Hoa hậu Khánh Vân cùng Á hậu Lệ Hằng ôm nhau khóc nức nở khi chiến thắng 112,5 triệu đồng tại chương trình ‘Tường lửa’ mùa 2 tập 14.

Khách mời chinh phục giải thưởng tiền tỷ tại Tường lửa tuần này là Hoa hậu Khánh Vân và Á hậu Lệ Hằng. Cả hai quyết tâm mang về giải thưởng cao nhất có thể để hỗ trợ cho dự án bảo vệ trẻ em bị xâm hại tình dục và có nguy cơ bị khai thác tình dục mà Hoa hậu Khánh Vân đang thực hiện.

Ở vòng thi thứ nhất, hai người đẹp dễ dàng vượt qua 5/5 câu hỏi. Tuy nhiên số tiền mang về chỉ dừng lại ở 32,5 triệu đồng do bóng rơi vào những ô có giá trị thấp. Đặc biệt là ở 2 câu hỏi đầu tiên, số tiền mà cặp đôi nhận được 22 nghìn đồng.

Hoa hậu Khánh Vân và Á hậu Lệ Hằng tại ‘Tường lửa’.

Bước vào vòng thi thứ 2, Á hậu Lệ Hằng là người vào phòng băng trả lời câu hỏi. Bên ngoài sân khấu, Hoa hậu Khánh Vân thả 2 quả bóng ứng tiền đầu tiên và mang về 12,5 triệu.

Ở câu hỏi về cung điện An Định tại Huế, Lệ Hằng nhanh chóng đưa ra đáp án chính xác nhưng Khánh Vân chỉ mang về 5 nghìn đồng. Thấy người đẹp liên tiếp thả bóng vào ô này, MC Trường Giang hài hước đặt biệt danh mới cho cô là “Thánh năm nghìn”. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 chỉ biết cười trừ trước “kỷ lục” này của mình.

Đến 2 câu hỏi tiếp theo, Khánh Vân tiếp tục thiếu may mắn khi thả bóng. Dù trả lời chính xác cả 2 câu và nhân ba số bóng ở câu hỏi cuối nhưng số tiền mà cặp đôi mang về chỉ hơn 50 triệu đồng. Sau khi hoàn tiền, tài khoản của cả hai còn lại 70 triệu đồng.

Khánh Vân nhận biệt danh “Thánh năm nghìn” tại chương trình.

Hai người đẹp bước vào vòng thi cuối với 4 quả bóng ứng tiền. Lần này, Khánh Vân may mắn hơn khi thả 2 quả vào ô 250 triệu đồng giúp số tiền nhanh chóng tăng lên thành 570 triệu đồng. Tuy nhiên, may mắn không bao lâu, Khánh Vân lại tiếp tục tạo nên những màn thả bóng kém may mắn.

Khi Lệ Hằng trả lời đúng câu hỏi: “Lâu đài Neuschwanstein là nguồn cảm hứng để Disney thiết kế lâu đài trong bộ phim nào?” (đáp án: Cô bé Lọ Lem), Khánh Vân mang về vỏn vẹn 10 nghìn đồng. Đến khi đàn chị trả lời sai câu hỏi về thành phố Việt Nam thuộc Top 100 thành phố đông khách nhất thế giới 2019 (đáp án: TP.HCM) và câu hỏi về loại hình nghệ thuật dù kê của người Khmer, Khánh Vân lại để bóng rơi vào ô 50 triệu đồng ở cả 2 câu.

Đến phần hoàn tiền, 470 triệu ban đầu cũng nhanh chóng giảm xuống khi bóng lần lượt rơi vào ô 150 triệu và 250 triệu đồng. Với kết quả này, số tiền mà cặp đôi nhận được nếu xé hợp đồng là 70.078.000 đồng. Ngược lại, nếu ký hợp đồng, hai người đẹp sẽ nhận được số tiền cao hơn là 112.547.000 đồng.

Khánh Vân, Lê Hằng ôm nhau khóc nấc khi nhận được tiền thưởng hơn 100 triệu đồng.

Đối diện với Khánh Vân tại sân khấu, Á hậu Lệ Hằng nghẹn ngào cho biết cô đã rất lo lắng khi nhận được hợp đồng. Đây là dự án từ thiện mà Khánh Vân tâm huyết nên Lệ Hằng càng không muốn ra về tay trắng. Vậy nên cô quyết định ký hợp đồng. Khánh Vân không ngăn được nước mắt và chạy đến ôm đàn chị. Cô tâm sự rằng bản thân đã không may mắn ở các vòng thi nhưng nhờ quyết định đúng đắn của Lệ Hằng mà cả hai vẫn có số tiền cao nhất để hỗ trợ dự án lần này.

