- UNICEF cho hay học sinh 30% trường học ở Việt Nam sẽ gặp thách thức thiếu nước sạch và điều kiện vệ sinh cá nhân khi quay trở lại trường học.

Khi trường học mở cửa trở lại với các biện pháp tăng cường an toàn cho học sinh và giáo viên, UNICEF cùng Bộ GD-ĐT và các đối tác nhấn mạnh thách thức thiếu nước sạch và điều kiện vệ sinh cá nhân, môi trường ở 30% trường học ở Việt Nam (theo số liệu chính thức từ Bộ GD-ĐT).

Theo UNICEF, Bộ GD-ĐT cũng nhấn mạnh cần ưu tiên đảm bảo nước sạch và xà phòng cho học sinh khi quay lại trường. Việc tăng cường điều kiện vệ sinh này có nghĩa là cần đảm bảo cho khoảng 6,4 triệu học sinh có nước sạch và xà phòng hoặc đảm bảo nguồn cung tạm thời dung dịch rửa tay cho tất cả trẻ em, cho tới khi các biện pháp bền vững được thực hiện.

“Nước không sạch, điều kiện vệ sinh không đảm bảo và vệ sinh cá nhân không tốt không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn và chất lượng cuộc sống mà còn ảnh hưởng đến việc học tập trẻ. Cung cấp nước sạch, đảm bảo điều kiện vệ sinh và vệ sinh cá nhân đầy đủ hơn không chỉ giúp giảm các bệnh liên quan đến vệ sinh như Covid-19 và giảm truyền nhiễm ký sinh, mà còn giúp giảm số ngày nghỉ của học sinh do bị tiêu chảy. Đặc biệt, việc làm này còn giúp bảo vệ quyền được giáo dục của trẻ em gái vì các em thường ngại đi học khi nhà vệ sinh và khu rửa không riêng tư, không an toàn, không sạch hay chỉ đơn giản là không có. Thay vì coi đây là giải pháp trong tình huống khẩn cấp – cần coi đây là mong muốn bình thường của tất cả trẻ em. Trường học cần có dòng ngân sách riêng để đảm bảo trường không bao giờ bị thiếu xà phòng rửa tay”, bà Rana Flowers, Trưởng đại diện UNICEF Việt Nam nhận định.

Học sinh rửa tay bằng xà phòng khi tới trường

UNICEF cho biết đang cùng các đối tác nỗ lực giải quyết khó khăn này và trong những tuần tới sẽ phân phối những thiết bị thiết yếu tới 500.000 người, trong đó có 300.000 học sinh tại các trường học.

UNICEF và các đối tác sẽ gửi xà phòng, dung dịch rửa tay và bình lọc nước bằng gốm để hỗ trợ các trường học, trạm y tế xã và cộng đồng người dân ở các tỉnh Lào Cai, Điện Biên, Gia Lai, Kon Tum, Ninh Thuận, Bến Tre và Sóc Trăng.

Những đồ dùng thiết yếu này sẽ được phân phối cùng với các thông điệp và thông tin hữu ích về vệ sinh cá nhân và thói quen vệ sinh. Các thông tin cũng được xây dựng bằng cả tiếng dân tộc thiểu số.

Tuy nhiên, vẫn còn cần nhiều hỗ trợ để tiếp cận được tất cả trẻ em đang cần trợ giúp như cung cấp hệ thống nước sạch khẩn cấp tới 30% trường học không có nước sạch, nhà vệ sinh và khu vệ sinh, và cung cấp xà phòng và dung dịch rửa tay trên quy mô lớn cho tất cả học sinh.

Những kế hoạch dài hạn bao gồm tăng ngân sách cho phát triển nhân lực, vận hành và bảo dưỡng các công trình, và những chi phí định kỳ như mua xà phòng và những đồ phục vụ vệ sinh cá nhân.

Theo tổ chức này, ứng phó ngay lập tức là cần thiết trong những tuần tới nhưng để đảm bảo duy trì kết quả bền vững cần có các chương trình bền vững, quy mô lớn đảm bảo nước sạch, vệ sinh trong nhà trường.

UNICEF cũng kêu gọi các nhà hoạch định chính sách, các đối tác phát triển, và các đối tác khác, trong đó có các doanh nghiệp, cần khẩn trương đầu tư nhiều hơn cho nước sạch, vệ sinh môi trường trong trường học, với sự tham gia của cộng đồng, xã hội, cha mẹ, và chính các học sinh và trẻ em.

UNICEF sẽ tiếp tục hỗ trợ Chính phủ Việt Nam đem các chương trình nước sạch, vệ sinh môi trường quy mô đến với trường học.

Theo UNICEF, nỗ lực chung từ các đối tác ứng phó với Covid-19 có thể đáp ứng nhu cầu trước mắt của học sinh khi quay trở lại trường học trong tháng này, đồng thời cũng góp phần đáp ứng nhu cầu lâu dài thông qua tiếp cận nhiều trường học hơn nữa và cải thiện công trình vệ sinh và thói quen vệ sinh cá nhân.

Thanh Hùng