Năm 2022, các học viện, trường đại học công an nhân dân tuyển 2.050 chỉ tiêu, trong đó, Học viên Cảnh sát nhân dân lấy số lượng nhiều nhất với 500 chỉ tiêu.

Bộ Công an vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh cho các học viện, trường công an nhân dân trong năm 2022. Theo đó, tổng chỉ tiêu xét tuyển vào các trường công an nhân dân là 2.050 chỉ tiêu. Cụ thể:

Học viện An ninh nhân dân tuyển 450 chỉ tiêu, trong đó, nhóm nghiệp vụ An ninh là 350 chỉ tiêu, ngành An toàn thông tin là 50 chỉ tiêu, ngành Y khoa gửi đào tạo tại Học viện Quân y là 50 chỉ tiêu.

Học viện Cảnh sát Nhân dân tuyển 500 chỉ tiêu nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát, trong đó, địa bàn 1 với 170 chỉ tiêu, địa bàn 2 với 160 chỉ tiêu, địa bàn 3 với 140 chỉ tiêu và địa bàn 8 với 30 chỉ tiêu.

Học viện Chính trị Công an Nhân dân tuyển 100 chỉ tiêu ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, trong đó phía Bắc tuyển 50 chỉ tiêu, phía Nam tuyển 50 chỉ tiêu.

Đại học An ninh Nhân dân tuyển 350 chỉ tiêu nhóm ngành Nghiệp vụ An ninh, trong đó, địa bàn 4 tuyển 90 chỉ tiêu, địa bàn 5 với 50 chỉ tiêu, địa bàn 6 với 110 chỉ tiêu, địa bàn 7 với 80 chỉ tiêu và địa bàn 8 với 20 chỉ tiêu.

Đại học Cảnh sát Nhân dân tuyển 450 chỉ tiêu nhóm ngành Nghiệp vụ cảnh sát, trong đó, địa bàn 4 tuyển 120 chỉ tiêu, địa bàn 5 với 70 chỉ tiêu, địa bàn 6 với 130 chỉ tiêu, địa bàn 7 với 100 chỉ tiêu và địa bàn 8 với 40 chỉ tiêu.

Đại học Phòng cháy chữa cháy tuyển 50 chỉ tiêu ngành Phòng cháy chữa cháy & Cứu nạn cứu hộ, trong đó 25 chỉ tiêu cho phía Bắc và 25 chỉ tiêu cho phía Nam.

Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND tuyển 100 chỉ tiêu, trong đó nhóm ngành Kỹ thuật - Hậu cần phía Bắc tuyển 50 chỉ tiêu, phía Nam tuyển 50 chỉ tiêu

Học viện quốc tế tuyển 50 chỉ tiêu ngành Ngôn ngữ Anh và Ngôn ngữ Trung Quốc

Năm 2022, các trường công an tuyển sinh theo 3 phương thức.

Năm nay, các trường công an nhân dân sẽ tuyển sinh theo 3 phương thức.

Tất cả các trường công an nhân dân sẽ xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD-ĐT, quy định của Bộ Công an.

Ngoài ra, các trường cũng sẽ xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT theo các tổ hợp (A00, A01, B00, C00, C03, D01, D04) kết hợp với kết quả Bài thi tuyển sinh trình độ đại học công an nhân dân chính quy tuyển mới theo tổ hợp (CA1, CA2, CA3, CA4), gọi tắt là bài thi Bộ Công an.

Một số trường sẽ xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế (chứng chỉ IELTS Academic hoặc chứng chỉ TOEFL iBT hoặc chứng chỉ HSK) theo quy định của Bộ Công an. Phương thức này áp dụng đối với Học viện Quốc tế, Học viện Chính trị Công an nhân dân, ngành Nghiệp vụ An ninh, Nghiệp vụ Cảnh sát.

Trong trường hợp Bộ Công an không tổ chức thi bài thi Bộ Công an thì xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT theo các tổ hợp (A00, A01, B00, C00, C03, D01, D04) kết hợp với kết quả học THPT, áp dụng đối với tất cả các trường công an nhân dân.

Chi tiết các địa bàn: Địa bàn 1 gồm các tỉnh miền núi phía Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La. Địa bàn 2 gồm các tỉnh, thành phố đồng bằng và trung du Bắc Bộ: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Quảng Ninh. Địa bàn 3 gồm các tỉnh Bắc Trung Bộ: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế . Địa bàn 4 gồm các tỉnh Nam Trung Bộ: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Ninh Thuận. Địa bàn 5 gồm các tỉnh Tây Nguyên: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng. Địa bàn 6 gồm các tỉnh, thành phố Đông Nam Bộ: Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hồ Chí Minh. Địa bàn 7 gồm các tỉnh, thành phố Tây Nam Bộ: Cần Thơ, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau. Địa bàn 8 gồm các đơn vị trực thuộc Bộ: A09, C01, C10, C11, K01, K02.

Thúy Nga

Chi tiết về bài thi đánh giá năng lực của Bộ Công an Ngoài xét tuyển thẳng và xét tuyển thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, năm 2022, các học viện, trường công an sẽ xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD-ĐT với bài thi đánh giá năng lực của Bộ Công an.