Liên quan đến vụ sập cổng trường khiến 3 học sinh tử vong ở Lào Cai, sáng nay (8/9), Hiệu trưởng Trường Tiểu học Khánh Yên Thượng cho hay, cổng trường được xây dựng từ năm 2016, mới được 5 năm nên ông không nghĩ sẽ xảy ra sự cố.

Điểm trường Bản Phung, Trường Tiểu học Khánh Yên Thượng, Huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Thanh Hùng

Ông Phúc cho rằng, nguyên nhân vụ sập cổng khiến 3 học sinh thiệt mạng vào chiều 7/9 một phần do một vài học sinh trèo lên cánh cổng, gây mất cân bằng dẫn đến đỗ gãy.

Cũng theo ông Phúc, 3 học sinh hiện ở trong viện chỉ bị xây xát, về cơ bản giờ sức khỏe đã bình thường. Nhà trường cũng cắt cử cán bộ, giáo viên túc trực cùng.

Hiệu trưởng: Quá bất ngờ

Trường Tiểu học Khánh Yên Thượng có 30 cán bộ, giáo viên. Riêng điểm trường Bản Phung có 2 giáo viên tiểu học, 4 giáo viên mầm non, 29 học sinh tiểu học, 31 trẻ mầm non. Ở điểm trường này không có bảo vệ.

Cổng trường đè chết học sinh ở Lào Cai được xây năm 2016. Ảnh: Thanh Hùng

Ông Phúc cho biết, sự việc diễn ra quá bất ngờ và khó biết trước. Bản thân ông cũng bàng hoàng. "Nhìn bề ngoài, cột cổng trường to, chắc chắn, không ai nghĩ lại xảy ra sự việc như vậy", ông Phúc nói.

Ông Phúc cho hay trước ngày khai giảng, 1 giáo viên của trường còn trèo lên trên cột cổng để treo cờ mà không sao.

Cũng theo ông Phúc, cổng trường mới được xây dựng từ năm 2016. Đến nay mới được 5 năm nên ông cũng không nghĩ xảy ra sự cố. Ông Phúc cho hay bản thân nhận trách nhiệm trước các phụ huynh học sinh bị tai nạn. Tuy nhiên, cổng trường được làm từ khi ông chưa về trường nên không rõ được kết cấu, chất lượng hạng mục.

Hiện trường 1 ngày sau khi cánh cổng đổ sập. Ảnh: Thanh Hùng

Cận cảnh cổng trường bị đổ sập chiều 7/9 khiến 3 học sinh tử vong ở Lào Cai. Ảnh: Thanh Hùng

Ông Nguyễn Anh Ninh, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Lào Cai cho biết sẽ chờ đợi kết quả điều tra làm rõ nguyên nhân cổng trường đổ từ phía cơ quan điều tra.

"Đây là sự việc đáng tiếc và đau lòng. Phải làm rõ nguyên nhân do mưa làm cột yếu đổ hay do chất lượng công trình, hoặc do tác động từ bên ngoài, từ đó có hình thức xử lý".

Ông Ninh cũng khẳng định, hiệu trưởng hoàn toàn nhận trách nhiệm thì không phải nhưng cần xem trách nhiệm quản lý của mình đến đâu. Việc quan trọng thời điểm này là ổn định tâm lý học sinh để các em có thể tiếp tục đến trường.

Trước đó, như VietNamNet đã đưa tin chiều 7/9, trước giờ bắt đầu vào học, khi các học sinh đang chơi ngoài cổng trường, bất ngờ cổng đổ sập khiến 3 em học sinh tử vong tại chỗ, 3 học sinh khác bị thương.

Trả lời VietNamNet, một cán bộ Phòng GD-ĐT huyện Văn Bàn cho hay, cổng trường phân hiệu Bản Phung là cổng sắt, cao khoảng 2m. Thời điểm xảy ra vụ việc, các giáo viên của trường đang trong giờ nghỉ trưa.

Còn bà Nguyễn Thị Trâm - Bí thư xã Khánh Yên Thượng (huyện Văn Bàn, Lào Cai) cho biết: khu vực xảy ra vụ sập cổng trường nằm trên nền đất dốc, nhiều ngày nay xảy ra mưa lớn, khiến mặt đất mềm nhão.

Thanh Hùng