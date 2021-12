Sở GD-ĐT Ninh Bình vừa có quyết định tạm đình chỉ chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Ninh Bình - Bạc Liêu đối với ông Vũ Văn Nam để phục vụ công tác điều tra liên quan việc thu tiền học thêm.

Thời gian đình chỉ chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Ninh Bình - Bạc Liêu đối với ông Vũ Văn Nam từ ngày 31/12.

Thông tin trên được ông Đinh Văn Khâm, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Ninh Bình chia sẻ với VietNamNet ngày 30/12.

Hiệu trưởng Trường THPT Ninh Bình - Bạc Liêu bị đình chỉ để phục vụ công tác điều tra liên quan việc thu vượt tiền học thêm trái quy định.

Theo ông Khâm, Sở GD-ĐT tỉnh Ninh Bình đã ban hành quyết định giao bà Nguyễn Thị Minh Hoa, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Ninh Bình-Bạc Liêu phụ trách trường này kể từ ngày 31/12.

Trước đó, Sở GD-ĐT Ninh Bình nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình về việc khởi tố bị can đối với ông Vũ Văn Nam - Hiệu trưởng Trường THPT Ninh Bình - Bạc Liêu do có sai phạm về thu tiền học thêm từ năm 2017 đến năm 2020.

Được biết, kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ năm 2017 đến 2020, trên cương vị là Hiệu trưởng trường THPT Ninh Bình - Bạc Liêu, ông Vũ Văn Nam đã chỉ đạo cấp dưới thu vượt số tiền học thêm sai quy định.

Cụ thể, thiết lập các chứng từ thu chi, hạch toán, kế toán không đúng thực tế với quỹ học thêm để chi sai quy định, gây thiệt hại cho người khác số tiền trên 3,7 tỉ đồng.

Ông Đinh Văn Khâm, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Ninh Bình cho hay: “Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã có quyết định khởi tố và đề nghị Sở GD-ĐT làm quy trình, thủ tục tạm đình chỉ chức vụ để phục vụ điều tra”.

Đại diện lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Ninh Bình đã làm việc với Đảng ủy, Ban giám hiệu, chỉ đạo tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường ổn định tổ chức; làm công tác tư tưởng để cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh yên tâm.

Theo ông Khâm, hiện, mọi hoạt động dạy học của Trường THPT Ninh Bình-Bạc Liêu vẫn diễn ra bình thường, đảm bảo kế hoạch.

Thanh Hùng