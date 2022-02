Vào lúc 10h30, ngày 23/2, Báo VietNamNet sẽ tổ chức buổi giao lưu trực tuyến với 3 đề cử giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021.

Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu do TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam tổ chức là giải thưởng thường niên nhằm vinh danh những người trẻ đạt được các thành tích xuất sắc ở lĩnh vực của mình trong năm qua.

20 đề cử năm nay được chọn ra từ 138 hồ sơ gửi về tử 48 đơn vị, thuộc 10 lĩnh vực: Học tập; nghiên cứu khoa học sáng tạo; lao động sản xuất; kinh doanh khởi nghiệp; quốc phòng; an ninh trật tự; thể dục thể thao; văn hóa nghệ thuật; hoạt động xã hội; quản lý hành chính.

Lĩnh vực chiếm số lượng đề cử cao có lao động sản xuất (25 đề cử), hoạt động xã hội (24 đề cử), học tập (20 đề cử). Trong số 138 đề cử, có 6 tiến sĩ; có 42 nữ, 96 nam; 13 đề cử là người dân tộc thiểu số.

Vòng bình chọn trực tuyến sẽ diễn ra đến hết ngày 28/2 tại một hệ thống bình chọn duy nhất, địa chỉ: www.tainangtrevietnam.vn

Phiên họp Hội đồng lần thứ hai Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021 dự kiến diễn ra vào ngày 2/3/2022. Hội đồng sẽ tiếp tục bình xét 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021 và 10 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2021.

Lễ Tuyên dương Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021 dự kiến diễn ra trong khoảng từ ngày 20 - 24/3/2022 tại Thủ đô Hà Nội.

3 khách mời tham gia giao lưu với độc giả Báo VietNamNet vào ngày 23/2 là: Nguyễn Trọng Hiếu (sinh năm 1988, lĩnh vực Nghiên cứu khoa học), Lương Văn Lợi (sinh năm 1995, lĩnh vực An ninh quốc phòng), Nguyễn Huy Hoàng (sinh năm 2000, lĩnh vực Thể dục thể thao).

TS Nguyễn Trọng Hiếu

TS Nguyễn Trọng Hiếu hiện là nghiên cứu viên, giảng viên cao cấp ngành Năng lượng điện Mặt trời tại ĐH Quốc gia Australia. Anh từng tham gia nhiều nhóm nghiên cứu, góp phần khám phá những hướng đi mới trong phát triển điện năng. Ngoài ra, anh cùng nhóm nghiên cứu của mình còn phát triển thành công phương pháp đo đạc quang học, được rất nhiều trường đại học và viện nghiên cứu trên thế giới sử dụng như Đại học New South Wales, Đại học Sydney, Phòng thí nghiệm Năng lượng tái tạo quốc gia Hoa Kỳ,…

Tính từ năm 2014 đến nay, TS. Nguyễn Trọng Hiếu đã có 72 công bố trên tập san quốc tế. Anh sáng lập và quản lý 2 phòng thí nghiệm quang học tại ĐH Quốc gia Australia.

"Kình ngư" Nguyễn Huy Hoàng

"Kình ngư" Nguyễn Huy Hoàng đang được đào tạo tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Cần Thơ. Anh được mệnh danh là “rái cá” sông Gianh” vì khả năng bơi lội vượt trội. Ở tuổi 22, Hoàng đã giành được Huy chương Vàng tại nhiều giải bơi lội quốc tế, mang vinh quang về cho đất nước.

Tại SEA Games 29 năm 2017, Hoàng giành Huy chương Vàng cự ly bơi 1.500m tự do. Một năm sau đó, tại ASIAD 18 năm 2018, Hoàng giành Huy chương Bạc nội dung 1.500m tự do. Cùng năm đó, khi tham dự Olympic trẻ tại Argentina, Hoàng giành Huy chương Vàng đầy thuyết phục. Đặc biệt, tại đấu trường SEA Games 30 năm 2019, Hoàng đã giành cú đúp Huy chương Vàng ở cự ly 400m tự do và 1.500m tự do. Thành tích này giúp Hoàng giành tấm vé tham dự Olympic Tokyo.

Năm 2021, khi tham dự Olympic Tokyo, anh thi đấu hai nội dung 800m và 1.500m bơi tự do nam, lần lượt đứng thứ 20/34 và 12/29. Vận động viên quê Quảng Bình còn giành 2 Huy chương Vàng tại giải bơi vô địch quốc gia bể 25m.

Trung uý Lương Văn Lợi

Trung uý Lương Văn Lợi là đội trưởng Đội phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Keng Đu, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An.

Anh từng trực tiếp phát hiện, bắt giữ và tham mưu xử lý 7 vụ, 8 đối tượng, tang vật thu giữ 1.682 viên ma tuý tổng hợp và 0,3 gam heroin; tham gia phối hợp với các lực lượng điều tra, xử lý 4 vụ, 5 đối tượng, tang vật thu được 555 viên ma tuý tổng hợp.

Ngoài ra, Trung úy Lợi còn trực tiếp tham gia trên tuyến đầu chống dịch trong thời gian hơn 5 tháng. Trên cương vị là Chốt trưởng chốt Quản lý bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19, anh đã tổ chức tuần tra, kiểm soát, qua đó phát hiện, ngăn chặn 29 trường hợp có ý định vượt biên trái phép,…

Với vai trò là Phó Bí thư Chi đoàn Đồn Biên phòng Keng Đu, anh cũng đã giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đảm nhận phụ trách 7 hộ gia đình đồng bào người dân tộc Khơ Mú có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Trung úy Lương Văn Lợi nhiều năm liền là Chiến sĩ thi đua cơ sở. Trong năm 2021, anh được tặng 5 Bằng khen của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tổng cục Chính trị, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, UBND tỉnh Nghệ An vì thành tích xuất sắc trong tham gia phòng, chống dịch Covid-19; trong công tác đoàn và phát triển thanh niên năm 2021;…

