong tương lai nếu như bạn có thể lắng nghe và về đội của Karik”. HLV Rhymatic cũng có cùng quan điểm: “Phần trình diễn của em chưa quá ấn tượng vì còn nhiều hạt sạn, điều mà anh nhìn thấy ở em đó là tiềm năng”.

Mai Âm Nhạc còn để lại những nickname mới cho tập đầu tiên.

Sự xuất hiện của Mai Âm Nhạc khiến cả MC Trấn Thành và bộ 6 đều có thêm tên gọi mới như: Thành Nước Mắt, Tuấn Giai Điệu, Thiện Âm Thanh,… Và cuối cùng, sau một hồi cân đo đong đếm, 2 GK JustaTee và LK đã chọn để Mai Âm Nhạc về với team Karik.

Mai Ngô mang đến nhiều cảm xúc trước khi về đội Rhymastic.

Chàng rapper Mai Ngô gây ấn tượng với bản rap Không phải tại nó. JustaTee đã phải thốt lên: “Anh nghe từng dòng flow, lyric em đặt vào thật sự nó chảy thẳng vào tim anh”. Là chủ nhân của bài hát gốc Lạc, Rhymastic đã có những cảm xúc vô cùng đặc biệt: “Anh và em, 2 tâm hồn có sự đồng điệu và anh biết chắc là anh có thể làm được cho em rất nhiều điều nếu em về với đội của anh.”. Và kết quả cuối cùng, JustaTee cùng LK quyết chọn team Rhymastic cho Mai Ngô.

Seachains gây ra cuộc hỗn chiến của 4 huấn luyện viên.

Ngay từ vòng casting, Seachains đã luôn nhận được sự quan tâm lớn. Trận chiến chiêu mộ thí sinh diễn ra ngay tập 1. Karik muốn Seachains về đội để học hỏi lẫn nhau, Rhymastic dùng lý lẽ nhiều điều tương đồng trong âm nhạc và sẽ dồn hết tâm huyết để cả 2 thăng hoa. Binz quyết tung Nón vàng để giành bằng được thí sinh, Karik và Rhymastic cũng quyết tung nón theo sau đó. Kết quả cuối cùng, Seachains chọn team Karik.

Karik sở hữu 2 thí sinh được chú ý nhất tập đầu tiên

Kết thúc tập 1, HLV Rhymastic mang về cho đội của mình 3 thí sinh là BRT, Mai Ngô, Vsoul. Nam HLV Karik cũng sở hữu 2 thí sinh Seachains và Mai Âm Nhạc. Hiện tại, team Binz và Wowy vẫn chưa kết nạp thành viên đầu tiên vào team mình sau tập 1.

Dù quá trình ghi hình gấp rút do cản trở của dịch bệnh, nội dung tập 1 giữ được phong độ với nhịp dựng chắc tay. Nội dung tập 1 tạo ấn tượng bởi sự tổng hợp hài hòa của âm nhạc và hài hước. Trấn Thành tiếp tục làm tốt vai trò kết nối các huấn luyện viên và thí sinh.

Tập 2, Rap Việt mùa 2 phát sóng lúc 20h thứ Bảy (23/10) trên Vie Channel – HTV2.

Hoàng Duy