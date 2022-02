Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các ca F0 tăng đột biến sau Tết, Hà Tĩnh buộc phải rà soát, cho hàng nghìn học sinh nghỉ học ở nhà.

Sáng nay (9/2), lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Tĩnh cho biết, để đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp sau Tết, địa phương buộc phải rà soát, cho hàng nghìn học sinh của 58 trường học chuyển sang học trực tuyến hoặc nghỉ học.

Cụ thể, các trường mầm non, tiểu học được nghỉ chủ yếu thuộc vùng dịch cấp độ 3, 4 và một số vùng có nguy cơ cao ở các huyện: Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Can Lộc, Nghi Xuân....

Ngoài ra, toàn tỉnh cũng có 9 trường chuyển trạng thái dạy học trực tuyến, trong đó có 1 trường tiểu học, 6 trường THCS và 2 trường THPT.

“Hiện 21 trường học chuyển sang học trực tuyến, 37 trường mầm non, tiểu học nghỉ học. Tổng cộng có 18.348 học sinh nghỉ học và học trực tuyến. Việc cho nghỉ học căn cứ vào tình hình dịch bệnh của từng địa phương. Về cơ bản các cháu vẫn trở lại học, nhưng một số nơi dịch diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn thì trước mắt tạm thời cho các cháu nghỉ học. Một số trường THPT chuyển qua học trực tuyến, còn một số trường như mầm non, tiểu học thì tạm thời cho nghỉ học.

Tại Hà Tĩnh, việc thực hiện tiến độ chương trình dạy học cũng đã rất đảm bảo, bởi suốt thời gian qua đã tổ chức học trực tiếp rồi”, lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Tĩnh nói.

F0 tăng kỷ lục, Hà Tĩnh tăng cường biện pháp chống dịch

Cũng theo lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Tĩnh, việc thay đổi từ học trực tiếp sang học trực tuyến ở địa phương không ảnh hưởng nhiều đến giáo viên và học sinh.

“Từ đầu năm học đến nay, tùy vào tình hình dịch bệnh cũng có lúc phải chuyển sang các hình thức học khác nhau như học trực tuyến, giáo viên cũng đã quen với việc này. Các trường họ đã chủ động xây dựng kế hoạch, khi nào có học trực tuyến họ đã có kế hoạch học trực tuyến, còn khi nào có kế hoạch học trực tiếp thì họ xây dựng kế hoạch học trực tiếp nên không ảnh hưởng đến giáo viên và học sinh”, đại diện Sở GD-ĐT nói thêm.

Ông Cao Ngọc Châu, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT Hà Tĩnh cho biết: “37 trường học cho học sinh nghỉ ở nhà, học trực tuyến là số liệu của ngày hôm qua. Còn hôm nay chúng tôi đang rà roát lại số liệu. Theo lịch nghỉ Tết thì ngày hôm qua tất cả các trường đều quay trở lại học bình thường, trừ những trường học diễn biến dịch phức tạp thì chuyển học trực tuyến hoặc tạm thời cho học sinh nghỉ học”.

Theo số liệu thống kê của Sở GD-ĐT tỉnh Hà Tĩnh, tính đến thời điểm hiện tại có tới 381 học sinh và giáo viên là F0 (trong đó có 50 giáo viên, 331 học sinh). Riêng ngày hôm qua, toàn tỉnh Hà Tĩnh có gần 500 ca dương tính nCoV.

Thiện Lương

Gần 1.500 thầy trò Thanh Hóa mắc Covid-19 sau nghỉ Tết Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2022, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã xác nhận có gần 1.500 học sinh, giáo viên nhiễm Covid-19.