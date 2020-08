Trường ĐH Tôn Đức Thắng là trường ĐH duy nhất tại Việt Nam vào bảng xếp hạng Academic Ranking for World Universities (ARWU) và được xếp ở Top 701-800.

Ngày 15/8/2020 hệ thống xếp hạng đại học thế giới ARWU công bố bảng xếp hạng 1.000 trường đại học hàng đầu thế giới.

Việt Nam có một đại học duy nhất là ĐH Tôn Đức Thắng (TDTU) tiếp tục vào trong bảng này; và được xếp Top 701-800, tăng ít nhất 200 bậc so với năm 2019 (là 901-1000).

Cùng nhóm hạng với ĐH Tôn Đức Thắng là các đại học danh tiếng thế giới từ nhiều năm trước như: The university of Waikato (New Zealand, đại học xếp thứ 6 ở New Zealand), Università Della Svizzera Italiana (Thụy Sỹ, xếp thứ 9 ở Thụy Sỹ), Czech Technical University in Prague (Cộng hoà Séc, Top 4 các đại học của Czech), Université Gustave Eiffel (Pháp, Top 26 ở Pháp), Chulalongkorn University (Thái Lan, Top 2 của hệ thống đại học Thái Lan), Chungnam National University (Hàn Quốc, Top 24 các đại học Hàn Quốc,…

Đứng đầu bảng xếp hạng này năm nay vẫn là những đại học danh giá và lâu đời trên thế giới. Số 1 là Đại học Harvard (Mỹ), số 2 là Đại học Stanford (Mỹ), số 3 là Đại học Cambridge (Anh). Năm nay có sự tụt hạng của Đại học Chulalongkorn và Đại học Chieng Mai của Thái Lan trong bảng này. Ngược lại, Đại học Mahidol, một đại học chú trọng chất lượng giáo dục và nghiên cứu ứng dụng đã vượt lên thành đại học số 1; Đại học hoàng gia Chulalongkorn xếp thứ 2 Thái Lan.

Nhờ cơ chế thí điểm tự chủ và cơ chế đại học công, nhưng được quản trị như mô hình đại học ngoài công lập, sau hơn 22 năm hình thành và phát triển, ĐH Tôn Đức Thắng đã đứng dẫn đầu hệ thống đại học Việt Nam về công bố quốc tế, Top 400 đại học của thế giới theo nhóm ngành học thuật năm 2020 của ARWU…

Với đường phát triển khuynh hướng như 10 năm qua, Nhà trường dự báo rằng không quá 3 năm tới, TDTU sẽ vào Top 500 đại học xuất sắc nhất thế giới theo ARWU.

ARWU được giới giáo dục đại học thế giới nhìn nhận là Hệ thống xếp hạng đại học uy tín, khách quan và khó nhất thế giới. AWRU tự xây dựng dữ liệu đánh giá các đại học trên toàn thế giới căn cứ vào các cơ sở dữ liệu khoa học hàng đầu thế giới, chứ không phụ thuộc và cũng không yêu cầu các đại học phải cung cấp dữ liệu. Các tiêu chí đánh giá chính bao gồm: Chất lượng giáo dục (10%), Chất lượng giảng viên (40%), Nghiên cứu khoa học (40%) và Năng suất học thuật bình quân trên đầu người (10%).

Doãn Phong