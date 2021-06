Sáng nay (4/6), các thí sinh thi vào lớp 10 ở Nghệ An đã hoàn thành bài thi môn Toán. Đề thi Toán vào lớp 10 của Nghệ An 2021 được nhận định tương đồng với đề năm ngoái.

Tuy nhiên, theo một số giáo viên, nhiều thí sinh có thể gặp khó ở ý b của bài hình học.

Sau đây và đề thi và hướng dẫn giải đề thi vào lớp 10 năm 2021 của Nghệ An:

Đề thi môn Toán vào lớp 10 ở Nghệ An năm 2021

Hướng dẫn giải đề thi Toán vào lớp 10 Nghệ An năm 2021 (cập nhật):

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022 được tổ chức trong 2 ngày (3 và 4/6), với sự tham gia của 36.407 thí sinh tại 70 hội đồng thi với 71 điểm thi.

Trong đó, có 1 điểm thi tại Trường THCS Diễn Bích (Diễn Châu) là điểm thi dành cho 113 thí sinh đang thực hiện giãn cách xã hội.

Ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cho hay, tất cả đề thi đều được lực lượng công an, thanh tra giám sát 24/24 giờ ở tất cả các quy trình từ khâu ra đề nên đề thi chính thức được bảo mật an toàn, tuyệt đối. Do đó, phụ huynh và học sinh hoàn toàn yên tâm để làm bài thi đạt kết quả tốt nhất.

Lịch thi vào lớp 10 của các tỉnh, thành năm học 2021-2022 Kể từ ngày 29/5, nhiều tỉnh, thành trên cả nước bắt đầu tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường công lập và trường THPT chuyên. Nhiều địa phương cũng đã điều chỉnh lịch thi trước sự ảnh hưởng của Covid-19.

Hà Nội lùi lịch thi, giảm thời gian làm bài vào lớp 10 UBND TP Hà Nội đồng ý điều chỉnh lịch thi, thời gian làm bài thi... tuyển sinh vào lớp 10 trong tình hình dịch Covid-19.