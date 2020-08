Một thí sinh ở Nghệ An quên thẻ dự thi ở nhà đã được chiến sĩ cảnh sát tiếp sức mùa thi hỗ trợ kịp thời.

Vào khoảng 7h05' ngày 10/8, tại điểm thi Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (TP.Vinh, Nghệ An), 1 thí sinh nữ đã quên thẻ dự thi, gọi điện về nhà nhưng không ai nghe máy để hỗ trợ đưa thẻ đến trường.

Nghe chuyện, Trung úy Nguyễn Xuân Mạnh (là chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC, cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An) đang tham gia “Tiếp sức mùa thi” tại điểm trường đã trấn an, sau đó chở thí sinh về nhà cách điểm trường 3 km để lấy thẻ dự thi.

Trung úy Nguyễn Xuân Mạnh hỗ trợ thí sinh quên thẻ dự thi

Chở đến cổng trường

Thi sinh quên thẻ dự thi kịp thời đến trường

Sự hỗ trợ của Trung úy Mạnh đã kịp thời giúp nữ thí sinh trở lại điểm trường kịp giờ theo đúng quy định.

Quốc Huy