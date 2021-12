Câu hỏi sai trong đề thi đại học (Suneung) của Hàn Quốc Sau đây là tài liệu về hai nhóm I và II của động vật loài P.

Số lượng cá thể cấu thành I và II là giống nhau. Trong hai nhóm I và II chỉ có một nhóm duy trì cân bằng Hardy- Weinberg.

Gen quyết định Màu thân và chiều dài cánh của P nằm trên các nhiễm sắc thể thường khác nhau.

Màu thân được quyết định bởi alen màu đen A và alen màu xam A*, chiều dài cánh được quyết định bởi alen cánh dài B và alen cánh ngắn B*. A trội hoàn toàn so với A*. Giữa B và B* có mối quan hệ trội và kém rõ ràng.

Tần suất của A ở nhóm I và II giống nhau. Tần suất của B ở nhóm I và II cũng giống nhau.

(Tần suất của A* tập hợp từ các cá thể mang A*)/(Tần suất của A tập hợp từ các cá thể mang A) ở nhóm I là 3/4 và ở nhóm 2 là 2/3.

Số cá thể cánh ngắn/ số cá thể thân màu đen ở nhóm I là 8/9 và ở nhóm II là 3/8

Trong nhóm I và II thì tần suất của B lớn hơn so với B*

Chọn lời giải thích đúng với nội dung trên trong bảng sau:

1. Cá thể có gen di truyền loại BB* có cánh ngắn

2. Số cá thể màu xám ở nhóm I nhiều hơn ở nhóm II

3. Ở nhóm duy trì can bằng Hardy Weinberg trong nhóm I và II thì (số cá thể cánh dài)/(số alen thân đen ) = 2/5

Các ý đúng là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 2 và 3

E. 1 và 3

F. Cả 1, 2 và 3