Đội ngũ những người Việt là chuyên gia trong lĩnh vực STEAM đã cùng quy tụ, mở trại hè miễn phí cho các em nhỏ trong độ tuổi từ 8 đến 16 và những ai lần đầu tiên học lập trình ở Việt Nam.

Lớp học trực tuyến lớn chưa từng có ở Việt Nam bắt đầu khởi động từ 16/8 đã thu hút tới hơn 10.000 lượt xem và hàng ngàn học sinh ở 63 tỉnh thành và 42 quốc gia trên thế giới.

Ở buổi học đầu tiên, phụ huynh và các em học sinh đã được trò chuyện với các khách mời là những Việt xuất sắc trên thế giới. Trong đó có TS Vũ Duy Thức - chuyên gia trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và thuật toán, người từng được Silicon Valley Business Journal vinh danh là 1 trong 40 nhân vật dưới 40 tuổi có ảnh hưởng lớn nhất ở thung lũng Silicon năm 2017; GS.TS Vũ Ngọc Tâm với 22 bằng phát minh đã được đăng ký tại Cục Sở hữu Trí tuệ Hoa Kỳ; CEO Đinh Văn Hồng Vũ...

Buổi học này nằm trong Dự án Trại hè Lập trình phi lợi nhuận “Coding Bootcamp 2020” diễn ra từ 16/8-27/9 của STEAM for Vietnam - tổ chức phi lợi nhuận được thành lập tại Hoa Kỳ với mong muốn thúc đẩy các hoạt động liên quan tới giáo dục STEAM (Science - Khoa học, Technology - Công nghệ, Engineering - Kỹ thuật, Arts - Nghệ thuật, Mathematics - Toán học) tại Việt Nam.

Dự án được vận hành bởi các du học sinh, chuyên gia người Việt ở khắp nơi trên thế giới.

TS.Trần Việt Hùng - nhà sáng lập STEAM for Vietnam

Với chủ đề “Giới thiệu về lập trình qua phần mềm Scratch”, trại hè tập trung vào đào tạo kỹ năng tư duy máy tính, giúp các em phát triển tư duy logic, kỹ năng nhìn nhận và giải quyết vấn đề một cách hiệu quả.

Các bài giảng được xây dựng bằng ngôn ngữ tiếng Việt, triển khai dưới hình thức học trực tuyến. Tình nguyện viên tham gia đều là những người Việt giàu kinh nghiệm đang làm việc trong lĩnh vực công nghệ như Nguyễn Song Hà - kỹ sư phần mềm tại Code.org, Ngô Minh Đức - kỹ sư phần mềm tại Google, Lương Thế Vinh - nhà khoa học chuyên về Trí tuệ nhân tạo và Deep Learning tại Arimo, chị Hoàng Phương Nga (Đại học Colorado ở thành phố Boulder), chị Trần Cảnh Lâm Hà (Đại học Chicago)...

Chia sẻ về ý tưởng mở trại hè lập trình cho trẻ em, TS.Trần Việt Hùng - nhà sáng lập STEAM for Vietnam, đồng thời là “cha đẻ” của Got It! – công ty gây tiếng vang tại Silicon (Mỹ) cho biết: “Cá nhân tôi đã đào tạo lập trình cho một số em nhỏ ở Việt Nam và rất ngạc nhiên về khả năng của các em.

Vì thế, chúng tôi tập hợp lại với nhau để nhân rộng khả năng đào tạo cho nhiều em nhỏ. Hy vọng rằng điều này có thể hỗ trợ thế hệ trẻ của Việt Nam thông qua giáo dục STEAM để các em có khả năng cạnh tranh toàn cầu trong tương lai”.

Về nội dung học, theo TS Hùng, trại hè được nghiên cứu và thiết kế theo hình thức “Học mà chơi, chơi mà học", phù hợp với nhiều độ tuổi khác nhau. Học sinh sẽ được dạy các khái niệm về lập trình và ứng dụng vào việc tạo ra các câu chuyện hay các trò chơi yêu thích. Tới cuối chương trình, các em sẽ có đủ kiến thức và kỹ năng để lập trình được trò chơi nổi tiếng thế giới tương tự như Flappy Bird.

"Chương trình học được thiết kế với nguyên tắc “Ai cũng có thể học lập trình”, không phân biệt giới tính và khả năng, không phân biệt vùng miền và khả năng tài chính. Học sinh chỉ cần một máy tính có kết nối mạng là có thể tham gia chương trình", TS Hùng thông tin.

Chỉ sau một tuần khởi động, trại hè đã nhận được hơn 6.000 đơn đăng ký theo học từ 63 tỉnh thành phố của Việt Nam và 42 quốc gia trên toàn thế giới.

Trường Giang