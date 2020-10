Thắng hơn 100 triệu đồng, Trang Pháp mừng rỡ ôm chầm Băng Di:

Khách mời xuất hiện tại chương trình Tường lửa tuần này là đôi bạn Trang Pháp và Băng Di. Cả hai đặt ra mục tiêu đem về nhiều tiền thưởng để hỗ trợ mái ấm Minh Phước (Tiền Giang). Dù đã chơi thân với nhau hơn 7 năm nhưng Băng Di và Trang Pháp không mấy tự tin về độ ăn ý giữa hai người, đặc biệt là ở cuộc thi có giá trị tiền thưởng cao.

Ở vòng 1, cặp đôi khởi đầu không suôn sẻ khi mới đến câu hỏi thứ hai đã bị trừ hết tiền trong tài khoản. Cả hai lấy lại tinh thần và trả lời chính xác 3 câu hỏi còn lại. Số tiền nhanh chóng tăng lên thành 62,5 triệu đồng. Bước vào vòng thi thứ 2, Trang Pháp xung phong vào phòng băng trả lời câu hỏi và nhường sân khấu lại cho Băng Di.

Ở câu hỏi địa lý, Trang Pháp đưa ra đáp án chính nhưng Băng Di chỉ thả bóng vào ô 1.000 đồng. Đến câu hỏi thứ 2: “Trong truyện ngắn ‘Gió lạnh đầu mùa’ của nhà văn Thạch Lam, người chị của Sơn tên gì?” (đáp án: Lan), vì không có cơ hội tiếp cận nhiều với các tác phẩm văn học nước nhà nên Trang Pháp đã trả lời sai. Bên ngoài sân khấu, Băng Di chọn nhân đôi số bóng và bị trừ 125 triệu đồng khiến tài khoản của cả hai một lần nữa trở về con số 0.

Với tâm thế “không còn gì để mất”, Băng Di chọn nhân 3 số bóng cho câu hỏi cuối. Trang Pháp may mắn trả lời đúng giúp cả hai cải thiện tình hình. Sau vòng 2, số tiền mà cặp đôi có được là 50 triệu đồng.

Bước vào vòng 3 với 4 quả bóng ứng tiền, Băng Di nâng số tiền ban đầu lên 200 triệu lẻ 17 nghìn đồng. Tuy nhiên, trong phòng băng, Trang Pháp lại liên tiếp bắt gặp những câu hỏi ngoài sở trường. Ở câu hỏi lịch sử: “Tháng 12/1972, ngôi chùa nào được chọn làm sở chỉ huy của pháo đài bay B52, bảo vệ bầu trời thủ đô?” (đáp án: chùa Cót), việc trả lời sai kết hợp với màn thả bóng của Băng Di khiến số tiền bị trừ đi 100 triệu đồng.

Chỉ còn hơn 100 triệu cho phần hoàn tiền, Băng Di cũng phần nào dự đoán được kết quả thất bại. Quả nhiên, khi quả bóng thứ 3 rơi vào ô 500 triệu đồng, nữ diễn viên “Gạo nếp gạo tẻ” mất trắng số tiền có được sau 3 vòng.

Niềm hy vọng cuối cùng nằm ở bản hợp đồng trị giá 102.500.000 đồng. Đối mặt với người bạn của mình trên sân khấu, Băng Di dường như cạn lời. Song, Trang Pháp đã lựa chọn ký hợp đồng vì cô cho rằng mình đến đây với mục tiêu thiện nguyện nên không thể về tay không.

Khi biết được quyết định này giúp cả hai mang về số tiền không hề nhỏ, Trang Pháp mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy Băng Di. Cả hai hy vọng giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn với số tiền kiếm được.

