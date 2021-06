UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Sở Y tế và Sở GD-ĐT lên phương án chuẩn bị cho tình huống các kỳ thi diễn ra khi dịch Covid-19 chưa được kiểm soát hoàn toàn.

Tối nay (1/6), UBND TP Đà Nẵng có văn bản về việc tổ chức Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021 – 2022 và Kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn.

Theo đó, sau khi dời lịch thi vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, Đà Nẵng ấn định thời gian tổ chức Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vào các ngày 15, 16 và 17/6.

Trong khi đó, Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra từ ngày 7 đến 8/7; ở Đà Nẵng có 31 điểm thi, với 12.716 thí sinh đăng ký dự thi.

UBND TP Đà Nẵng giao Sở GD-ĐT TP xây dựng kế hoạch, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan và UBND các quận, huyện tổ chức 2 kỳ thi đảm bảo an toàn, trung thực, khách quan; đồng thời có phương án dự phòng các tình huống bất thường có thể xảy ra…

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT và tốt nghiệp THPT ở Đà Nẵng diễn ra vào tháng 6 và 7

Có Kế hoạch dự phòng để tổ chức kỳ thi trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị tại các trường được chọn làm điểm thi, điểm tổ chức chấm thi…

Đối với Công an TP phối hợp với các đơn vị đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn cháy nổ tại các địa điểm in sao đề thi, coi thi và chấm thi, an toàn trong vận chuyển đề thi, bài thi.

Chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông có kế hoạch trực chốt, phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên, học sinh đến điểm thi đúng giờ quy định…

Sở GTVT có văn bản đề xuất UBND TP tạm dừng hoạt động đối với xe ô kéo rơ-moóc, sơ-mi rơ-moóc và xe tải ben chở đất, cát, vật liệu xây dựng trong thời gian giáo viên và học sinh đến các điểm thi và ngược lại để ngăn ngừa, phòng tránh các nguy cơ về tai nạn giao thông…

Yêu cầu Sở Y tế xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 và các loại dịch bệnh khác.

Đồng thời, phối hợp với Sở GD-ĐT lên phương án chuẩn bị cho tình huống các kỳ thi diễn ra khi dịch Covid-19 chưa được kiểm soát hoàn toàn; có phương án chăm sóc sức khỏe cho giáo viên và học sinh trong suốt quá trình tổ chức thi, kiểm tra…

Bên cạnh đó, yêu cầu các Sở, đơn vị liên quan phối hợp triển khai để 2 kỳ thi diễn ra theo đúng quy định, đảm bảo an toàn.

Hồ Giáp